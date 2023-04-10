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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230410/iyi-partiden-aday-olan-ece-guner-ile-karistirilan-spiker-ece-unerden-milletvekilligi-aciklamasi-1069463065.html
İYİ Parti'den aday olan Ece Güner ile karıştırılan spiker Ece Üner'den milletvekilliği açıklaması
İYİ Parti'den aday olan Ece Güner ile karıştırılan spiker Ece Üner'den milletvekilliği açıklaması
İYİ Parti milletvekili adayı Ece Güner'in adaylığı isim benzerliği nedeniyle kafa karıştırdı. Haber spikeri Ece Üner, kendisinin milletvekili adayı sanılması... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T13:25+0300
2023-04-10T13:28+0300
2023 türkiye seçimleri
iyi parti
ece üner
milletvekili adayı
isim karışıklığı
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CHP milletvekili adayı olan Erdoğan Toprak'ın eski eşi Ece Güner, İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu. Ancak Ece Güner, okunuşu ile haber spikeri Ece Üner ile karıştırılınca Ece Üner kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.Üner, "Acaba beni Sayın Ece Güner’le karıştırıyor olabilir misiniz?" dedi.Twitter hesabından açıklama yapan Üner, şu ifadeleri kullandı:Ece Güner'den açıklamaİYİ Parti'den milletvekili adayı olan avukat Ece Güner de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “CHP'li Erdoğan Toprak’ın eşi Ece Güner Toprak'ı CHP’den milletvekili yapmak istemiş. Ancak CHP tüzüğü buna izin vermemiş. Bunun üzerine Akşener devreye girmiş: Erdoğan Toprak, CHP İstanbul 3. Bölge 2. Sıradan aday gösterilirken eşi Ece Güner Toprak ise İyi Parti İstanbul 2. Bölge 4. Sıradan aday gösterilmiş” iddiasına yanıt verdi.Güner, Erdoğan Toprak’la geçen yıl boşandıklarını belirterek, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem anayasasının mimarlarından biri olarak adayım. Akşener’in çalışmalarımı takdir etmesi sonucu İYİ Parti’den aday oldum” dedi.
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iyi parti, ece üner, milletvekili adayı, isim karışıklığı
iyi parti, ece üner, milletvekili adayı, isim karışıklığı

İYİ Parti'den aday olan Ece Güner ile karıştırılan spiker Ece Üner'den milletvekilliği açıklaması

13:25 10.04.2023 (güncellendi: 13:28 10.04.2023)
© DHAEce Üner
Ece Üner - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© DHA
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İYİ Parti milletvekili adayı Ece Güner'in adaylığı isim benzerliği nedeniyle kafa karıştırdı. Haber spikeri Ece Üner, kendisinin milletvekili adayı sanılması üzerine sosyal medyadan açıklama yaptı.
CHP milletvekili adayı olan Erdoğan Toprak'ın eski eşi Ece Güner, İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu. Ancak Ece Güner, okunuşu ile haber spikeri Ece Üner ile karıştırılınca Ece Üner kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Üner, "Acaba beni Sayın Ece Güner’le karıştırıyor olabilir misiniz?" dedi.
Twitter hesabından açıklama yapan Üner, şu ifadeleri kullandı:
"Amma yazdınız! Acaba beni Sayın Ece Güner’le karıştırıyor olabilir misiniz? Çünkü avukat değilim. Sayın Erdoğan Toprak’la evli değilim, milletvekili adayı da değilim.. Sade ve sadece Ece Üner’im. İyi akşamlar."

Ece Güner'den açıklama

İYİ Parti'den milletvekili adayı olan avukat Ece Güner de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “CHP'li Erdoğan Toprak’ın eşi Ece Güner Toprak'ı CHP’den milletvekili yapmak istemiş. Ancak CHP tüzüğü buna izin vermemiş. Bunun üzerine Akşener devreye girmiş: Erdoğan Toprak, CHP İstanbul 3. Bölge 2. Sıradan aday gösterilirken eşi Ece Güner Toprak ise İyi Parti İstanbul 2. Bölge 4. Sıradan aday gösterilmiş” iddiasına yanıt verdi.
Güner, Erdoğan Toprak’la geçen yıl boşandıklarını belirterek, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem anayasasının mimarlarından biri olarak adayım. Akşener’in çalışmalarımı takdir etmesi sonucu İYİ Parti’den aday oldum” dedi.
Ece Üner - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2020
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Ece Üner: Sehven giren haber için özür dilerim, hatada dahlim yok
21 Ocak 2020, 06:39
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