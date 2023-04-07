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Çin'in sağladığı Suudi-İran barışının etkisi: Suudi heyeti Husilerle ateşkes için Yemen yolcusu
Çin'in sağladığı Suudi-İran barışının etkisi: Suudi heyeti Husilerle ateşkes için Yemen yolcusu
Çin'in arabuluculuğunda Suudi Arabistan ile İran'ın ilişkileri normalleştirme anlaşmasını hayata geçirmesinin ardından, Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönüşü... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T15:47+0300
2023-04-07T16:07+0300
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Çin'in arabuluculuğundaki anlaşma uyarınca İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının Pekin'de yüz yüze görüşmesinin ertesinde, İran ile Suudi Arabistan'ın karşıt tarafları desteklediği Yemen için barış ışığı yandı. Mart 2015'ten beri Suudi Arabistan öncülüğünde 9 ülkeden oluşan koalisyonun askeri müdahalesine uğrayan, bu yüzden ölümler ve altyapının mahvolmasının yanısıra açlık ve salgın hastalıklarla boğuşan Yemen'de İran'la bağlantılandırılan Şii Husilerlerin kapısını Suudi Arabistan çalacak. Suudi ve Ummanlı yetkililerden oluşan bir heyetin Husilerle ateşkesi görüşmek üzere Yemen'in başkenti Sana'ya gideceği öğrenildi. Al Arabiya'ya konuşan müzakerelerde yer alan iki kaynak, bir Suudi-Umman heyetinin Husi yetkililerle kalıcı ateşkes anlaşması yapmak ve ülkedeki 8 yıllık çatışmayı sona erdirmek için gelecek hafta Yemen'in başkenti Sana'ya gitmeyi planladığını söyledi. Kaynaklar, bir anlaşmaya varılması halinde, Yemen'de savaşan tarafların 20 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatilinden önce bir anlaşma ilan edebileceğini belirtti.
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Çin'in sağladığı Suudi-İran barışının etkisi: Suudi heyeti Husilerle ateşkes için Yemen yolcusu

15:47 07.04.2023 (güncellendi: 16:07 07.04.2023)
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Çin'in arabuluculuğunda Suudi Arabistan ile İran'ın ilişkileri normalleştirme anlaşmasını hayata geçirmesinin ardından, Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönüşü beklenirken, Yemen'le ilgili de barış umudu doğdu.
Çin'in arabuluculuğundaki anlaşma uyarınca İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının Pekin'de yüz yüze görüşmesinin ertesinde, İran ile Suudi Arabistan'ın karşıt tarafları desteklediği Yemen için barış ışığı yandı.
Mart 2015'ten beri Suudi Arabistan öncülüğünde 9 ülkeden oluşan koalisyonun askeri müdahalesine uğrayan, bu yüzden ölümler ve altyapının mahvolmasının yanısıra açlık ve salgın hastalıklarla boğuşan Yemen'de İran'la bağlantılandırılan Şii Husilerlerin kapısını Suudi Arabistan çalacak.
Suudi ve Ummanlı yetkililerden oluşan bir heyetin Husilerle ateşkesi görüşmek üzere Yemen'in başkenti Sana'ya gideceği öğrenildi.
Al Arabiya'ya konuşan müzakerelerde yer alan iki kaynak, bir Suudi-Umman heyetinin Husi yetkililerle kalıcı ateşkes anlaşması yapmak ve ülkedeki 8 yıllık çatışmayı sona erdirmek için gelecek hafta Yemen'in başkenti Sana'ya gitmeyi planladığını söyledi.
Kaynaklar, bir anlaşmaya varılması halinde, Yemen'de savaşan tarafların 20 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatilinden önce bir anlaşma ilan edebileceğini belirtti.
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