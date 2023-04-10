https://sputniknews.com.tr/20230410/cumhurbaskani-erdogan-toplu-acilis-toreninin--ardindan-pendikte-bir-firindan-pide-aldi-1069442408.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış töreninin ardından Pendik'te bir fırından pide aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış töreninin ardından Pendik'te bir fırından pide aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'te esnaf ziyareti kapsamında bir fırından pide aldı. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T00:27+0300
2023-04-10T00:27+0300
2023-04-10T00:27+0300
türkiye
fırın
pide
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik'te yapımı tamamlanan 168 projenin toplu açılış töreninin ardından esnaf ziyareti kapsamında Marmara Caddesi'nde bulunan bir fırına girdi.Fırından ramazan pidesi alan Erdoğan, esnafla bir süre sohbet ettikten sonra buradan ayrıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230409/erdogan-kibleyi-bilmeyenler-seccadeye-ayakkabi-ile-basar-1069418400.html
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fırın, pide, recep tayyip erdoğan
fırın, pide, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış töreninin ardından Pendik'te bir fırından pide aldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'te esnaf ziyareti kapsamında bir fırından pide aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik'te yapımı tamamlanan 168 projenin toplu açılış töreninin ardından esnaf ziyareti kapsamında Marmara Caddesi'nde bulunan bir fırına girdi.
Fırından ramazan pidesi alan Erdoğan, esnafla bir süre sohbet ettikten sonra buradan ayrıldı.