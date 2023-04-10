https://sputniknews.com.tr/20230410/iyi-partiden-aday-olan-ece-guner-ile-karistirilan-spiker-ece-unerden-milletvekilligi-aciklamasi-1069463065.html

İYİ Parti'den aday olan Ece Güner ile karıştırılan spiker Ece Üner'den milletvekilliği açıklaması

İYİ Parti'den aday olan Ece Güner ile karıştırılan spiker Ece Üner'den milletvekilliği açıklaması

İYİ Parti milletvekili adayı Ece Güner'in adaylığı isim benzerliği nedeniyle kafa karıştırdı. Haber spikeri Ece Üner, kendisinin milletvekili adayı sanılması... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T13:25+0300

2023-04-10T13:25+0300

2023-04-10T13:28+0300

2023 türkiye seçimleri

iyi parti

ece üner

milletvekili adayı

isim karışıklığı

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CHP milletvekili adayı olan Erdoğan Toprak'ın eski eşi Ece Güner, İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu. Ancak Ece Güner, okunuşu ile haber spikeri Ece Üner ile karıştırılınca Ece Üner kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.Üner, "Acaba beni Sayın Ece Güner’le karıştırıyor olabilir misiniz?" dedi.Twitter hesabından açıklama yapan Üner, şu ifadeleri kullandı:Ece Güner'den açıklamaİYİ Parti'den milletvekili adayı olan avukat Ece Güner de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “CHP'li Erdoğan Toprak’ın eşi Ece Güner Toprak'ı CHP’den milletvekili yapmak istemiş. Ancak CHP tüzüğü buna izin vermemiş. Bunun üzerine Akşener devreye girmiş: Erdoğan Toprak, CHP İstanbul 3. Bölge 2. Sıradan aday gösterilirken eşi Ece Güner Toprak ise İyi Parti İstanbul 2. Bölge 4. Sıradan aday gösterilmiş” iddiasına yanıt verdi.Güner, Erdoğan Toprak’la geçen yıl boşandıklarını belirterek, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem anayasasının mimarlarından biri olarak adayım. Akşener’in çalışmalarımı takdir etmesi sonucu İYİ Parti’den aday oldum” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20200121/ece-uner-sehven-giren-haber-icin-ozur-dilerim-hatada-dahlim-yok-1041208914.html

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iyi parti, ece üner, milletvekili adayı, isim karışıklığı