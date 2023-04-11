https://sputniknews.com.tr/20230411/uyusturucu-ticareti-sucundan-kirmizi-bultenle-aranan-urfi-cetinkaya-istanbulda-yakalandi-1069544349.html
Uyuşturucu ticareti ve imalatı suçundan kırmızı bültenle aranan Ürfi Çetinkaya İstanbul'da yakalandı
Uyuşturucu ticareti ve imalatı suçundan kırmızı bültenle aranan Ürfi Çetinkaya İstanbul'da yakalandı
Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan, hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Ürfi... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T22:30+0300
2023-04-11T22:30+0300
2023-04-11T22:38+0300
kırmızı bülten
uyuşturucu
türkiye
suç örgütü
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Uyuşturucu ticaretinden kırmızı bültenle aranan Ürfi Çetinkaya yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimi ve İstihbarat Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Ürfi Çetinkaya. İstanbul’un Sarıyer ilçesinde saklandığı adreste TEM ve Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyon sonucunda yakalandı.
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kırmızı bülten, uyuşturucu, suç örgütü
kırmızı bülten, uyuşturucu, suç örgütü
Uyuşturucu ticareti ve imalatı suçundan kırmızı bültenle aranan Ürfi Çetinkaya İstanbul'da yakalandı
22:30 11.04.2023 (güncellendi: 22:38 11.04.2023) Abone ol
Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan, hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Ürfi Çetinkaya İstanbul'da yakalandı.
Uyuşturucu ticaretinden kırmızı bültenle aranan Ürfi Çetinkaya yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimi ve İstihbarat Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Ürfi Çetinkaya. İstanbul’un Sarıyer ilçesinde saklandığı adreste TEM ve Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyon sonucunda yakalandı.