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Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış töreninin ardından Pendik'te bir fırından pide aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış töreninin ardından Pendik'te bir fırından pide aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'te esnaf ziyareti kapsamında bir fırından pide aldı. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik'te yapımı tamamlanan 168 projenin toplu açılış töreninin ardından esnaf ziyareti kapsamında Marmara Caddesi'nde bulunan bir fırına girdi.Fırından ramazan pidesi alan Erdoğan, esnafla bir süre sohbet ettikten sonra buradan ayrıldı.
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fırın, pide, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış töreninin ardından Pendik'te bir fırından pide aldı

00:27 10.04.2023
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pide
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pide - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'te esnaf ziyareti kapsamında bir fırından pide aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik'te yapımı tamamlanan 168 projenin toplu açılış töreninin ardından esnaf ziyareti kapsamında Marmara Caddesi'nde bulunan bir fırına girdi.
Fırından ramazan pidesi alan Erdoğan, esnafla bir süre sohbet ettikten sonra buradan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
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