Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak miting: 'Hep birlikte sandıklara sahip çıkacağız'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemden haber başlıkları
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AB uzmanı Baydarol: Türkiye’ye vizeyi Kenan Evren koydurdu
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçime girecek siyasi partilerin milletvekili aday listeleri açıklandı
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Finans hizmetleri ve dijitalleşen dünya
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Gündem milletvekili aday listelerinin açıklandığı 14 Mayıs seçimleri
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Avrupa'nın Çin macerası
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Aday listelerinin şifreleri
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Listeler nasıl bir Meclis'i işaret ediyor?
18:34
116 dk
Z RAPORU
Suriye konulu dışişleri bakanları 4'lü toplantısı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasi gündem
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Hikmet Çetin: Muharrem İnce bir ihtimal çekilebilir
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 33 gün kaldı
12:47
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe ve Beşiktaş haftayı kayıpsız geçti
14:06
33 dk
ANKARA FARKI
AK Parti, CHP, İYİ Parti kulislerinde konuşulanlar
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230411/kilicdaroglu-imamoglu-ve-yavastan-ortak-miting-hep-birlikte-sandiklara-sahip-cikacagiz-1069519528.html
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak miting: 'Hep birlikte sandıklara sahip çıkacağız'
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak miting: 'Hep birlikte sandıklara sahip çıkacağız'
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T14:24+0300
2023-04-11T14:53+0300
politika
millet ittifakı
seçim
miting
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069519762_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_d6c07f31b703651e3e999113501e3c97.jpg
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Çanakkale Buluşması'nda konuştu.İmamoğlu, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:"Yağmur yağıyor. Yağmurda da ıslanacağız, pırıl pırıl güneşte de hep beraber güzel günlere adım atacağımız günler yaklaşıyor. Çanakkale ruhu milletçe hepimizi sarar sarmalar. Bize millet olduğumuzu hatırlatan yerdir Çanakkale.Çanakkale barışın değerini öğreten bir savaştır. Çocuklarımız, gençlerimiz için yoğun bir mücadeleye hep birlikte koşacağız. Sandıklara gideceğiz, büyük bir oy patlaması yapacağız, aynı zamanda hep birlikte sandıklara sahip çıkacağız."Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Çanakkale Millet Buluşması’nda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Sana söz Çanakkale, iktidar olacağız. Sana söz Çanakkale, bu ülkeye barışı, huzuru getireceğim.Uzun süre yağmurun altında kalmanıza gönlüm izin vermiyor. Gerçek anlamada bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. İşi, aşı getireceğiz. Hiçbir anne evladını okula gönderirken asla düşünmeyecek.Emekli kardeşlerim, 2015 tarihinden bu yana emeklilere asgari ücret kadar Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye verilsin dedim. Eksik yaptılar. Kurban Bayramı'nda göreceksiniz, ödenmeyen bayram ikramiyesi 15 bin lira hesaplarına yatacak. Bay Kemal'i tanımıyorlar. Bay Kemal söz verdi mi, doğrudan yapar. Emekliye hak ettiği bayram ikramiyesini vereceğiz.Hiçbir ailede yoksulluk sınırı altında kalmasına izin vermeyeceğim. Her ailenin asgari gelir güvencesi olacak. Gençler, en büyük şikayetinizin torpil olduğunu biliyorum. Devlette liyakati sağlayacağız, sözlü sınavı kaldıracağız, KPSS'de ne aldıysanız atamanızı yapacağız. Aşınız olacak, işiniz olacak. Sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak.Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız.Zaman zaman bizi suçluyorlar, vay teröristler vs. diye. CHP’nin iki kırmızı çizgisi var. Bayrağımız ve vatanımız. Onlar, tek adam rejiminin ne yaptığını çok iyi biliyorum. Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırdılar. Terör örgütünden kaçtılar, bayrağımızı indirdiler, vatan topraklarını terk ettiler. Bunu yapanlar milliyetçi olamazlar, asla ve asla milliyetçi, vatansever olamazlar.Benim bu millete sözüm var. Süleyman Şah Türbesi’ni vatan toprağına geri götüreceğiz ve bayrağımızı dikeceğiz oraya.Cumhurbaşkanlığı uçaklarını satacağım ve yangın söndürme uçakları alacağım. Bizim lükse ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı mütevazi olur.Dünyada hastanesi olmayan tek ordu bizim ordumuzdur. Hastanelerini elinden aldılar. GATA'yı, askeri hastaneleri bir hafta içerisinde açacağız. Beşli çete değil binli çete de olsa mücadele etmeye devam edeceğim."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069519762_55:0:655:450_1920x0_80_0_0_620bee1cf941cad73e8290896762bff8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
millet ittifakı, seçim, miting
millet ittifakı, seçim, miting

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak miting: 'Hep birlikte sandıklara sahip çıkacağız'

14:24 11.04.2023 (güncellendi: 14:53 11.04.2023)
© Fotoğraf : YouTubeMillet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Çanakkale Buluşması'nda buluştu. Burada konuşan İmamoğlu, "Büyük bir oy patlaması yapacağız, hep birlikte sandıklara sahip çıkacağız" dedi.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Çanakkale Buluşması'nda buluştu. Burada konuşan İmamoğlu, Büyük bir oy patlaması yapacağız, hep birlikte sandıklara sahip çıkacağız dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© Fotoğraf : YouTube
Abone olTelegram
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Çanakkale Buluşması'nda buluştu. Burada konuşan İmamoğlu, "Büyük bir oy patlaması yapacağız, hep birlikte sandıklara sahip çıkacağız" dedi.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Çanakkale Buluşması'nda konuştu.
İmamoğlu, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"Yağmur yağıyor. Yağmurda da ıslanacağız, pırıl pırıl güneşte de hep beraber güzel günlere adım atacağımız günler yaklaşıyor. Çanakkale ruhu milletçe hepimizi sarar sarmalar. Bize millet olduğumuzu hatırlatan yerdir Çanakkale.
Çanakkale barışın değerini öğreten bir savaştır. Çocuklarımız, gençlerimiz için yoğun bir mücadeleye hep birlikte koşacağız. Sandıklara gideceğiz, büyük bir oy patlaması yapacağız, aynı zamanda hep birlikte sandıklara sahip çıkacağız."
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Çanakkale Millet Buluşması’nda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"Sana söz Çanakkale, iktidar olacağız. Sana söz Çanakkale, bu ülkeye barışı, huzuru getireceğim.
Uzun süre yağmurun altında kalmanıza gönlüm izin vermiyor. Gerçek anlamada bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. İşi, aşı getireceğiz. Hiçbir anne evladını okula gönderirken asla düşünmeyecek.
Emekli kardeşlerim, 2015 tarihinden bu yana emeklilere asgari ücret kadar Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye verilsin dedim. Eksik yaptılar. Kurban Bayramı'nda göreceksiniz, ödenmeyen bayram ikramiyesi 15 bin lira hesaplarına yatacak. Bay Kemal'i tanımıyorlar. Bay Kemal söz verdi mi, doğrudan yapar. Emekliye hak ettiği bayram ikramiyesini vereceğiz.
Hiçbir ailede yoksulluk sınırı altında kalmasına izin vermeyeceğim. Her ailenin asgari gelir güvencesi olacak. Gençler, en büyük şikayetinizin torpil olduğunu biliyorum. Devlette liyakati sağlayacağız, sözlü sınavı kaldıracağız, KPSS'de ne aldıysanız atamanızı yapacağız. Aşınız olacak, işiniz olacak. Sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak.
Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız.
Zaman zaman bizi suçluyorlar, vay teröristler vs. diye. CHP’nin iki kırmızı çizgisi var. Bayrağımız ve vatanımız. Onlar, tek adam rejiminin ne yaptığını çok iyi biliyorum. Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırdılar. Terör örgütünden kaçtılar, bayrağımızı indirdiler, vatan topraklarını terk ettiler. Bunu yapanlar milliyetçi olamazlar, asla ve asla milliyetçi, vatansever olamazlar.
Benim bu millete sözüm var. Süleyman Şah Türbesi’ni vatan toprağına geri götüreceğiz ve bayrağımızı dikeceğiz oraya.
Cumhurbaşkanlığı uçaklarını satacağım ve yangın söndürme uçakları alacağım. Bizim lükse ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı mütevazi olur.
Dünyada hastanesi olmayan tek ordu bizim ordumuzdur. Hastanelerini elinden aldılar. GATA'yı, askeri hastaneleri bir hafta içerisinde açacağız.
Beşli çete değil binli çete de olsa mücadele etmeye devam edeceğim."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала