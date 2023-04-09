https://sputniknews.com.tr/20230409/5-kez-ak-partiden-adaylik-basvurusunda-bulunan-ibrahim-tatlises-yine-aday-olamadi-1069438021.html

5. kez AK Parti'den adaylık başvurusunda bulunan İbrahim Tatlıses yine aday olamadı

5. kez AK Parti'den adaylık başvurusunda bulunan İbrahim Tatlıses yine aday olamadı

AKP'ye dört kez milletvekili adaylık başvurusu yapan şarkıcı İbrahim Tatlıses, 14 Mayıs seçimleri öncesi 5. kez AK Parti'nin aday listesinde yer almadı. 09.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-09T21:29+0300

2023-04-09T21:29+0300

2023-04-09T21:29+0300

yaşam

ibrahim tatlıses

adaylık

ak parti

ret

aday

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103339/84/1033398400_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_c55f763788ba54aeb793e5e8302fb90c.jpg

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu. AK Parti milletvekili aday listesinde Şanlıurfa'dan 14 kişi yer alırken İbraihim Tatlıses aday listelerinde yer almadı.AKP Şanlıurfa listesinde yer alan isimler arasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Şanlıurfa milletvekili Abdülkadir Emin Önen, Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün danışmanı Cevahir Asuman Yazmacı, Şanlıurfa İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu ve diğer isimler yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230409/ak-parti-milletvekili-aday-listesini-yskya-teslim-etti-1069418472.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ibrahim tatlıses, adaylık, ak parti, ret, aday