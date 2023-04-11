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https://sputniknews.com.tr/20230411/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1069496304.html
Dolar ve euroda son durum ne?
Dolar ve euroda son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 19,2740 liradan, euro 20,9980 liradan güne başladı. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 19,2730 liradan alınan dolar 19,2740 liradan satılıyor. 20,9970 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,9980 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 19,2760 lira, euronun satış fiyatı ise 20,9600 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 2 bin 7 lira, yarım altın 4 bin 14 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 4 liradan el değiştiriyor.Ons altın 2 bin dolar bandında seyrederken, gram altın da 1239 liradan alıcı buluyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.092 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 84.88 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84.88 dolardan işlem görüyor.Bitcoin, 9 ay sonra 30 bin doları devirdiEn büyük kripto para birimi Bitcoin, yaklaşık 9 ay sonra 30 bin doları aştı.Tarihi rekoru olan 69 bin dolar olan ve 2023 yılında yeniden değer kazanmaya başlayan Bitcoin'in fiyatı bu yıl yüzde 80'den fazla değer kazanarak 10 Haziran 2022'den bu yana ilk kez 30 bin doların üzerine çıktı.
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Dolar ve euroda son durum ne?

09:16 11.04.2023
© AAEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© AA
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İstanbul serbest piyasada dolar 19,2740 liradan, euro 20,9980 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,2730 liradan alınan dolar 19,2740 liradan satılıyor. 20,9970 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,9980 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 19,2760 lira, euronun satış fiyatı ise 20,9600 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 2 bin 7 lira, yarım altın 4 bin 14 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 4 liradan el değiştiriyor.
Ons altın 2 bin dolar bandında seyrederken, gram altın da 1239 liradan alıcı buluyor.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.092 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 84.88 dolar

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Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
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Bitcoin, 9 ay sonra 30 bin doları devirdi

En büyük kripto para birimi Bitcoin, yaklaşık 9 ay sonra 30 bin doları aştı.
Tarihi rekoru olan 69 bin dolar olan ve 2023 yılında yeniden değer kazanmaya başlayan Bitcoin'in fiyatı bu yıl yüzde 80'den fazla değer kazanarak 10 Haziran 2022'den bu yana ilk kez 30 bin doların üzerine çıktı.
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