https://sputniknews.com.tr/20230411/pentagon-belgeleri-guney-kore-sattigi-muhimmatlarin-ukraynaya-gonderilmesinden-endise-duyuyor--1069530465.html
Pentagon belgeleri: Güney Kore sattığı mühimmatların Ukrayna'ya gönderilmesinden endişe duyuyor
Pentagon belgeleri: Güney Kore sattığı mühimmatların Ukrayna'ya gönderilmesinden endişe duyuyor
Pentagon'dan sızdırılan gizli belgeler, Güney Koreli üst düzey yetkililer arasında Ukrayna'ya mühimmat satışına ilişkin endişeleri içeren görüşmeleri ifşa... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T17:20+0300
2023-04-11T17:20+0300
2023-04-11T17:24+0300
ukrayna krizi
abd
güney kore
ukrayna
silah
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Belgeler, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeoul'ün 2 danışmanı arasında geçen görüşmelerde yetkililerin Ukrayna'ya mühimmat satışı konusunda endişelerini gösteriyor. Geçen yıl Güney Kore, stok sıkıntısı yaşayan ABD'ye top mermisi satışı yapmış ancak bu mühimmatların Ukrayna’ya gönderilmemesini şart koşmuştu. Devlet Başkanı Yoon'un Dışişleri Danışmanı Yi Mun-hui ile Yoon'un Ulusal Güvenlik Danışmanı Kim Sung-han arasında 1 Mart'ta yapılan görüşmede, yetkililerin ABD'nin Güney Kore'den aldığı top mermilerini Ukrayna'ya göndermesinden endişe ettiği görülüyor. Görüşmede, Yi Mun-hui'nin, Yoon'un Ulusal Güvenlik Danışmanı Kim Sung-han'a, 'hükümetin mühimmatların son kullanıcısının ABD olmayacağı konusunda derin endişe duyduğunu' söylüyor. Buna karşılık Danışman Kim, ABD'nin nihai hedefinin mühimmatların Ukrayna'ya ulaştırılması olduğunu belirterek, top mermilerinin ABD yerine Polonya'ya satılmasını öneriyor. Ayrıca danışmanlar, hükümetin Ukrayna'ya silah satışı politikasında değişikliğe gitmesinin 'ABD'nin baskısı altında yapılmış gibi görüneceğini' belirtiyor. Geçen yıl Güney Kore, stok sıkıntısı yaşayan ABD ile top mermisi satışına için anlaşmaya varmış ancak satılan mühimmatların Kiev'e gönderilmemesini şart koşmuştu. ABD'nin, Güney Kore'ye Ukrayna'ya silah satması konusunda ısrarcı olduğu biliniyor. ABD'nin bu ısrarına karşı, savaş durumundaki ülkelere silah satmama politikasını sürdüren Güney Kore, böylesi bir satışın Rusya ile ilişkilere zarar vermesinden endişe duyuyor.
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abd, güney kore, ukrayna, silah
abd, güney kore, ukrayna, silah
Pentagon belgeleri: Güney Kore sattığı mühimmatların Ukrayna'ya gönderilmesinden endişe duyuyor
17:20 11.04.2023 (güncellendi: 17:24 11.04.2023) Abone ol
Pentagon'dan sızdırılan gizli belgeler, Güney Koreli üst düzey yetkililer arasında Ukrayna'ya mühimmat satışına ilişkin endişeleri içeren görüşmeleri ifşa etti.
Belgeler, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeoul'ün 2 danışmanı arasında geçen görüşmelerde yetkililerin Ukrayna'ya mühimmat satışı konusunda endişelerini gösteriyor.
Geçen yıl Güney Kore, stok sıkıntısı yaşayan ABD'ye top mermisi satışı yapmış ancak bu mühimmatların Ukrayna’ya gönderilmemesini şart koşmuştu.
Devlet Başkanı Yoon'un Dışişleri Danışmanı Yi Mun-hui ile Yoon'un Ulusal Güvenlik Danışmanı Kim Sung-han arasında 1 Mart'ta yapılan görüşmede, yetkililerin ABD'nin Güney Kore'den aldığı top mermilerini Ukrayna'ya göndermesinden endişe ettiği görülüyor.
Görüşmede, Yi Mun-hui'nin, Yoon'un Ulusal Güvenlik Danışmanı Kim Sung-han'a, 'hükümetin mühimmatların son kullanıcısının ABD olmayacağı konusunda derin endişe duyduğunu' söylüyor. Buna karşılık Danışman Kim, ABD'nin nihai hedefinin mühimmatların Ukrayna'ya ulaştırılması olduğunu belirterek, top mermilerinin ABD yerine Polonya'ya satılmasını öneriyor.
Ayrıca danışmanlar, hükümetin Ukrayna'ya silah satışı politikasında değişikliğe gitmesinin 'ABD'nin baskısı altında yapılmış gibi görüneceğini' belirtiyor.
Geçen yıl Güney Kore, stok sıkıntısı yaşayan ABD ile top mermisi satışına için anlaşmaya varmış ancak satılan mühimmatların Kiev'e gönderilmemesini şart koşmuştu. ABD'nin, Güney Kore'ye Ukrayna'ya silah satması konusunda ısrarcı olduğu biliniyor. ABD'nin bu ısrarına karşı, savaş durumundaki ülkelere silah satmama politikasını sürdüren Güney Kore, böylesi bir satışın Rusya ile ilişkilere zarar vermesinden endişe duyuyor.