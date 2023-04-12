https://sputniknews.com.tr/20230412/turkiye-raporu-direktoru-selcuki-muharrem-incenin-oylari-secimi-ikinci-tura-birakacak-seviyede-1069569748.html

Türkiye Raporu Direktörü Selçuki: Muharrem İnce'nin oyları seçimi ikinci tura bırakacak seviyede

Türkiye Raporu Direktörü Selçuki: Muharrem İnce'nin oyları seçimi ikinci tura bırakacak seviyede

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, yaptıkları son anket sonucuna göre, "Kararsızlar azalıyor, CHP ve MHP'de artış var, İnce'nin oyları cumhurbaşkanı... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T13:30+0300

2023-04-12T13:30+0300

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2023 türkiye seçimleri

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mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

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Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, yeni bir anket çalışmasını tamamladıklarını belirterek anket sonuçlarının özeti niteliğinde bir paylaşımda bulundu.Twitter heasabından yaptığı paylaşımda Selçuki, "Kararsızlar azalıyor, CHP ve MHP'de artış var, İnce'nin oyları cumhurbaşkanı seçimini ikinci tura bırakacak seviyede" değerlendirmesinde bulundu.Selçuki, şu ifadeleri kullandı:"Nisan ayı Türkiye Raporu anketimiz tamamlandı. Bu anket nisan ayının ilk haftasında yapıldığı için milletvekilleri listelerinin etkisi yok. Anketin yapıldığı tarih itibariyle 3 özet bulgu; kararsızlar azalıyor, CHP ve MHP'de artış var, İnce'nin oyları cumhurbaşkanı seçimini ikinci tura bırakacak seviyede"

https://sputniknews.com.tr/20230403/metropoll-anketi-cumhur-ittifaki-millet-ittifakindan-4-bucuk-puan-onde-1069114277.html

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