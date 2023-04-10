https://sputniknews.com.tr/20230410/mahmut-tuncerin-oglu-umut-tuncer-ak-partiden-milletvekili-adayi-oldu-1069458567.html

Mahmut Tuncer'in oğlu Umut Tuncer, AK Parti'den milletvekili adayı oldu

Mahmut Tuncer'in oğlu Umut Tuncer, AK Parti'den milletvekili adayı oldu

Şarkıcı Mahmut Tuncer’in oğlu Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, AK Parti’den milletvekili adayı oldu. Tuncer, Aydın 5’inci sıradan milletvekili adayı gösterildi. 10.04.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

mahmut tuncer

ak parti

milletvekili adayı

aydın

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AK Parti, 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimler için aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sundu. Şarkıcı Mahmut Tuncer’in oğlu Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer de AK Parti’nin Aydın milletvekili adayı listesinde 5. sırada yer aldı.Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, adaylığı sonrasında Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Tuncer, "Türkiye Yüzyılı’na güçlü bir başlangıç yapmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleri ile çok önemli bir adım attık. 28. Dönem AK Parti Aydın Milletvekilliği için teveccühleri ile şahsımı aday gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize gönülden şükranlarımı sunuyorum. Medeniyetler tarihi şehri Aydın’ımıza sahip çıkmak için çok çalışacağım. Bu sorumlulukla, ortak akılla, ortak iradeyle, ortak vicdan ve milli iradenin gücüyle Türkiye Yüzyılı’nda davamıza bir nefer olarak Durmak Yok Yola Devam!" ifadelerini kullandı.Mehmet Umut Tuncer kimdir?Mehmet Umut Tuncer, 1981’de Ankara’da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde başlayan ön lisans eğitimine Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde devam etti. Yüksek lisans ve doktora çalışmasını yine Akdeniz Üniversitesi’nde yaptı.Tuncer, doktora sonrasında Aydın’a yerleşti ve Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Dr. öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Doçentliğini de yine iletişim alanından kazandı. Aydın’ın İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak atandı.

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