https://sputniknews.com.tr/20230412/bahceli-demokrasinin-olmadigi-bir-ulkede-tkp-ve-hkpnin-secimlerde-boy-gostermesi-akildisiliktir-1069555590.html

Bahçeli: Demokrasinin olmadığı bir ülkede TKP ve HKP’nin seçimlerde boy göstermesi akıldışılıktır

Bahçeli: Demokrasinin olmadığı bir ülkede TKP ve HKP’nin seçimlerde boy göstermesi akıldışılıktır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Demokrasinin olmadığı bir ülkede gayri meşru Türkiye Komünist Partisi’nin veya Halkın Kurtuluş... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T11:03+0300

2023-04-12T11:03+0300

2023-04-12T11:21+0300

politika

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

devlet bahçeli

açıklama

tcg anadolu gemisi

seçim

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TCG Anadolu’nun hizmete alınmasına ilişkin açıklama yaptı.Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünün Türkiye’nin atağa kalkışına sahne olacağının altını çizen Bahçeli, “10 Nisan 2023 tarihinde İstanbul Tuzla’da ilk yerli ve milli uçak gemimiz olan TCG Anadolu’nun hizmete alınması ve 3 adet MİGREM firkateynleri saç kesme töreni istikbale daha umutlu bakmamamızın temel dayanaklarından sadece bir kısmıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte şahit olduğumuz manzara hakikaten tarihi bir gelişme, makûs talihin tersine döndüğünü gösteren kararlı ve sevindirici bir ilerleyiştir. Ülkemiz her alanda gözlemlenen diriliş hamleleriyle, her zeminde parlayan yükseliş dinamizmiyle ve süreklilik içeren kalkınma azmiyle hepimizin göğsünü kabartmakta, milli gururu okşamaktadır” ifadelerini kullandı.'Lider ülke Türkiye’nin taşları kararlılıkla döşenmektedir'6 Şubat’ta yaşanan depremleri hatırlatan Bahçeli, “Bu vesileyle deprem ve su taşkınlarında hayatlarını kaybeden bütün kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, yaralılara da şifalar diliyorum. Yedi yılda dünyanın ilk SİHA gemisi inşa edilmiş, en ağır ve en büyük helikopterlerin iniş kalkışının yapılabileceği TCG Anadolu Türkiye’mizin itibar ve iftihar eseri olarak denize indirilmiş, seyrüsefere hazır hale getirilmiştir. Ülkemiz kendi gemisini tasarlayan, geliştiren, çağın teknolojik imkanlarını kullanabilen zirvedeki ilk 10 ülkeden birisi haline terfi etmiştir. Bu sene içinde denizde ikmal ve muharebe destek gemimiz olan Derya ile Piri Reis denizaltımız, ayrıca istif sınıfı ilk firkateynimiz İstanbul hizmete alınacaktır. Lider ülke Türkiye’nin taşları kararlılıkla döşenmektedir” açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devam etmesi gerektiğini dile getiren Bahçeli, “Eser ve hizmet kervanı yarı yolda kalmamalıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ikinci 5 yıllık döneme de mührünü vurmalı, Türkiye bir yol kazasına uğramamalıdır. Özellikle demokrasi ve özgürlükler ekseninde ülkemize devamlı iftira atanların, utanmadan kara çalanların, edepsizce suizanda bulunanların, YSK tarafından kurayla belirlenen oy pusulasındaki ittifak ve partilerin dizilimine dikkatle bakmaları samimi tavsiyemizdir” dedi.'HDP’nin kayyumu olan Yeşil Sol Parti'nin ve Türkiye İşçi Partisi’nin sözde diktatörlük ve tek adam rejiminde seçimlere katılabilmesi olacak şey değildir'Bahçeli, demokrasi tartışmalarına ilişkin ise şunları söyledi:'İnanıyorum ki, savunma ve silah sanayiinde mukayeseli üstünlüğe sahip olacağımız günler çok yakındır'Savunma sanayiinde millilik oranının yüzde 80’lere kadar çıktığını bildiren Bahçeli, açıklamasını şöyle noktaladı:

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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, açıklama, tcg anadolu gemisi, seçim