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https://sputniknews.com.tr/20230412/bahceli-demokrasinin-olmadigi-bir-ulkede-tkp-ve-hkpnin-secimlerde-boy-gostermesi-akildisiliktir-1069555590.html
Bahçeli: Demokrasinin olmadığı bir ülkede TKP ve HKP’nin seçimlerde boy göstermesi akıldışılıktır
Bahçeli: Demokrasinin olmadığı bir ülkede TKP ve HKP’nin seçimlerde boy göstermesi akıldışılıktır
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Demokrasinin olmadığı bir ülkede gayri meşru Türkiye Komünist Partisi’nin veya Halkın Kurtuluş... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T11:03+0300
2023-04-12T11:21+0300
politika
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
açıklama
tcg anadolu gemisi
seçim
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TCG Anadolu’nun hizmete alınmasına ilişkin açıklama yaptı.Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünün Türkiye’nin atağa kalkışına sahne olacağının altını çizen Bahçeli, “10 Nisan 2023 tarihinde İstanbul Tuzla’da ilk yerli ve milli uçak gemimiz olan TCG Anadolu’nun hizmete alınması ve 3 adet MİGREM firkateynleri saç kesme töreni istikbale daha umutlu bakmamamızın temel dayanaklarından sadece bir kısmıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte şahit olduğumuz manzara hakikaten tarihi bir gelişme, makûs talihin tersine döndüğünü gösteren kararlı ve sevindirici bir ilerleyiştir. Ülkemiz her alanda gözlemlenen diriliş hamleleriyle, her zeminde parlayan yükseliş dinamizmiyle ve süreklilik içeren kalkınma azmiyle hepimizin göğsünü kabartmakta, milli gururu okşamaktadır” ifadelerini kullandı.'Lider ülke Türkiye’nin taşları kararlılıkla döşenmektedir'6 Şubat’ta yaşanan depremleri hatırlatan Bahçeli, “Bu vesileyle deprem ve su taşkınlarında hayatlarını kaybeden bütün kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, yaralılara da şifalar diliyorum. Yedi yılda dünyanın ilk SİHA gemisi inşa edilmiş, en ağır ve en büyük helikopterlerin iniş kalkışının yapılabileceği TCG Anadolu Türkiye’mizin itibar ve iftihar eseri olarak denize indirilmiş, seyrüsefere hazır hale getirilmiştir. Ülkemiz kendi gemisini tasarlayan, geliştiren, çağın teknolojik imkanlarını kullanabilen zirvedeki ilk 10 ülkeden birisi haline terfi etmiştir. Bu sene içinde denizde ikmal ve muharebe destek gemimiz olan Derya ile Piri Reis denizaltımız, ayrıca istif sınıfı ilk firkateynimiz İstanbul hizmete alınacaktır. Lider ülke Türkiye’nin taşları kararlılıkla döşenmektedir” açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devam etmesi gerektiğini dile getiren Bahçeli, “Eser ve hizmet kervanı yarı yolda kalmamalıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ikinci 5 yıllık döneme de mührünü vurmalı, Türkiye bir yol kazasına uğramamalıdır. Özellikle demokrasi ve özgürlükler ekseninde ülkemize devamlı iftira atanların, utanmadan kara çalanların, edepsizce suizanda bulunanların, YSK tarafından kurayla belirlenen oy pusulasındaki ittifak ve partilerin dizilimine dikkatle bakmaları samimi tavsiyemizdir” dedi.'HDP’nin kayyumu olan Yeşil Sol Parti'nin ve Türkiye İşçi Partisi’nin sözde diktatörlük ve tek adam rejiminde seçimlere katılabilmesi olacak şey değildir'Bahçeli, demokrasi tartışmalarına ilişkin ise şunları söyledi:'İnanıyorum ki, savunma ve silah sanayiinde mukayeseli üstünlüğe sahip olacağımız günler çok yakındır'Savunma sanayiinde millilik oranının yüzde 80’lere kadar çıktığını bildiren Bahçeli, açıklamasını şöyle noktaladı:
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, açıklama, tcg anadolu gemisi, seçim
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, açıklama, tcg anadolu gemisi, seçim

Bahçeli: Demokrasinin olmadığı bir ülkede TKP ve HKP’nin seçimlerde boy göstermesi akıldışılıktır

11:03 12.04.2023 (güncellendi: 11:21 12.04.2023)
© AAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim Kültür Vakfı tarafından ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen iftar programına katılarak konuşma yaptı. ( Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı )
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim Kültür Vakfı tarafından ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen iftar programına katılarak konuşma yaptı. ( Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© AA
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Demokrasinin olmadığı bir ülkede gayri meşru Türkiye Komünist Partisi’nin veya Halkın Kurtuluş Partisi’nin seçimlerde boy göstermesi akıldışılıktır. Özgürlüklerin olmadığı bir ülkede Türkiye Komünist Hareketi’nin varlığından bahsetmek hastalık ölçüsünde saflıktır” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TCG Anadolu’nun hizmete alınmasına ilişkin açıklama yaptı.
Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünün Türkiye’nin atağa kalkışına sahne olacağının altını çizen Bahçeli, “10 Nisan 2023 tarihinde İstanbul Tuzla’da ilk yerli ve milli uçak gemimiz olan TCG Anadolu’nun hizmete alınması ve 3 adet MİGREM firkateynleri saç kesme töreni istikbale daha umutlu bakmamamızın temel dayanaklarından sadece bir kısmıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte şahit olduğumuz manzara hakikaten tarihi bir gelişme, makûs talihin tersine döndüğünü gösteren kararlı ve sevindirici bir ilerleyiştir. Ülkemiz her alanda gözlemlenen diriliş hamleleriyle, her zeminde parlayan yükseliş dinamizmiyle ve süreklilik içeren kalkınma azmiyle hepimizin göğsünü kabartmakta, milli gururu okşamaktadır” ifadelerini kullandı.

'Lider ülke Türkiye’nin taşları kararlılıkla döşenmektedir'

6 Şubat’ta yaşanan depremleri hatırlatan Bahçeli, “Bu vesileyle deprem ve su taşkınlarında hayatlarını kaybeden bütün kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, yaralılara da şifalar diliyorum. Yedi yılda dünyanın ilk SİHA gemisi inşa edilmiş, en ağır ve en büyük helikopterlerin iniş kalkışının yapılabileceği TCG Anadolu Türkiye’mizin itibar ve iftihar eseri olarak denize indirilmiş, seyrüsefere hazır hale getirilmiştir. Ülkemiz kendi gemisini tasarlayan, geliştiren, çağın teknolojik imkanlarını kullanabilen zirvedeki ilk 10 ülkeden birisi haline terfi etmiştir. Bu sene içinde denizde ikmal ve muharebe destek gemimiz olan Derya ile Piri Reis denizaltımız, ayrıca istif sınıfı ilk firkateynimiz İstanbul hizmete alınacaktır. Lider ülke Türkiye’nin taşları kararlılıkla döşenmektedir” açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devam etmesi gerektiğini dile getiren Bahçeli, “Eser ve hizmet kervanı yarı yolda kalmamalıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ikinci 5 yıllık döneme de mührünü vurmalı, Türkiye bir yol kazasına uğramamalıdır. Özellikle demokrasi ve özgürlükler ekseninde ülkemize devamlı iftira atanların, utanmadan kara çalanların, edepsizce suizanda bulunanların, YSK tarafından kurayla belirlenen oy pusulasındaki ittifak ve partilerin dizilimine dikkatle bakmaları samimi tavsiyemizdir” dedi.
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ediliyor. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, * Ülkemizde 62 olan savunma sanayi projesi sayısı 750'yi, 56 olan savunma sanayi firması sayısı 2 bin 700'ü buldu. Milli uçak gemimizi geliştirme yolunda adım attık dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
SAVUNMA
Erdoğan, TCG Anadolu teslim töreninde konuştu: Milli uçak gemimizi geliştirme yolunda adım attık
10 Nisan, 14:57

'HDP’nin kayyumu olan Yeşil Sol Parti'nin ve Türkiye İşçi Partisi’nin sözde diktatörlük ve tek adam rejiminde seçimlere katılabilmesi olacak şey değildir'

Bahçeli, demokrasi tartışmalarına ilişkin ise şunları söyledi:

“Demokrasinin olmadığı bir ülkede gayri meşru Türkiye Komünist Partisi’nin veya Halkın Kurtuluş Partisi’nin seçimlerde boy göstermesi akıldışılıktır. Özgürlüklerin olmadığı bir ülkede Türkiye Komünist Hareketi’nin varlığından bahsetmek hastalık ölçüsünde saflıktır. HDP’nin kayyumu olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'yle, Sol Parti’nin ve ahlaksızca propagandası yapılan Türkiye İşçi Partisi’nin sözde diktatörlük ve tek adam rejiminde seçimlere katılabilmesi olacak şey değildir. Sosyalist Güç Birliği İttifakı ile Emek Özgürlük İttifakı zillet ittifakının potansiyel ortakları birinci dereceden siyasi hısımlarıdır.”

'İnanıyorum ki, savunma ve silah sanayiinde mukayeseli üstünlüğe sahip olacağımız günler çok yakındır'

Savunma sanayiinde millilik oranının yüzde 80’lere kadar çıktığını bildiren Bahçeli, açıklamasını şöyle noktaladı:
“Büyük Hünkarımız Fatih Sultan Mehmet Han’ın zamanında kurulan Tophane-i Amire’den bugüne kadar köprülerin altından çok sular akmıştır. Türkiye kendi silahını yapan, hatta bunu ihraç eden dünya üzerinde sayılı ülkelerden birisi olarak öne çıkmıştır. Bazılarının sıkıntısı, telaşı, hatta çıldırması bu yüzdendir. Türk savunma sanayii 5 milyar dolara yaklaşan ihracat tutarı ve 75 milyar dolara ulaşan proje hacmiyle dostları sevindirip, düşmanları çatlatmaktadır. İnanıyorum ki, savunma ve silah sanayiinde mukayeseli üstünlüğe sahip olacağımız günler çok yakındır. Cumhur İttifakı bunun kefili, Türkiye Yüzyılı da müjdesidir. Atak helikopteri, milli tank projesi, milli uçak projesi, akıllı mühimmatlar, Fırtına obüsleri, Hürkuş, Hürjet uçakları, pek çok füze projesi hayalden gerçeğe dönüşün mükâfatıdır”
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Çanakkale Buluşması'nda buluştu. Burada konuşan İmamoğlu, Büyük bir oy patlaması yapacağız, hep birlikte sandıklara sahip çıkacağız dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
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