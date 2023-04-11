https://sputniknews.com.tr/20230411/kilicdaroglu-imamoglu-ve-yavastan-ortak-miting-hep-birlikte-sandiklara-sahip-cikacagiz-1069519528.html

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak miting: 'Hep birlikte sandıklara sahip çıkacağız'

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak miting: 'Hep birlikte sandıklara sahip çıkacağız'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T14:24+0300

2023-04-11T14:24+0300

2023-04-11T14:53+0300

politika

millet ittifakı

seçim

miting

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Çanakkale Buluşması'nda konuştu.İmamoğlu, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:"Yağmur yağıyor. Yağmurda da ıslanacağız, pırıl pırıl güneşte de hep beraber güzel günlere adım atacağımız günler yaklaşıyor. Çanakkale ruhu milletçe hepimizi sarar sarmalar. Bize millet olduğumuzu hatırlatan yerdir Çanakkale.Çanakkale barışın değerini öğreten bir savaştır. Çocuklarımız, gençlerimiz için yoğun bir mücadeleye hep birlikte koşacağız. Sandıklara gideceğiz, büyük bir oy patlaması yapacağız, aynı zamanda hep birlikte sandıklara sahip çıkacağız."Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Çanakkale Millet Buluşması’nda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Sana söz Çanakkale, iktidar olacağız. Sana söz Çanakkale, bu ülkeye barışı, huzuru getireceğim.Uzun süre yağmurun altında kalmanıza gönlüm izin vermiyor. Gerçek anlamada bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. İşi, aşı getireceğiz. Hiçbir anne evladını okula gönderirken asla düşünmeyecek.Emekli kardeşlerim, 2015 tarihinden bu yana emeklilere asgari ücret kadar Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye verilsin dedim. Eksik yaptılar. Kurban Bayramı'nda göreceksiniz, ödenmeyen bayram ikramiyesi 15 bin lira hesaplarına yatacak. Bay Kemal'i tanımıyorlar. Bay Kemal söz verdi mi, doğrudan yapar. Emekliye hak ettiği bayram ikramiyesini vereceğiz.Hiçbir ailede yoksulluk sınırı altında kalmasına izin vermeyeceğim. Her ailenin asgari gelir güvencesi olacak. Gençler, en büyük şikayetinizin torpil olduğunu biliyorum. Devlette liyakati sağlayacağız, sözlü sınavı kaldıracağız, KPSS'de ne aldıysanız atamanızı yapacağız. Aşınız olacak, işiniz olacak. Sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak.Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız.Zaman zaman bizi suçluyorlar, vay teröristler vs. diye. CHP’nin iki kırmızı çizgisi var. Bayrağımız ve vatanımız. Onlar, tek adam rejiminin ne yaptığını çok iyi biliyorum. Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırdılar. Terör örgütünden kaçtılar, bayrağımızı indirdiler, vatan topraklarını terk ettiler. Bunu yapanlar milliyetçi olamazlar, asla ve asla milliyetçi, vatansever olamazlar.Benim bu millete sözüm var. Süleyman Şah Türbesi’ni vatan toprağına geri götüreceğiz ve bayrağımızı dikeceğiz oraya.Cumhurbaşkanlığı uçaklarını satacağım ve yangın söndürme uçakları alacağım. Bizim lükse ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı mütevazi olur.Dünyada hastanesi olmayan tek ordu bizim ordumuzdur. Hastanelerini elinden aldılar. GATA'yı, askeri hastaneleri bir hafta içerisinde açacağız. Beşli çete değil binli çete de olsa mücadele etmeye devam edeceğim."

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millet ittifakı, seçim, miting