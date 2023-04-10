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Yemen'de Suudi-Husi görüşmesi: Riyad'ın 8 yıldır vurduğu Husilerin talepleri prensipte kabul edildi
Yemen'de Suudi-Husi görüşmesi: Riyad'ın 8 yıldır vurduğu Husilerin talepleri prensipte kabul edildi
Çin'in arabuluculuğunda Suudi Arabistan ile İran'ın ilişkileri normalleştirme anlaşmasını hayata geçirmesinin ardından, Yemen'de barışla ilgili ilk somut... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T12:31+0300
2023-04-10T13:13+0300
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Geçen hafta Pekin'de İran ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Faysal bin Ferhan'ın görüşmesinin ardından,Şii Husilerin başkent Sana'da kontrolü sağlaması gerekçesiyle Mart 2015'ten beri Yemen'e saldıran Suudi Arabistan'dan bir heyet ateşkes için Husilerin ayağına gitti. Suudi Arabistan ve Umman yetkililerinden oluşan bir heyet, haftasonunda Sana’ya giderek Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el Meşat ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdusselam gibi Husi yetkililerle ilk tur görüşmeleri gerçekleştirdi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Yemenli diplomatlar, Suudi yetkililerin 'Yemen'de barışı tesis etmek konusunda ilerlemeyi görüşmek' üzere Sana'ya geldiğini' söyledi. İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan Yemenli bir hükümet kaynağı, Suudilerle Husilerin 2 yıllık bir 'geçiş' tesis etmeye yönelik 3 aylık müzakerelerin önünü açmak için 6 aylık bir ateşkes konusunda prensipte anlaştıklarını belirtti.Yemen'de yaklaşık bir yıl önce ilan edilen ateşkes, aktif çatışmaları önemli ölçüde azalttı ve resmi olarak ekim ayında sona ermiş olmasına rağmen hala büyük ölçüde uygulanıyor. Çin ile Rusya'nın mimarlığında ve Umman'ın arabuluculuğunun da katkılarıyla Ortadoğu'da tesis edilmeye çalışılan barış düzeni kapsamında artık Yemen'de kalıcı ateşkes ve barışa geçilmesi umuluyor. Anlaşmanın, Husi kontrolündeki bölgelerde memur maaşlarının ödenmesi, Husi kontrolündeki havaalanları ve limanlardaki operasyonel kısıtlamaların kaldırılması dahil Husilerin temel hedeflerini gerçekleştirmesi bekleniyor.Kaynaklar, Suudi-Husi görüşmeleri, Husi kontrolündeki limanların ve Sana havaalanının tamamen yeniden açılması, memur maaşlarının ödenmesi, Yemen'i yeniden inşa çabaları ve yabancı güçlerin ülkeden çıkması için bir takvime odaklandığını söyledi.BM ve Uluslararası Kızılhaç gözetiminde martta Husilerle Suudi Arabistan'ın desteği sayesinde Yemen'i uluslararası toplumda temsil eden hükümeti arasında esir takası başlamıştı. Aynı anlaşma kapsamında Suudi heyetin ziyareti vesilesiyle Husilerle Suudiler arasında de esir takasına geçildi.Husilerin kontrolündeki Yemen haber ajansı SABA'ya göre Husilerin siyasi lideri konumundaki Meşat, Suudi yetkililerle görüşmede, 'Yemenlilerin arzuladığı adil ve onurlu barış ve özgürlük ve bağımsızlık özlemlerini gerçekleştirmeye yönelik kararlı duruşlarını' teyit etti. AFP'nin görüşünü aldığı Suudi analist Hişam Alghannam, tanık olunan diplomatik ivmenin 'Suudi-İran yakınlaşmasının meyve vermeye başladığının bir işareti olduğunu' belirtti. Riyad'daki Naif Arap Güvenlik Bilimleri Üniversitesi'nin Ulusal Güvenlik Programları Başkanı Alghannam, "Yemen konusunda ilerleme sağlamak Suudiler için her zaman bir öncelikti. Ancak İran (işbirliği) olmadan işler şu anda tanık olduğumuz kadar hızlı ilerleyemezdi. Geçmişte, en hafif tabirle (Husilerle) konuşmak pek yardımcı olmuyordu" dedi. İran haber ajansı IRNA'ya göre İran'ın BM Daimi Temsilciliği de "Suudi Arabistan ile İran arasındaki diplomatik bağların yeniden tesis edilmesi, Yemen'de ateşkesi hızlandıracak, ulusal bir tartışma başlatma ve kapsayıcı bir ulusal yönetim inşa etmeye yardımcı olacak" değerlendirmesini yaptı. Tahran'a göre 'Suudi-İran ilişkileri ikili, bölgesel ve küresel olmak üç düzeyde önem taşıyor ve Batı Asya ile İslam dünyası dahil her üç katman da iki ülke arasındaki siyasi bağların yeniden kurulmasından yarar sağlayacak'.Bir Husi uyarısı: Görüşmelerin yalnızca Suudilerle yürütülmesi gerekAncak müzakerelere hakim olan iyimserliğe rağmen dün gece Husilerin üst düzey yetkililerinden Muhammed el Bukaiti, 'bundan sonraki görüşmelerin seçilmemiş Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi veya Konsey Başkanı Raşad el Alimi ile değil, yalnızca Suudi Arabistan ile yürütülmesi gerektiği' uyarısını yaptı.'Suudi Arabistan arabulucu değil, çatışmanın tarafıdır'Bukaiti, "Suudi Arabistan arabulucu değil, çatışmanın tarafıdır. [Riyad tarafından] atanan Raşad el Alimi aracılığıyla yeniden müzakere etmeye niyetli değiliz. Sana'nın kapıları herkese açıktır ve iç dengelere dayalı bir siyasi süreç inşası ile Yemen'in egemenliğini ve bağımsızlığını elde etmesi için diyalog çağrısını yineliyoruz" diye tweetledi.Bukaiti, önceki gün yaptığı açıklamada, "Sana'daki müzakerelerin başarılı olacağını kesin olarak söylemek için henüz çok erken, ancak bölgede iyimserlik ve umut veren bir barış ortamının hakim olduğu açık" demişti.Sana sakinlerinin nabzını tutan AFP, Yemenlilerin 'derinden parçalanmış Yemen'de birçok dini, bölgesel ve siyasi grup arasında daha geniş çözüme ihtiyaç duyulduğundan Suudilerin çıkışının ötesine geçecek bir atılım umduklarını' aktardı. 23 yaşındaki Ali Hüseyin, "Suudi bir heyetin Sana'ya ziyareti iyiye işaret. Savaşın bitmesini istiyoruz. Yorulduk" dedi. 29 yaşındaki Abd el Selam Şamir, "Savaş ülkeyi tüketti. Artık tüm politikacıların Yemen'in inşasında tek el olmasını istiyoruz" vurgusunu yaptı. 8 yılda yüz binlerce can aldıktan sonraBu arada Suudi Arabistan'ın Yemen'in İmarı ve Kalkınması Programı'na göre Suudi Arabistan'ın Yemen'in elektrik ihtiyacının giderilmesine destek olmak ve ticari faaliyetleri canlandırmak için gönderdiği 30 bin tonluk akaryakıt yardımı, Yemen'in Aden limanına ulaştı.BM'ye göre Suudi liderliğindeki savaş, Arap dünyasının en yoksul ülkesinde yaklaşık yüzde 60'ı gıda, su ve sağlık hizmetlerine erişim eksikliği gibi sorunlardan kaynaklanan yaklaşık 400 bin ölüme neden oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230407/cinin-sagladigi-suudi-iran-barisinin-etkisi-suudi-heyeti-husilerle-ateskes-icin-yemen-yolcusu-1069343546.html
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Yemen'de Suudi-Husi görüşmesi: Riyad'ın 8 yıldır vurduğu Husilerin talepleri prensipte kabul edildi

12:31 10.04.2023 (güncellendi: 13:13 10.04.2023)
© AA / Mohammed HamoudHusiler Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi
Husiler Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© AA / Mohammed Hamoud
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Çin'in arabuluculuğunda Suudi Arabistan ile İran'ın ilişkileri normalleştirme anlaşmasını hayata geçirmesinin ardından, Yemen'de barışla ilgili ilk somut atıldı. Şii Husilerin siyasi lideri konumundaki Meşat, kalıcı ateşkes anlaşmasını görüşmek için ayaklarına gelen Suudi yetkililerle el sıkışıp öpüşerek poz verdi.
Geçen hafta Pekin'de İran ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Faysal bin Ferhan'ın görüşmesinin ardından,Şii Husilerin başkent Sana'da kontrolü sağlaması gerekçesiyle Mart 2015'ten beri Yemen'e saldıran Suudi Arabistan'dan bir heyet ateşkes için Husilerin ayağına gitti.
Suudi Arabistan ve Umman yetkililerinden oluşan bir heyet, haftasonunda Sana’ya giderek Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el Meşat ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdusselam gibi Husi yetkililerle ilk tur görüşmeleri gerçekleştirdi.
Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Yemenli diplomatlar, Suudi yetkililerin 'Yemen'de barışı tesis etmek konusunda ilerlemeyi görüşmek' üzere Sana'ya geldiğini' söyledi. İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan Yemenli bir hükümet kaynağı, Suudilerle Husilerin 2 yıllık bir 'geçiş' tesis etmeye yönelik 3 aylık müzakerelerin önünü açmak için 6 aylık bir ateşkes konusunda prensipte anlaştıklarını belirtti.
Yemen'de yaklaşık bir yıl önce ilan edilen ateşkes, aktif çatışmaları önemli ölçüde azalttı ve resmi olarak ekim ayında sona ermiş olmasına rağmen hala büyük ölçüde uygulanıyor. Çin ile Rusya'nın mimarlığında ve Umman'ın arabuluculuğunun da katkılarıyla Ortadoğu'da tesis edilmeye çalışılan barış düzeni kapsamında artık Yemen'de kalıcı ateşkes ve barışa geçilmesi umuluyor.
Yemen'de Suudi Arabistan'ın önderliğindeki koalisyonun başlattığı ''Kararlılık Fırtınası'' operasyonu başkent Sana'da protesto edildi. Bab'ül Yemen'de toplanan yüzlerce Husi yanlısı, Suudi Arabistan'ı ve operasyona destek veren ülkeleri sloganlar atarak kınadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
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Çin'in sağladığı Suudi-İran 'barışının' etkisi: Suudi heyeti Husilerle ateşkes için Yemen yolcusu
7 Nisan, 15:47
Anlaşmanın, Husi kontrolündeki bölgelerde memur maaşlarının ödenmesi, Husi kontrolündeki havaalanları ve limanlardaki operasyonel kısıtlamaların kaldırılması dahil Husilerin temel hedeflerini gerçekleştirmesi bekleniyor.
Kaynaklar, Suudi-Husi görüşmeleri, Husi kontrolündeki limanların ve Sana havaalanının tamamen yeniden açılması, memur maaşlarının ödenmesi, Yemen'i yeniden inşa çabaları ve yabancı güçlerin ülkeden çıkması için bir takvime odaklandığını söyledi.
CIA Direktörü William Burns - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
DÜNYA
CIA Başkanı'ndan Suudi Arabistan'a sitem: Çin'in aracılığında İran'la anlaşarak bizi gafil avladınız
7 Nisan, 21:18
BM ve Uluslararası Kızılhaç gözetiminde martta Husilerle Suudi Arabistan'ın desteği sayesinde Yemen'i uluslararası toplumda temsil eden hükümeti arasında esir takası başlamıştı. Aynı anlaşma kapsamında Suudi heyetin ziyareti vesilesiyle Husilerle Suudiler arasında de esir takasına geçildi.
Husilerin kontrolündeki Yemen haber ajansı SABA'ya göre Husilerin siyasi lideri konumundaki Meşat, Suudi yetkililerle görüşmede, 'Yemenlilerin arzuladığı adil ve onurlu barış ve özgürlük ve bağımsızlık özlemlerini gerçekleştirmeye yönelik kararlı duruşlarını' teyit etti.
İran ve Suudi Arabistan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
DÜNYA
İran heyeti hafta sonuna kadar Suudi Arabistan'a gidecek
05:26
AFP'nin görüşünü aldığı Suudi analist Hişam Alghannam, tanık olunan diplomatik ivmenin 'Suudi-İran yakınlaşmasının meyve vermeye başladığının bir işareti olduğunu' belirtti.
Riyad'daki Naif Arap Güvenlik Bilimleri Üniversitesi'nin Ulusal Güvenlik Programları Başkanı Alghannam, "Yemen konusunda ilerleme sağlamak Suudiler için her zaman bir öncelikti. Ancak İran (işbirliği) olmadan işler şu anda tanık olduğumuz kadar hızlı ilerleyemezdi. Geçmişte, en hafif tabirle (Husilerle) konuşmak pek yardımcı olmuyordu" dedi.
İran haber ajansı IRNA'ya göre İran'ın BM Daimi Temsilciliği de "Suudi Arabistan ile İran arasındaki diplomatik bağların yeniden tesis edilmesi, Yemen'de ateşkesi hızlandıracak, ulusal bir tartışma başlatma ve kapsayıcı bir ulusal yönetim inşa etmeye yardımcı olacak" değerlendirmesini yaptı.
Tahran'a göre 'Suudi-İran ilişkileri ikili, bölgesel ve küresel olmak üç düzeyde önem taşıyor ve Batı Asya ile İslam dünyası dahil her üç katman da iki ülke arasındaki siyasi bağların yeniden kurulmasından yarar sağlayacak'.
‘Dünyada Amerikan egemenliğine dayalı sulta düzeni yıkılıyor, yeni bir düzenin geçiş aşamasındayız’ - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
EKSEN
‘Dünyada Amerikan egemenliğine dayalı sulta düzeni yıkılıyor, yeni bir düzenin geçiş aşamasındayız’
7 Nisan, 23:55

Bir Husi uyarısı: Görüşmelerin yalnızca Suudilerle yürütülmesi gerek

Ancak müzakerelere hakim olan iyimserliğe rağmen dün gece Husilerin üst düzey yetkililerinden Muhammed el Bukaiti, 'bundan sonraki görüşmelerin seçilmemiş Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi veya Konsey Başkanı Raşad el Alimi ile değil, yalnızca Suudi Arabistan ile yürütülmesi gerektiği' uyarısını yaptı.

'Suudi Arabistan arabulucu değil, çatışmanın tarafıdır'

Bukaiti, "Suudi Arabistan arabulucu değil, çatışmanın tarafıdır. [Riyad tarafından] atanan Raşad el Alimi aracılığıyla yeniden müzakere etmeye niyetli değiliz. Sana'nın kapıları herkese açıktır ve iç dengelere dayalı bir siyasi süreç inşası ile Yemen'in egemenliğini ve bağımsızlığını elde etmesi için diyalog çağrısını yineliyoruz" diye tweetledi.
Bukaiti, önceki gün yaptığı açıklamada, "Sana'daki müzakerelerin başarılı olacağını kesin olarak söylemek için henüz çok erken, ancak bölgede iyimserlik ve umut veren bir barış ortamının hakim olduğu açık" demişti.
Sana sakinlerinin nabzını tutan AFP, Yemenlilerin 'derinden parçalanmış Yemen'de birçok dini, bölgesel ve siyasi grup arasında daha geniş çözüme ihtiyaç duyulduğundan Suudilerin çıkışının ötesine geçecek bir atılım umduklarını' aktardı.
23 yaşındaki Ali Hüseyin, "Suudi bir heyetin Sana'ya ziyareti iyiye işaret. Savaşın bitmesini istiyoruz. Yorulduk" dedi. 29 yaşındaki Abd el Selam Şamir, "Savaş ülkeyi tüketti. Artık tüm politikacıların Yemen'in inşasında tek el olmasını istiyoruz" vurgusunu yaptı.

8 yılda yüz binlerce can aldıktan sonra

Bu arada Suudi Arabistan'ın Yemen'in İmarı ve Kalkınması Programı'na göre Suudi Arabistan'ın Yemen'in elektrik ihtiyacının giderilmesine destek olmak ve ticari faaliyetleri canlandırmak için gönderdiği 30 bin tonluk akaryakıt yardımı, Yemen'in Aden limanına ulaştı.
BM'ye göre Suudi liderliğindeki savaş, Arap dünyasının en yoksul ülkesinde yaklaşık yüzde 60'ı gıda, su ve sağlık hizmetlerine erişim eksikliği gibi sorunlardan kaynaklanan yaklaşık 400 bin ölüme neden oldu.
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