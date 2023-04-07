https://sputniknews.com.tr/20230407/dolar-kuru-bugun-ne-kadar-1069315695.html

Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar kuru bugün ne kadar?

İstanbul serbest piyasada dolar 19,2600 liradan, euro 21,0260 liradan güne başladı. 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T09:25+0300

2023-04-07T09:25+0300

2023-04-07T09:25+0300

ekonomi

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Serbest piyasada 19,2580 liradan alınan dolar 19,2600 liradan satılıyor. 21,0240 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,0260 lira olarak belirlendi.Dün, doların satış fiyatı 19,2590 lira, euronun satış fiyatı ise 21,0010 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 2 bin 20 lira, yarım altın 4 bin 203 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 55 liradan el değiştiriyor.Ons altın 2 bin 14 dolar bandının üzerinde işlem görürken, gram altın da 1247 lira bandında.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4,919 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 84.70 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84.70 dolardan işlem görüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230406/dolarin-yukselisi-suruyor-1069253726.html

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