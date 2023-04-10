https://sputniknews.com.tr/20230410/dolar-ve-euro-haftaya-nasil-basladi-1069447510.html
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 19.2520 liradan, euro 20,9840 liradan haftaya başladı. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T09:25+0300
2023-04-10T09:25+0300
2023-04-10T09:25+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
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Serbest piyasada 19,2500 liradan alınan dolar 19,2520 liradan satılıyor. 20,9820 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,9840 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 19,2560 lira, euronun satış fiyatı ise 21,0080 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın bin 999 lira, yarım altın 4 bin 203 lira, Cumhuriyet altını 7 bin 972 liradan el değiştiriyor.Ons altın bin 993 dolar bandının üzerinde işlem görürken, gram altın da 1234 lira bandında.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4,924 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 85.07 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.07 dolardan işlem görüyor.
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dolar ne kadar,euro ne kadar,gram altın ne kadar,altın fiyatları,dolar kaç oldu
dolar ne kadar,euro ne kadar,gram altın ne kadar,altın fiyatları,dolar kaç oldu
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
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İstanbul serbest piyasada dolar 19.2520 liradan, euro 20,9840 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 19,2500 liradan alınan dolar 19,2520 liradan satılıyor. 20,9820 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,9840 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 19,2560 lira, euronun satış fiyatı ise 21,0080 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın bin 999 lira, yarım altın 4 bin 203 lira, Cumhuriyet altını 7 bin 972 liradan el değiştiriyor.
Ons altın bin 993 dolar bandının üzerinde işlem görürken, gram altın da 1234 lira bandında.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4,924 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 85.07 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.07 dolardan işlem görüyor.