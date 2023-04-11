Yeşil Sol Parti milletvekili adaylarını tanıttı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemden haber başlıkları
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AB uzmanı Baydarol: Türkiye’ye vizeyi Kenan Evren koydurdu
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçime girecek siyasi partilerin milletvekili aday listeleri açıklandı
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Finans hizmetleri ve dijitalleşen dünya
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Gündem milletvekili aday listelerinin açıklandığı 14 Mayıs seçimleri
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Avrupa'nın Çin macerası
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Aday listelerinin şifreleri
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Mehmet Metiner’den AK Parti’nin aday belirleme sürecine tepki
18:34
116 dk
Z RAPORU
Suriye konulu dışişleri bakanları 4'lü toplantısı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasi gündem
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Hikmet Çetin: Muharrem İnce bir ihtimal çekilebilir
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 33 gün kaldı
12:47
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe ve Beşiktaş haftayı kayıpsız geçti
14:06
33 dk
ANKARA FARKI
AK Parti, CHP, İYİ Parti kulislerinde konuşulanlar
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
ABD-Çin gerilimi
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
AK Parti’nin seçim beyannamesinde hangi vaatler var?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Temsiliyet mi teslimiyet mi?
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230411/yesil-sol-parti-milletvekili-adaylarini-tanitti-1069530795.html
Yeşil Sol Parti milletvekili adaylarını tanıttı
Yeşil Sol Parti milletvekili adaylarını tanıttı
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) milletvekili adaylarının tanıtımı için program düzenledi. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T17:34+0300
2023-04-11T17:39+0300
2023 türkiye seçimleri
yeşil sol parti
milletvekili
aday
aday listesi
tanıtım
emek ve özgürlük ittifakı
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068831925_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e8180a84395fc24dc516049987b9af7e.jpg
İnşaat Mühendisleri Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen Yeşil Sol Parti programı, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.Programın açış konuşmasını yapan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Türkiye'de demokratik dönüşümün ancak Yeşil Sol Parti ile mümkün olacağını belirterek, "Bizler kimliklerin, inançların, kültürlerin kendileri olarak var olabilecekleri bir temsiliyet için çalışıyoruz. Herkes kendi olarak var olacak. Herkes kendi diliyle konuşacak. Herkes kendini geliştirecek. Kimse başkası adına konuşmayacak" dedi.'Parlamentoda en büyük kadın temsiliyeti bizde olacak'HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da konuşmasında Yeşil Sol Parti'de kadın temsiliyeti oranının yüzde 45 olduğunu belirtti."Yeşil Sol farkını ortaya koyacak parlamentoda, en yüksek kadın temsiliyeti bizde olacak. Çünkü Yeşil Sol demek HDP demek, HDP'nin fikriyatı Yeşil Sol'da devam edecek" ifadelerini kullanan Buldan, bir dahaki dönem yüzde 45 oranının erkekler için uygulanacağını ifade etti.Programda Yeşil Sol Parti Sözcüleri İbrahim Akın ve Çiğdem Kılıçgün Uçar da birer konuşma yaptı.Program, milletvekili adaylarının sahneye davet edilerek tanıtılmasının ardından sona erdi.
https://sputniknews.com.tr/20230411/yurt-disi-sandik-kurullarinda-hdpnin-yerine-mhp-olacak-1069490958.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068831925_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_18222bec4c2b141ec08a01e4485de845.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yeşil sol parti, milletvekili, aday, aday listesi, tanıtım, emek ve özgürlük ittifakı, seçim
yeşil sol parti, milletvekili, aday, aday listesi, tanıtım, emek ve özgürlük ittifakı, seçim

Yeşil Sol Parti milletvekili adaylarını tanıttı

17:34 11.04.2023 (güncellendi: 17:39 11.04.2023)
© İHAYeşiller ve Sol Gelecek partisi (Yeşil Sol Parti)
Yeşiller ve Sol Gelecek partisi (Yeşil Sol Parti) - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© İHA
Abone olTelegram
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) milletvekili adaylarının tanıtımı için program düzenledi.
İnşaat Mühendisleri Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen Yeşil Sol Parti programı, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.
Programın açış konuşmasını yapan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Türkiye'de demokratik dönüşümün ancak Yeşil Sol Parti ile mümkün olacağını belirterek, "Bizler kimliklerin, inançların, kültürlerin kendileri olarak var olabilecekleri bir temsiliyet için çalışıyoruz. Herkes kendi olarak var olacak. Herkes kendi diliyle konuşacak. Herkes kendini geliştirecek. Kimse başkası adına konuşmayacak" dedi.

'Parlamentoda en büyük kadın temsiliyeti bizde olacak'

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da konuşmasında Yeşil Sol Parti'de kadın temsiliyeti oranının yüzde 45 olduğunu belirtti.
"Yeşil Sol farkını ortaya koyacak parlamentoda, en yüksek kadın temsiliyeti bizde olacak. Çünkü Yeşil Sol demek HDP demek, HDP'nin fikriyatı Yeşil Sol'da devam edecek" ifadelerini kullanan Buldan, bir dahaki dönem yüzde 45 oranının erkekler için uygulanacağını ifade etti.
Programda Yeşil Sol Parti Sözcüleri İbrahim Akın ve Çiğdem Kılıçgün Uçar da birer konuşma yaptı.
Program, milletvekili adaylarının sahneye davet edilerek tanıtılmasının ardından sona erdi.
Yüksek Seçim Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Yurt dışı sandık kurullarında HDP’nin yerine MHP olacak
00:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала