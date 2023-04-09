https://sputniknews.com.tr/20230409/5-kez-ak-partiden-adaylik-basvurusunda-bulunan-ibrahim-tatlises-yine-aday-olamadi-1069438021.html
5. kez AK Parti'den adaylık başvurusunda bulunan İbrahim Tatlıses yine aday olamadı
5. kez AK Parti'den adaylık başvurusunda bulunan İbrahim Tatlıses yine aday olamadı
AKP'ye dört kez milletvekili adaylık başvurusu yapan şarkıcı İbrahim Tatlıses, 14 Mayıs seçimleri öncesi 5. kez AK Parti'nin aday listesinde yer almadı. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T21:29+0300
2023-04-09T21:29+0300
2023-04-09T21:29+0300
yaşam
ibrahim tatlıses
adaylık
ak parti
ret
aday
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14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu. AK Parti milletvekili aday listesinde Şanlıurfa'dan 14 kişi yer alırken İbraihim Tatlıses aday listelerinde yer almadı.AKP Şanlıurfa listesinde yer alan isimler arasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Şanlıurfa milletvekili Abdülkadir Emin Önen, Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün danışmanı Cevahir Asuman Yazmacı, Şanlıurfa İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu ve diğer isimler yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230409/ak-parti-milletvekili-aday-listesini-yskya-teslim-etti-1069418472.html
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ibrahim tatlıses, adaylık, ak parti, ret, aday
ibrahim tatlıses, adaylık, ak parti, ret, aday
5. kez AK Parti'den adaylık başvurusunda bulunan İbrahim Tatlıses yine aday olamadı
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AKP'ye dört kez milletvekili adaylık başvurusu yapan şarkıcı İbrahim Tatlıses, 14 Mayıs seçimleri öncesi 5. kez AK Parti'nin aday listesinde yer almadı.
14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu.
AK Parti milletvekili aday listesinde Şanlıurfa'dan 14 kişi yer alırken İbraihim Tatlıses aday listelerinde yer almadı.
AKP Şanlıurfa listesinde yer alan isimler arasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Şanlıurfa milletvekili Abdülkadir Emin Önen, Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün danışmanı Cevahir Asuman Yazmacı, Şanlıurfa İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu ve diğer isimler yer aldı.