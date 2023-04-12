https://sputniknews.com.tr/20230412/pentagon-sizintilari-abd-hasar-kontrol-moduna-gecti-1069570249.html

Foreign Policy: Pentagon sızıntıları sonrası ABD 'hasar kontrol' moduna geçti

Foreign Policy: Pentagon sızıntıları sonrası ABD 'hasar kontrol' moduna geçti

Biden yönetimi ve Ukraynalı yetkililer, geçen hafta sonlarında, Ukrayna'nın azalan ikmal malzemelerinin ve birlik düzenlemelerinin ayrıntılı ayrıntılarını... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T13:31+0300

2023-04-12T13:31+0300

2023-04-12T13:35+0300

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Foreign Policy'nin Jack Detsch ve Robbie Gramer'ın haberine göre Ukrayna'da devam eden çatışmaların yanı sıra, belgelerde İsrail'deki siyasi kriz sırasında istihbarat servisleri arasındaki iç müzakereleri içeren sızıntılar, Washington'un ulusal güvenlik teşkilatı ve yurt dışındaki ABD müttefikleri arasında şok dalgaları yarattı. Uzmanlar ve yetkililer, sızıntıların ABD'nin gizli bilgileri gizli tutma becerisindeki güvenlik açıklarını vurgularken, aynı zamanda devam eden savaşta hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın eksikliklerine işaret ettiğini söyledi.ABD Savunma Bakanlığı, Pazar günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, Mart ayında şifreli Discord sunucularında ortaya çıkmaya başlayan gizli belgeleri incelemeye ve değerlendirmeye devam ettiklerini ve ifşanın soruşturulmasında ABD Adalet Bakanlığı'nın başı çektiğini söyledi. Sızıntılar arasında, Genelkurmay Başkanları tarafından hazırlanmış gibi görünen, özellikle Ukrayna envanterlerindeki Sovyet dönemi ve Rus yapımı hava savunma mühimmatındaki kritik eksiklikleri ve Artyemovsk'ta aylarca süren çatışmaların ardından Ukrayna'nın en güçlü birimlerinden bazılarının tükendiğini detaylandıran belgeler var. Pentagon'un basın sekreter yardımcısı Sabrina Singh, belgelerle ilgili olarak "Savunma Bakanlığı, sosyal medya sitelerinde dolaşan ve hassas ve yüksek derecede gizli materyaller içerdiği anlaşılan fotoğraflanmış belgelerin geçerliliğini incelemeye ve değerlendirmeye devam ediyor. Bu fotoğraflanmış belgelerin ABD ulusal güvenliği ile müttefiklerimiz ve ortaklarımız üzerindeki etkisini değerlendirmeye odaklanan kurumlar arası çaba gösteriliyor" açıklamasında bulundu.Savunma Bakanı'nın halkla ilişkilerden sorumlu yardımcısı Chris Meagher ise, ABD'li yetkililerin hala sızıntıların boyutunu ve kapsamını anlamaya çalıştığını söyledi. Edinilen bilgilere göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin sızıntılar hakkında ilk olarak Perşembe günü bilgilendirildi ve Cuma günü üst düzey Pentagon yetkilileri konu hakkında günlük toplantılar yapmaya başladı.Uzmanlar, sızıntıları, Edward Snowden'ın yaklaşık on yıl önce Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın (NSA) gözetleme programlarını ifşa eden yüksek derecede gizli belgeleri ilettiğinden bu yana potansiyel olarak ABD'nin ulusal güvenliğine en çok zarar veren sızma olarak tanımlıyorlar.Belgelerde ayrıca, ABD'nin Ukrayna kuvvetlerini eğitme çabaları ve NATO standardı 155 mm topçu sistemleri ve Kiev'in kullandığı HIMARS olarak bilinen hassas güdümlü Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri gibi ABD tarafından sağlanan sistemlerle ilgili ayrıntıların yer aldığı görülüyor.Aralık 2022'ye kadar Letonya'nın savunma bakanı olan ve şu anda Riga merkezli bir düşünce kuruluşu olan Kuzey Avrupa Politika Merkezi'nin başkanlığını yürüten Artis Pabriks, sızan belgelerle ilgili "Ukrayna'nın bazı askeri perspektiflerini etkileyebilir, ancak çok fazla değil. Sonuçta, saldırı ve savunma savaşında belli bir mantık var ve ne olabileceğini az çok hesaplama imkanı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. ABD'nin Avrupa ve NATO'dan sorumlu eski Savunma Bakan Yardımcısı Jim Townsend ise, sızıntıları “Yönetimi hem sistemler hem de füzeler için daha fazla hava savunması sağlamaya teşvik ederse, bu harika" şeklinde yorumladı.Biden yönetimi, 2023'ün ilk iki ayını, ABD'nin Kiev'e taahhüt ettiği Abrams tankları ve Patriot füze savunma sistemleri de dahil olmak üzere büyük silah sistemlerinin Ukrayna'ya teslimatını hızlandırmaya çalışarak geçirdi. Ancak ABD stoklarının da azalmasıyla birlikte, geçen hafta Ukrayna'ya Patriot ve HIMARS sistemleri için daha fazla cephane de dahil olmak üzere 2.6 milyar dolarlık bir paketle duyurduğu askeri yardımın çoğunun gönderilmeden önce üretilmesinin beklenmesi gerekecek.

https://sputniknews.com.tr/20230411/pentagon-belgeleri-guney-kore-sattigi-muhimmatlarin-ukraynaya-gonderilmesinden-endise-duyuyor--1069530465.html

https://sputniknews.com.tr/20230411/arap-uzman-pentagon-belgelerinin-sizmasi-abd-yonetimi-tarafindan-planlandi-1069543989.html

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abd, pentagon, sızıntı, belge, gizli belge, belge sızdırma, rusya, ukrayna