https://sputniknews.com.tr/20230409/erdogan-kibleyi-bilmeyenler-seccadeye-ayakkabi-ile-basar-1069418400.html
Erdoğan: Kıbleyi bilmeyenler seccadeye ayakkabı ile basar
Erdoğan: Kıbleyi bilmeyenler seccadeye ayakkabı ile basar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbleyi bilmeyenler seccadeye ayakkabı ile basar... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T16:43+0300
2023-04-09T16:43+0300
2023-04-09T17:17+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhurbaşkanı
açılış
pendik
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Pendik'te, toplu açılış töreninde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230406/kilicdaroglundan-erdogana-seccade-yaniti-cikar-agzindaki-baklayi-1069249402.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, açılış, pendik
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, açılış, pendik
Erdoğan: Kıbleyi bilmeyenler seccadeye ayakkabı ile basar
16:43 09.04.2023 (güncellendi: 17:17 09.04.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbleyi bilmeyenler seccadeye ayakkabı ile basar. İstismarla sağa sola savrulanlara benim milletim dersini 14 Mayıs'ta verecektir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Pendik'te, toplu açılış töreninde konuştu.
Seccadeyi gösteren biri var, niye gösterdiğini biliyorum. Kıbleyi bilmeyenler seccadeye ayakkabı ile basar. Ama bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz.
İstanbul'u ilçe ilçe ziyaret ettik. Amacımız mahalle sakinlerine selam vermek, kucaklaşmak hasbihal etmekti. Bir anda kahvenin önü miting alanına dönüştü. O gece Pendikli kardeşlerimizin bize gösterdiği sevgiyi asla unutamadım. Bakımlısızlığın pençesinde kıvranan o eski Pendik'i de hiç unutmadım.
Depremde en fazla zarar gören 7 ilde görevlendirdiğimiz belediyeler can hıraç bir şekilde çalışıyor. El birliği içinde yaralarımızı süratle sarıyoruz, saracağız.
Bizi size karşı mahcup edecek hiçbir adım atmadık. 1994 yılından bu yana karnemiz ortadadır.
Cumhur İttifakı ile 7'li kumar masası arasındaki vizyon ve gündem farkını siz de görüyorsunuz.