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https://sputniknews.com.tr/20230410/iran-heyeti-hafta-sonuna-kadar-suudi-arabistana-gidecek-1069444078.html
İran heyeti hafta sonuna kadar Suudi Arabistan'a gidecek
İran heyeti hafta sonuna kadar Suudi Arabistan'a gidecek
İran, Suudi Arabistan'daki büyükelçilik ile konsolosluğun açılması için iki ayrı heyetin hafta sonuna kadar söz konusu ülkeye gideceğini bildirdi. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T05:26+0300
2023-04-10T05:30+0300
iran
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suudi arabistan
büyükelçilik
ortadoğu
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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı Basra Körfezi Genel Müdürü Ali Rıza Enayeti, İran'ın büyükelçilik ile konsolosluğunun açılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'la ön istişarelerin yapıldığını kaydetti.İran heyetinin Dışişleri Bakanlığı'ndaki çalışmalarında son aşamaya geldiğini aktaran Enayeti, "Tüm idari çalışmalar tamamlandı. Heyetin hafta sonuna kadar Suudi Arabistan'a hareket etmesi bekleniyor" açıklamasında bulundu.Enayeti, Riyad'daki büyükelçilik ile Cidde'deki konsolosluğun yeniden açılmasının hazırlıklarını yapmak ve gerekli önlemleri almak üzere İranlı iki ayrı heyetin görevlendirildiğini kaydetti.İki taraf arasında imzalanan hava taşımacılığı anlaşmasının aktif hale gelmesi için teknik heyetlerin birbiriyle görüşmesi gerektiğini kaydeden Enayeti, "Buna istinaden İran ile Suudi Arabistan arasındaki gidiş-dönüş seferlerinin yeniden başlatılmasına karar verildi" ifadelerini kullandı.İran ve Suudi Arabistan büyükelçilerin açılması kararı almıştıİran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Çin'in başkenti Pekin'de 6 Nisan'da bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.Tahran-Riyad arasında 7 yıl aradan sonra dışişleri bakanları düzeyindeki ilk resmi görüşme sonrasında yayımlanan ortak bildiride iki ülkenin işbirliğini her alanda genişletme konusunda anlaştığı belirtilmişti.
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iran, suudi arabistan, büyükelçilik, ortadoğu

İran heyeti hafta sonuna kadar Suudi Arabistan'a gidecek

05:26 10.04.2023 (güncellendi: 05:30 10.04.2023)
© AAİran ve Suudi Arabistan
İran ve Suudi Arabistan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© AA
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İran, Suudi Arabistan'daki büyükelçilik ile konsolosluğun açılması için iki ayrı heyetin hafta sonuna kadar söz konusu ülkeye gideceğini bildirdi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı Basra Körfezi Genel Müdürü Ali Rıza Enayeti, İran'ın büyükelçilik ile konsolosluğunun açılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'la ön istişarelerin yapıldığını kaydetti.
İran heyetinin Dışişleri Bakanlığı'ndaki çalışmalarında son aşamaya geldiğini aktaran Enayeti, "Tüm idari çalışmalar tamamlandı. Heyetin hafta sonuna kadar Suudi Arabistan'a hareket etmesi bekleniyor" açıklamasında bulundu.
Enayeti, Riyad'daki büyükelçilik ile Cidde'deki konsolosluğun yeniden açılmasının hazırlıklarını yapmak ve gerekli önlemleri almak üzere İranlı iki ayrı heyetin görevlendirildiğini kaydetti.
İki taraf arasında imzalanan hava taşımacılığı anlaşmasının aktif hale gelmesi için teknik heyetlerin birbiriyle görüşmesi gerektiğini kaydeden Enayeti, "Buna istinaden İran ile Suudi Arabistan arasındaki gidiş-dönüş seferlerinin yeniden başlatılmasına karar verildi" ifadelerini kullandı.

İran ve Suudi Arabistan büyükelçilerin açılması kararı almıştı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Çin'in başkenti Pekin'de 6 Nisan'da bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.
Tahran-Riyad arasında 7 yıl aradan sonra dışişleri bakanları düzeyindeki ilk resmi görüşme sonrasında yayımlanan ortak bildiride iki ülkenin işbirliğini her alanda genişletme konusunda anlaştığı belirtilmişti.
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