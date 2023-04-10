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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Türkeş'ten Gökçek'e: Bazı siyasilerin çocukları milletvekili listelerinde aday
Türkeş'ten Gökçek'e: Bazı siyasilerin çocukları milletvekili listelerinde aday
Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Listelerde siyasetin yakından tanıdığı isimlerin çocuklarının yanı... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T14:34+0300
2023-04-10T14:34+0300
2023 türkiye seçimleri
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aday
aday listesi
ak parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Partilerin 28. dönem milletvekili aday listeleri dün YSK'ya iletildi. Listelerde dikkat çeken birçok isim bulunurken, bazı partilerin adayları arasında siyasilerin çocuklarının yer aldığı görüldü.Türkeş ailesinin Meclis'te iki isimle temsil edilmesi bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş, AK Parti'den Ankara 1'inci Bölge 1'inci sırada aday oldu.Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş ise İYİ Parti'den Adana'da liste başından seçim yarışına giriyor.Bülent Arınç'ın oğlu aday olduEski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç da ikinci kez Meclis'e girmek için aday.Geçtiğimiz dönem AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge milletvekilliği yapan Mücahit Arınç, bu kez memleketi Manisa'dan 4'üncü sıra adayı oldu.Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali Şahin'in oğlu da babasının izinde.AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Cem Şahin, Karabük 1'inci sıradan aday oldu.Melih Gökçek'in oğlu AK Parti'den yarışa katıldı23 yıl Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek'in oğlu AK Parti'den seçim yarışına girdi. Osman Gökçek, Ankara 2. Bölge 5'inci sıradan aday.Diyarbakır'da akrabalar yarışacakEski milletvekili Galip Ensarioğlu, AK Parti Diyarbakır'dan liste başı oldu. Galip Ensarioğlu, akrabası Vejdin Ensarioğlu ile yarışacak.Vejdin Ensarioğlu, İyi Parti'den Diyarbakır 1'inci sıradan listeye girdi. Vejdin Ensarioğlu'nun babası Mehmet Salim Ensarioğlu da İYİ Parti İstanbul 2'nci bölge 2'nci sıradan aday.Şırnak'ta Tatar ailesi yarışıyorŞırnak'ta Tatar ailesinden 4 isim, 4 farklı partiden birinci sıradan aday oldu.Arslan Tatar AK Parti, Halil Tatar MHP, Sabri Tatar Yeniden Refah Partisi ve Mahmut Tatar Zafer Partisi'nden milletvekili listelerinde yerini aldı.Bedirhanoğlu aşiretinden iki isim AK Parti ve CHP listelerinde yer aldı.Seracettin Bedirhanoğlu, CHP'de Van'dan liste başı olurken, Turhan Bedirhanoğlu Bitlis’ten AK Parti'nin adayı oldu.CHP'li Ayaydın'ın kızı AK Parti'deCHP'nin eski İstanbul milletvekili Aydın Ayaydın'ın kızı Derya Ayaydın da siyasete atıldı.Derya Ayaydın, AK Parti İstanbul 2'nci Bölge 10'uncu sıradan milletvekili adayı oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230410/iyi-partiden-aday-olan-ece-guner-ile-karistirilan-spiker-ece-unerden-milletvekilligi-aciklamasi-1069463065.html
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hangi siyasilerin çocukları aday oldu? partiler ve aday listeleri açıklandı, parti listelerinde genç adaylar, 14 mayıs seçimleri aday listesi
hangi siyasilerin çocukları aday oldu? partiler ve aday listeleri açıklandı, parti listelerinde genç adaylar, 14 mayıs seçimleri aday listesi

Türkeş'ten Gökçek'e: Bazı siyasilerin çocukları milletvekili listelerinde aday

14:34 10.04.2023
© AARecep Tayyip Erdoğan - Melih Gökçek - Osman Gökçek
Recep Tayyip Erdoğan - Melih Gökçek - Osman Gökçek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© AA
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Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Listelerde siyasetin yakından tanıdığı isimlerin çocuklarının yanı sıra aynı aileden ama farklı siyasi partilerin listesinden aday olanlar da var.
Partilerin 28. dönem milletvekili aday listeleri dün YSK'ya iletildi. Listelerde dikkat çeken birçok isim bulunurken, bazı partilerin adayları arasında siyasilerin çocuklarının yer aldığı görüldü.
Türkeş ailesinin Meclis'te iki isimle temsil edilmesi bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş, AK Parti'den Ankara 1'inci Bölge 1'inci sırada aday oldu.
Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş ise İYİ Parti'den Adana'da liste başından seçim yarışına giriyor.

Bülent Arınç'ın oğlu aday oldu

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç da ikinci kez Meclis'e girmek için aday.
Geçtiğimiz dönem AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge milletvekilliği yapan Mücahit Arınç, bu kez memleketi Manisa'dan 4'üncü sıra adayı oldu.
Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali Şahin'in oğlu da babasının izinde.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Cem Şahin, Karabük 1'inci sıradan aday oldu.

Melih Gökçek'in oğlu AK Parti'den yarışa katıldı

23 yıl Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek'in oğlu AK Parti'den seçim yarışına girdi. Osman Gökçek, Ankara 2. Bölge 5'inci sıradan aday.

Diyarbakır'da akrabalar yarışacak

Eski milletvekili Galip Ensarioğlu, AK Parti Diyarbakır'dan liste başı oldu. Galip Ensarioğlu, akrabası Vejdin Ensarioğlu ile yarışacak.
Vejdin Ensarioğlu, İyi Parti'den Diyarbakır 1'inci sıradan listeye girdi. Vejdin Ensarioğlu'nun babası Mehmet Salim Ensarioğlu da İYİ Parti İstanbul 2'nci bölge 2'nci sıradan aday.

Şırnak'ta Tatar ailesi yarışıyor

Şırnak'ta Tatar ailesinden 4 isim, 4 farklı partiden birinci sıradan aday oldu.
Arslan Tatar AK Parti, Halil Tatar MHP, Sabri Tatar Yeniden Refah Partisi ve Mahmut Tatar Zafer Partisi'nden milletvekili listelerinde yerini aldı.
Bedirhanoğlu aşiretinden iki isim AK Parti ve CHP listelerinde yer aldı.
Seracettin Bedirhanoğlu, CHP'de Van'dan liste başı olurken, Turhan Bedirhanoğlu Bitlis’ten AK Parti'nin adayı oldu.

CHP'li Ayaydın'ın kızı AK Parti'de

CHP'nin eski İstanbul milletvekili Aydın Ayaydın'ın kızı Derya Ayaydın da siyasete atıldı.
Derya Ayaydın, AK Parti İstanbul 2'nci Bölge 10'uncu sıradan milletvekili adayı oldu.
Ece Üner - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
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İYİ Parti'den aday olan Ece Güner ile karıştırılan spiker Ece Üner'den milletvekilliği açıklaması
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