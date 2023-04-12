https://sputniknews.com.tr/20230412/aksener-14-mayista-sayin-cumhurbaskani-erdogani-elbette-buyuk-bir-saygiyla-yolculayacagiz-1069585009.html

Akşener: 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elbette büyük bir saygıyla yolculayacağız

Akşener: 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elbette büyük bir saygıyla yolculayacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti, bu ülkenin sigortasıdır ve inşallah çok önemli bir başarı elde edecek. 13. Cumhurbaşkanı dürüstlüğüne... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T17:16+0300

2023-04-12T17:16+0300

2023-04-12T17:19+0300

meral akşener

iyi parti

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

seçim

politika

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin İstasyon Caddesi Alternatif Bulvarı ve Altyapı Projesi açılışı ile Etimesgut-Sincan projelerinin tanıtım törenine katıldı.'Türkiye'nin uzun zamandır birbirlerini ittirip kaktıran bir sistemden bugüne geldiğini' dile getiren Akşener, farklı görüşlerde, farklı anlayışlarda, farklı çözüm önerilerinde yol yürüyen pek çok siyasi partinin bir araya gelip ortak görüşlerde uzlaştığı Millet İttifakı'nı kurduğunu anlattı. Akşener, Millet İttifakı'nın bileşenlerinin kendi görüşlerini koruyarak Türkiye'nin, kadınların, gençlerin, işçilerin, işsizlerin, emeklilerin çıkarları için ortak projelerde bir araya geldiğini söyledi.Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın hayırlı hizmetlere imza attığını aktardı.14 Mayıs'ta kullanılacak oyların önemine dikkati çeken Akşener, Yavaş'ın belediye başkanı adaylığı sırasında, 'Ankara'da su ve elektrik paralarını PKK ve DHKP-C'lilerin toplayacağı' iddialarının ortaya atıldığını hatırlattı. Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı makamında alkışlayacağız'Millet İttifakı'nın iktidar olacağını ifade eden Akşener, şunları söyledi:Gençlere seslenen Akşener, "Az zaman kaldı, burada kalıp iş güç sahibi olacaksınız, umutlarınız hayata geçecek. Yurtdışına giden çocuklarımız da ülkelerine hizmet etmek için geri dönecek. 14 Mayıs'ta her bir kardeşim bir başka kardeşini sandığına götürecek, sandıklara sahip çıkılacak ve 14 Mayıs akşamı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elbette gayet büyük bir saygıyla yolculayacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı makamında alkışlayacağız" ifadelerini kullandı.Ankara'daki metro projeleriAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş da kentteki metro projelerine değinerek dünyada havaalanına metrosu olmayan tek başkentin Ankara olduğunu belirtti.Yavaş, "2019'da projesi bitirilmiş, yatırım programına alınmış, Ulaştırma Bakanlığınca yapılmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok metro yapıyor diye, onlarla yarışacağız diye İstanbul'un metrolarına ağırlık veriyorlar" diye konuştu.Mansur Yavaş, 6.8 kilometre uzunluğundaki Mamak metrosunun projesinin bittiğini, kredisinin bulunduğunu, sadece onay beklendiğini söyledi.

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meral akşener, iyi parti, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, seçim