https://sputniknews.com.tr/20230412/orc-anketi-kilicdaroglunun-oy-orani-yuzde-48-1069580026.html

ORC anketi: Kılıçdaroğlu’nun oy oranı yüzde 48

ORC anketi: Kılıçdaroğlu’nun oy oranı yüzde 48

ORC Araştırma’nın anketine göre millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söyleyen seçmenlerin oranı yüzde 48. 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T15:56+0300

2023-04-12T15:56+0300

2023-04-12T15:56+0300

2023 türkiye seçimleri

orc araştırma şirketi

anket

seçim

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

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Araştırma şirketi ORC'nin sosyal medya hesabından paylaşılan verilere göre 7-11 Nisan tarihlerinde yüz yüze 5 bin 400 katılımcıyla yapılan ankette “Bu pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?” diye soruldu.Soruya Kemal Kılıçdaroğlu diye yanıt verenlerin oranı yüzde 48.9. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’a oy vereceğini söyleyenleri oranı yüzde 41.5.Buna karşılık Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin oy oranı yüzde 7.2, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ınki yüzde 2.4 olarak ölçüldü.Partilerin oy oranıysa şöyle:Diğer anketlerDiken'in derlediğine göre, yakın zamanda düzenlenen bazı anketler ve kamuoyu araştırmacılarının yorumları şöyle:MetroPOLL (31 Mart): Mart anketine göre Kılıçdaroğlu yüzde 44.60; Erdoğan yüzde 42; kararsız yüzde 5.1; protesto yüzde 5.9; cevapsız yüzde 2.4. MetroPOLL Araştırma Başkanı Özer Sencar bu sonuçlar doğrultusunda, “Söze gerek yok, her şey açık. Seçimin kaderini Muharrem İnce ve kararsızlar belirleyecek” dedi.KONDA Araştırma Genel Müdürü Aydın Erdem (3 Nisan): Erdoğan’ın kaybetme ihtimali yüksek. Ancak muhalefet açısından ortada çantada keklik bir durum yok. Muharrem İnce’yle ilgili şu andaki ölçümlerde ‘köpük’ olabilir. İnce seçimi ikinci tura bırakacak bir figür gibi görünmüyor.MetroPOLL (11 Nisan): Cumhurbaşkanlığını Kılıçdaroğlu’nun kazanacağına inananların oranı yüzde 45’e ulaştı.Türkiye Raporu (12 Nisan): Kararsızlar azalıyor. CHP ve MHP’de artış var. İnce’nin oyları cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bırakacak seviyede.Gezici Araştırma (12 Nisan): Kılıçdaroğlu, seçimleri ilk turda yüzde 53.4’le kazanıyor. Erdoğan’ın oy oranı yüzde 43.2. İnce yüzde 2.1. Sinan Oğan 1.3.Yöneylem (12 Nisan): Kararsızlar dağıtıldığında AK Parti’nin oyu, CHP’nin 7.4 puan önünde. TİP’in oy oranı yüzde 3’ün üstünde. Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı 42.4, millet ittifakının oy oranı yüzde 38. HDP yüzde 9.3; Türkiye İşçi Partisi yüzde 3.3 oy alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230412/turkiye-raporu-direktoru-selcuki-muharrem-incenin-oylari-secimi-ikinci-tura-birakacak-seviyede-1069569748.html

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orc araştırma şirketi, anket, seçim, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu