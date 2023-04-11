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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230411/yurt-disi-sandik-kurullarinda-hdpnin-yerine-mhp-olacak-1069490958.html
Yurt dışı sandık kurullarında HDP’nin yerine MHP olacak
Yurt dışı sandık kurullarında HDP’nin yerine MHP olacak
MHP'nin başvurusu üzerine YSK, seçime YSP'yle girme kararı alan HDP'nin sandık kurullarında üye veremeyeceğine hükmetti. İlk 3 partinin yer aldığı yurt dışı... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T00:06+0300
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2023 türkiye seçimleri
mhp
hdp
yurt dışı
sandık
ysk
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs seçimine kısa bir süre kala sandık kurullarına ilişkin önemli bir karara imza attı.Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre kapatma davası nedeniyle seçime Yeşil Sol Parti listelerinden girme kararı alan HDP'nin sandık kurulundaki varlığına itiraz eden MHP, YSK'ye başvurdu.Önceki seçimde ülke genelinde en çok oyu alan üçüncü parti konumundaki HDP’nin "seçime katılmama" durumunun aday listesinin teslim edilmemesi nedeniyle kesinleştiğini belirten MHP YSK Temsilcisi Kürşat Türker Ercan, parti temsilcilerinin 14 Mayıs seçimlerinde sandık kurullarında da bulunamayacağını vurguladı. HDP de YSK'ye sandık kurullarındaki durumlarına ilişkin görüş sordu.YSK: HDP görev alamazYüksek Seçim Kurulu, seçime girmeme kararı kesinleşen HDP’nin sandık kurullarında görev alamayacağına hükmetti.Siyasi Partiler Yasasına göre, son genel seçimde ilk 5 sırada bulunan siyasi partilerin temsilcileri sandık kurullarında görev alabiliyor. İlk beş her seçim çevresinde ayrı belirleniyor. Yurtdışı Seçim Kurulu ise tek seçim çevresi olarak kabul ediliyor. Ülke genelinde son seçimde ilk üçü paylaşan siyasi partiler yurt dışı sandık kurullarında görev alabiliyor.24 Haziran 2018 Genel Seçimi'nde, AK Parti, CHP ve HDP ilk üç sırayı paylaştığı için yurt dışı sandık kurullarında da bu partiler üye bulundurabiliyordu. Ancak YSK’nin kararı sonrası yurt dışı sandık kurullarında HDP’nin yerine, dördüncü parti konumunda bulunan MHP temsilcileri görev yapacak.
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mhp, hdp, yurt dışı, sandık, ysk
mhp, hdp, yurt dışı, sandık, ysk

Yurt dışı sandık kurullarında HDP’nin yerine MHP olacak

00:06 11.04.2023
© AAYüksek Seçim Kurulu
Yüksek Seçim Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© AA
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MHP'nin başvurusu üzerine YSK, seçime YSP'yle girme kararı alan HDP'nin sandık kurullarında üye veremeyeceğine hükmetti. İlk 3 partinin yer aldığı yurt dışı sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs seçimine kısa bir süre kala sandık kurullarına ilişkin önemli bir karara imza attı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre kapatma davası nedeniyle seçime Yeşil Sol Parti listelerinden girme kararı alan HDP'nin sandık kurulundaki varlığına itiraz eden MHP, YSK'ye başvurdu.

Önceki seçimde ülke genelinde en çok oyu alan üçüncü parti konumundaki HDP’nin "seçime katılmama" durumunun aday listesinin teslim edilmemesi nedeniyle kesinleştiğini belirten MHP YSK Temsilcisi Kürşat Türker Ercan, parti temsilcilerinin 14 Mayıs seçimlerinde sandık kurullarında da bulunamayacağını vurguladı. HDP de YSK'ye sandık kurullarındaki durumlarına ilişkin görüş sordu.

YSK: HDP görev alamaz

Yüksek Seçim Kurulu, seçime girmeme kararı kesinleşen HDP’nin sandık kurullarında görev alamayacağına hükmetti.
Siyasi Partiler Yasasına göre, son genel seçimde ilk 5 sırada bulunan siyasi partilerin temsilcileri sandık kurullarında görev alabiliyor. İlk beş her seçim çevresinde ayrı belirleniyor. Yurtdışı Seçim Kurulu ise tek seçim çevresi olarak kabul ediliyor. Ülke genelinde son seçimde ilk üçü paylaşan siyasi partiler yurt dışı sandık kurullarında görev alabiliyor.
24 Haziran 2018 Genel Seçimi'nde, AK Parti, CHP ve HDP ilk üç sırayı paylaştığı için yurt dışı sandık kurullarında da bu partiler üye bulundurabiliyordu.

Ancak YSK’nin kararı sonrası yurt dışı sandık kurullarında HDP’nin yerine, dördüncü parti konumunda bulunan MHP temsilcileri görev yapacak.


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