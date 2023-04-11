https://sputniknews.com.tr/20230411/aksener-herhangi-bir-yanlislik-olursa-bir-daha-parlamenter-sistemi--konusacagimiz-duzen-kalmayacak-1069546015.html

Akşener: Herhangi bir yanlışlık olursa bir daha parlamenter sistemi konuşacağımız düzen kalmayacak

Akşener: Herhangi bir yanlışlık olursa bir daha parlamenter sistemi konuşacağımız düzen kalmayacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin, "Bu seçimden sonra eğer herhangi bir yanlışlık olursa bir daha parlamenter... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T23:29+0300

2023-04-11T23:29+0300

2023-04-11T23:32+0300

2023 türkiye seçimleri

ekrem imamoğlu

kemal kılıçdaroğlu

seçim

meral akşener

recep tayyip erdoğan

millet ittifakı

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Yenikapı Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Muhtarları İftar Programı'na katıldı.Burada konuşan Akşener, mahalledeki bir kişinin, herhangi bir ihtiyacı olduğunda muhtar aracılığıyla bu ihtiyacını karşıladığını, muhtarın mahalledeki herkesi tanıdığını ve aileler arasındaki sorunların çözümüne katkıda bulunduğunu söyledi.İçişleri Bakanı olduğu dönemde muhtarların ziyaretine geldiklerini ve kendisinden yeşil pasaport istediklerini ifade eden Akşener, "Hey gidi günler hey. O gün milletin oylarıyla seçilmiş, o seçilmişliğin saygısını gören muhtar, bugün bütün yetkileri, bütün iletişim kaynakları elinden alınmış, o verilen büyük oya rağmen etkisiz hale getirilmiş bir millet temsilcisidir. Bizim yapmamız gereken ve yapacağımız şey şu: Elbette ekonomik olarak her türlü eksiğin, gediğin giderilmesi lazım ama Fak Fuk Fon'un mahallenizde dağıtımını siz (muhtarlar) yapacaksınız" diye konuştu.Mahallede kayıt olma zorunluluğunun muhtarlıkta olacağını belirten Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:14 Mayıs seçimlerinin önemine işaret eden Akşener, bu seçimin iki ittifakın birbirleriyle mücadele ettiği bir seçim gibi algılanmaması gerektiğini kaydetti.Akşener, seçmeni velinimet olarak kabul ettiğini, seçmene hizmet ve proje üzerinden ulaşılması gerektiğine inandığını dile getirdi.Kapsayıcı bir dilin olması gerektiğine ve taban politikacılığına inandığını belirten Akşener, şimdiki sistemin, mahalledeki insanları tanıyan, bilgi sahibi olan hiç kimseyi istemediğini savundu.Meral Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:Haftada 36 bin imza atılan bir düzen olamayacağını dile getiren Akşener, bu seçimde mutlaka bu düzenin değiştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.'Bizimle işbirliği yapan tüm muhtarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise her vatandaşın, sıkıştığında veya kendisini yalnız hissettiğinde çalacağı kapının en yakınındaki muhtar olduğunu söyledi.Muhtarlar konusunda yaptıkları çalışmalardan bahseden İmamoğlu, ramazan ayında muhtarlara ciddi destek sağladıklarını ve belediye adına mahalledeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara muhtarlar aracılığıyla ulaştıklarını anlattı.Bu sistemi 5 yıldır sürdürdüklerini kaydeden İmamoğlu, "Bizimle işbirliği yapan tüm muhtarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

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ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, seçim, meral akşener, recep tayyip erdoğan, millet ittifakı