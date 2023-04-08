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https://sputniknews.com.tr/20230408/mersin-limaninda-975-kilogram-uyusturucu-ele-gecirildi-1069374797.html
Mersin Limanı'nda 97.5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Mersin Limanı'nda 97.5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Mersin Limanında muz yüklü bir konteynerde arama yapan polis 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi. 08.04.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
mersin
mersin uluslararası limanı
uyuşturucu
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Mersin Uluslararası Limanı'nda, muz yüklü konteynerde 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmayla, Ekvator'daki Guayaquil Limanı'ndan gemiyle Mersin Uluslararası Limanı'na getirilen muz yüklü bir konteynerde uyuşturucu bulunduğu belirlendi.Ekipler, limandaki konteynerde narkotik köpeği "Miror"u kullanarak arama yaptı.Aramalarda, konteynerin soğutucu ünitesine gizlenmiş 86 pakette 97 kilo 500 gram kokain bulundu.Polis ekipleri, olayla bağlantılı kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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mersin, mersin uluslararası limanı, uyuşturucu
mersin, mersin uluslararası limanı, uyuşturucu

Mersin Limanı'nda 97.5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

17:59 08.04.2023 (güncellendi: 18:05 08.04.2023)
© İHA / KORAY ÜNLÜMersin Limanında muz yüklü bir konteynerde arama yapan polis 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.
Mersin Limanında muz yüklü bir konteynerde arama yapan polis 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
© İHA / KORAY ÜNLÜ
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Mersin Limanında muz yüklü bir konteynerde arama yapan polis 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.
Mersin Uluslararası Limanı'nda, muz yüklü konteynerde 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmayla, Ekvator'daki Guayaquil Limanı'ndan gemiyle Mersin Uluslararası Limanı'na getirilen muz yüklü bir konteynerde uyuşturucu bulunduğu belirlendi.
© İHA / KORAY ÜNLÜMersin Limanında muz yüklü bir konteynerde arama yapan polis 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.
Mersin Limanında muz yüklü bir konteynerde arama yapan polis 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
Mersin Limanında muz yüklü bir konteynerde arama yapan polis 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.
© İHA / KORAY ÜNLÜ
Ekipler, limandaki konteynerde narkotik köpeği "Miror"u kullanarak arama yaptı.
Aramalarda, konteynerin soğutucu ünitesine gizlenmiş 86 pakette 97 kilo 500 gram kokain bulundu.
Polis ekipleri, olayla bağlantılı kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
© İHA / KORAY ÜNLÜMersin Limanında muz yüklü bir konteynerde arama yapan polis 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.
Mersin Limanında muz yüklü bir konteynerde arama yapan polis 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
Mersin Limanında muz yüklü bir konteynerde arama yapan polis 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.
© İHA / KORAY ÜNLÜ
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