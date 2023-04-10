İYİ Parti'den aday olan Ece Güner ile karıştırılan spiker Ece Üner'den milletvekilliği açıklaması
13:25 10.04.2023 (güncellendi: 13:28 10.04.2023)
© DHAEce Üner
© DHA
İYİ Parti milletvekili adayı Ece Güner'in adaylığı isim benzerliği nedeniyle kafa karıştırdı. Haber spikeri Ece Üner, kendisinin milletvekili adayı sanılması üzerine sosyal medyadan açıklama yaptı.
CHP milletvekili adayı olan Erdoğan Toprak'ın eski eşi Ece Güner, İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu. Ancak Ece Güner, okunuşu ile haber spikeri Ece Üner ile karıştırılınca Ece Üner kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Üner, "Acaba beni Sayın Ece Güner’le karıştırıyor olabilir misiniz?" dedi.
Twitter hesabından açıklama yapan Üner, şu ifadeleri kullandı:
"Amma yazdınız! Acaba beni Sayın Ece Güner’le karıştırıyor olabilir misiniz? Çünkü avukat değilim. Sayın Erdoğan Toprak’la evli değilim, milletvekili adayı da değilim.. Sade ve sadece Ece Üner’im. İyi akşamlar."
Amma yazdınız! Acaba beni Sayın Ece Güner’le karıştırıyor olabilir misiniz? Çünkü avukat değilim. Sayın Erdoğan Toprak’la evli değilim, milletvekili adayı da değilim.. Sade ve sadece Ece Üner’im. İyi akşamlar— Ece Üner (@eceuner12) April 9, 2023
Ece Güner'den açıklama
İYİ Parti'den milletvekili adayı olan avukat Ece Güner de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “CHP'li Erdoğan Toprak’ın eşi Ece Güner Toprak'ı CHP’den milletvekili yapmak istemiş. Ancak CHP tüzüğü buna izin vermemiş. Bunun üzerine Akşener devreye girmiş: Erdoğan Toprak, CHP İstanbul 3. Bölge 2. Sıradan aday gösterilirken eşi Ece Güner Toprak ise İyi Parti İstanbul 2. Bölge 4. Sıradan aday gösterilmiş” iddiasına yanıt verdi.
Güner, Erdoğan Toprak’la geçen yıl boşandıklarını belirterek, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem anayasasının mimarlarından biri olarak adayım. Akşener’in çalışmalarımı takdir etmesi sonucu İYİ Parti’den aday oldum” dedi.
ZORUNLU AÇIKLAMA: Evli değilim, geçen yıl boşandım. Bu “ucube sisteme” karşı mücadele etmiş, 4 kitap yazmış, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem anayasasının mimarlarından biri olarak adayım. Sn. Akşener’in çalışmalarımı takdir etmesi sonucu İyi Parti’den aday oldum. Açıklamam: pic.twitter.com/ARWnikSrG8— Av. Ece Güner (@AvEceGuner) April 10, 2023
21 Ocak 2020, 06:39