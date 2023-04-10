https://sputniknews.com.tr/20230410/sirnakta-ayni-aileden-4-kisi-4-farkli-partiden-aday-oldu-1069459582.html
Şırnak'ta aynı aileden 4 kişi 4 farklı partiden aday oldu
Şırnak'ta aynı aileden 4 kişi 4 farklı partiden aday oldu
Siyasi partilerin 2023 Seçimleri Milletvekili aday listesi dün belli oldu. Listelerde dikkat çeken il ise Şırnak oldu. Kentte aynı aileden 4 kişi farklı... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T12:32+0300
2023-04-10T12:32+0300
2023-04-10T12:33+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
seçim
aday listesi
şırnak
parti
aday
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103852/88/1038528849_0:295:4902:3052_1920x0_80_0_0_cd81dd5c6caa93a0538dcddfd8063265.jpg
14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım sürerken, siyasi partiler milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) dün sundu.Listeleri ortaya çıkınca Şırnak ili dikkat çekti. Şırnak’ta aynı aileden 4 isim farklı farklı partilerden birinci sıra adayı yapıldı. Sabri Tatar, Yeniden Refah Partisi’den, Arslan Tatar AK Parti’den, MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar MHP’den Mahmut Tatar ise Zafer Partisi’nden milletvekili adayı oldu.Tatar Aşireti’nin lideri olan AK Partili Arslan Tatar’ın babası Mehmet Tatar, 2002-2007 yılları arasında DYP Şırnak Milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230410/mahmut-tuncerin-oglu-umut-tuncer-ak-partiden-milletvekili-adayi-oldu-1069458567.html
şırnak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103852/88/1038528849_328:0:4593:3199_1920x0_80_0_0_97b6ad00ec32b5def4ba8c8a0349a845.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, seçim, aday listesi, şırnak, parti, aday
türkiye, seçim, aday listesi, şırnak, parti, aday
Şırnak'ta aynı aileden 4 kişi 4 farklı partiden aday oldu
12:32 10.04.2023 (güncellendi: 12:33 10.04.2023) Abone ol
Siyasi partilerin 2023 Seçimleri Milletvekili aday listesi dün belli oldu. Listelerde dikkat çeken il ise Şırnak oldu. Kentte aynı aileden 4 kişi farklı partilerden aday oldu.
14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım sürerken, siyasi partiler milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) dün sundu.
Listeleri ortaya çıkınca Şırnak ili dikkat çekti. Şırnak’ta aynı aileden 4 isim farklı farklı partilerden birinci sıra adayı yapıldı.
Sabri Tatar, Yeniden Refah Partisi’den, Arslan Tatar AK Parti’den, MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar MHP’den Mahmut Tatar ise Zafer Partisi’nden milletvekili adayı oldu.
Tatar Aşireti’nin lideri olan AK Partili Arslan Tatar’ın babası Mehmet Tatar, 2002-2007 yılları arasında DYP Şırnak Milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı.