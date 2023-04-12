Akşener: 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elbette büyük bir saygıyla yolculayacağız

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasi gündem
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Hikmet Çetin: Muharrem İnce bir ihtimal çekilebilir
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 33 gün kaldı
12:47
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe ve Beşiktaş zirve takibini sürdürdü
14:06
33 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Nuray Başaran: İYİ Parti’deki FETÖ bağlantılı isimler hakkında YSK’ya dosya verilecek
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
ABD-Çin gerilimi
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
AK Parti’nin seçim beyannamesinde hangi vaatler var?
17:03
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Temsiliyet mi teslimiyet mi?
18:33
87 dk
Z RAPORU
AK Parti'nin seçim beyannamesi
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
Canlı
04:00
0 dk
Canlı
05:27
0 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Borsa İstanbul'daki hareketlilik
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AK Parti'nin seçim beyannamesi ne anlatıyor?
09:11
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'nde neler var?
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya doğru
14:06
49 dk
ANLAT BANA
Konu: Deprem, seçim, geçim
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İran-Suudi arabulucuğulunda önü açılan Yemen barışı
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
KOBANİ DAVASINDA KRİTİK GÜN
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Hemşehrim esas memleket nere?
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230412/aksener-14-mayista-sayin-cumhurbaskani-erdogani-elbette-buyuk-bir-saygiyla-yolculayacagiz-1069585009.html
Akşener: 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elbette büyük bir saygıyla yolculayacağız
Akşener: 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elbette büyük bir saygıyla yolculayacağız
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti, bu ülkenin sigortasıdır ve inşallah çok önemli bir başarı elde edecek. 13. Cumhurbaşkanı dürüstlüğüne... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T17:16+0300
2023-04-12T17:19+0300
meral akşener
iyi parti
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
seçim
politika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0c/1069585401_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc0ef564dd8f0b426e63b51ab67e5194.jpg
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin İstasyon Caddesi Alternatif Bulvarı ve Altyapı Projesi açılışı ile Etimesgut-Sincan projelerinin tanıtım törenine katıldı.'Türkiye'nin uzun zamandır birbirlerini ittirip kaktıran bir sistemden bugüne geldiğini' dile getiren Akşener, farklı görüşlerde, farklı anlayışlarda, farklı çözüm önerilerinde yol yürüyen pek çok siyasi partinin bir araya gelip ortak görüşlerde uzlaştığı Millet İttifakı'nı kurduğunu anlattı. Akşener, Millet İttifakı'nın bileşenlerinin kendi görüşlerini koruyarak Türkiye'nin, kadınların, gençlerin, işçilerin, işsizlerin, emeklilerin çıkarları için ortak projelerde bir araya geldiğini söyledi.Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın hayırlı hizmetlere imza attığını aktardı.14 Mayıs'ta kullanılacak oyların önemine dikkati çeken Akşener, Yavaş'ın belediye başkanı adaylığı sırasında, 'Ankara'da su ve elektrik paralarını PKK ve DHKP-C'lilerin toplayacağı' iddialarının ortaya atıldığını hatırlattı. Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı makamında alkışlayacağız'Millet İttifakı'nın iktidar olacağını ifade eden Akşener, şunları söyledi:Gençlere seslenen Akşener, "Az zaman kaldı, burada kalıp iş güç sahibi olacaksınız, umutlarınız hayata geçecek. Yurtdışına giden çocuklarımız da ülkelerine hizmet etmek için geri dönecek. 14 Mayıs'ta her bir kardeşim bir başka kardeşini sandığına götürecek, sandıklara sahip çıkılacak ve 14 Mayıs akşamı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elbette gayet büyük bir saygıyla yolculayacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı makamında alkışlayacağız" ifadelerini kullandı.Ankara'daki metro projeleriAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş da kentteki metro projelerine değinerek dünyada havaalanına metrosu olmayan tek başkentin Ankara olduğunu belirtti.Yavaş, "2019'da projesi bitirilmiş, yatırım programına alınmış, Ulaştırma Bakanlığınca yapılmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok metro yapıyor diye, onlarla yarışacağız diye İstanbul'un metrolarına ağırlık veriyorlar" diye konuştu.Mansur Yavaş, 6.8 kilometre uzunluğundaki Mamak metrosunun projesinin bittiğini, kredisinin bulunduğunu, sadece onay beklendiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230412/orc-anketi-kilicdaroglunun-oy-orani-yuzde-48-1069580026.html
https://sputniknews.com.tr/20230411/aksener-herhangi-bir-yanlislik-olursa-bir-daha-parlamenter-sistemi--konusacagimiz-duzen-kalmayacak-1069546015.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0c/1069585401_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b0a5d988de5d404d7f7023be81832d40.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meral akşener, iyi parti, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, seçim
meral akşener, iyi parti, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, seçim

Akşener: 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elbette büyük bir saygıyla yolculayacağız

17:16 12.04.2023 (güncellendi: 17:19 12.04.2023)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti, bu ülkenin sigortasıdır ve inşallah çok önemli bir başarı elde edecek. 13. Cumhurbaşkanı dürüstlüğüne, namusuna kefil olduğumuz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak" dedi. Akşener, 14 Mayıs akşamı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elbette gayet büyük bir saygıyla yolculayacağız" ifadesini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti, bu ülkenin sigortasıdır ve inşallah çok önemli bir başarı elde edecek. 13. Cumhurbaşkanı dürüstlüğüne, namusuna kefil olduğumuz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak dedi. Akşener, 14 Mayıs akşamı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elbette gayet büyük bir saygıyla yolculayacağız ifadesini kullandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© AA
Abone olTelegram
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti, bu ülkenin sigortasıdır ve inşallah çok önemli bir başarı elde edecek. 13. Cumhurbaşkanı dürüstlüğüne, namusuna kefil olduğumuz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak" dedi. Akşener, 14 Mayıs akşamı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elbette gayet büyük bir saygıyla yolculayacağız" ifadesini kullandı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin İstasyon Caddesi Alternatif Bulvarı ve Altyapı Projesi açılışı ile Etimesgut-Sincan projelerinin tanıtım törenine katıldı.
'Türkiye'nin uzun zamandır birbirlerini ittirip kaktıran bir sistemden bugüne geldiğini' dile getiren Akşener, farklı görüşlerde, farklı anlayışlarda, farklı çözüm önerilerinde yol yürüyen pek çok siyasi partinin bir araya gelip ortak görüşlerde uzlaştığı Millet İttifakı'nı kurduğunu anlattı. Akşener, Millet İttifakı'nın bileşenlerinin kendi görüşlerini koruyarak Türkiye'nin, kadınların, gençlerin, işçilerin, işsizlerin, emeklilerin çıkarları için ortak projelerde bir araya geldiğini söyledi.
Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın hayırlı hizmetlere imza attığını aktardı.
14 Mayıs'ta kullanılacak oyların önemine dikkati çeken Akşener, Yavaş'ın belediye başkanı adaylığı sırasında, 'Ankara'da su ve elektrik paralarını PKK ve DHKP-C'lilerin toplayacağı' iddialarının ortaya atıldığını hatırlattı. Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Sizin evinize PKK'lı geldi mi? Ben biliyorum Ankaralının evine PKK'lı gelse ayakkabının tersiyle kadınlar kovalar. DHKP-C'li geldi mi? Hayır. Ama sizin gibi ailelerin iş bulmaktan yorulmuş çocukları getiriyor faturalarınızı. 'Sen şucusun, ben bucuyum.' Sana ne kardeşim, şu ailede ya da şu bölgede doğmak benim elimde mi? Benim elimde olan şey inancımı seçmek, kul hakkını duymak, kul hakkına uymak, ahlaklı olmak, başkasına iftira atmamak, dürüst, namuslu olmak."
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon’da İftar Buluşmasına katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
ORC anketi: Kılıçdaroğlu’nun oy oranı yüzde 48
15:56

'Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı makamında alkışlayacağız'

Millet İttifakı'nın iktidar olacağını ifade eden Akşener, şunları söyledi:
"İYİ Parti, bu ülkenin sigortasıdır ve inşallah çok önemli bir başarı elde edecek. 13. Cumhurbaşkanı dürüstlüğüne, namusuna hepimizin kefil olduğumuz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak. 15 Mayıs gününden itibaren Türkiye'de sizin paranızı çalanlar, hakkınızı yiyenler hesap verecek. Hukukla yargıyla verecek. Yani siyasetçi parmağını uzatıp 'Şunu yargılayın.' demeyecek. Cumhurbaşkanı çıkıp, 'Hey Meral Akşener, bu daha iyi günlerin, senin daha başına neler gelecek.' diyemeyecek."
Gençlere seslenen Akşener, "Az zaman kaldı, burada kalıp iş güç sahibi olacaksınız, umutlarınız hayata geçecek. Yurtdışına giden çocuklarımız da ülkelerine hizmet etmek için geri dönecek. 14 Mayıs'ta her bir kardeşim bir başka kardeşini sandığına götürecek, sandıklara sahip çıkılacak ve 14 Mayıs akşamı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elbette gayet büyük bir saygıyla yolculayacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı makamında alkışlayacağız" ifadelerini kullandı.

Ankara'daki metro projeleri

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş da kentteki metro projelerine değinerek dünyada havaalanına metrosu olmayan tek başkentin Ankara olduğunu belirtti.
Yavaş, "2019'da projesi bitirilmiş, yatırım programına alınmış, Ulaştırma Bakanlığınca yapılmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok metro yapıyor diye, onlarla yarışacağız diye İstanbul'un metrolarına ağırlık veriyorlar" diye konuştu.
Mansur Yavaş, 6.8 kilometre uzunluğundaki Mamak metrosunun projesinin bittiğini, kredisinin bulunduğunu, sadece onay beklendiğini söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Akşener: Herhangi bir yanlışlık olursa bir daha parlamenter sistemi konuşacağımız düzen kalmayacak
Dün, 23:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала