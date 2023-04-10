https://sputniknews.com.tr/20230410/sirnakta-ayni-aileden-4-kisi-4-farkli-partiden-aday-oldu-1069459582.html

Şırnak'ta aynı aileden 4 kişi 4 farklı partiden aday oldu

Şırnak'ta aynı aileden 4 kişi 4 farklı partiden aday oldu

Siyasi partilerin 2023 Seçimleri Milletvekili aday listesi dün belli oldu. Listelerde dikkat çeken il ise Şırnak oldu. Kentte aynı aileden 4 kişi farklı... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

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14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım sürerken, siyasi partiler milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) dün sundu.Listeleri ortaya çıkınca Şırnak ili dikkat çekti. Şırnak’ta aynı aileden 4 isim farklı farklı partilerden birinci sıra adayı yapıldı. Sabri Tatar, Yeniden Refah Partisi’den, Arslan Tatar AK Parti’den, MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar MHP’den Mahmut Tatar ise Zafer Partisi’nden milletvekili adayı oldu.Tatar Aşireti’nin lideri olan AK Partili Arslan Tatar’ın babası Mehmet Tatar, 2002-2007 yılları arasında DYP Şırnak Milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230410/mahmut-tuncerin-oglu-umut-tuncer-ak-partiden-milletvekili-adayi-oldu-1069458567.html

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