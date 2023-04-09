Erdoğan: Kıbleyi bilmeyenler seccadeye ayakkabı ile basar

Seccadeyi gösteren biri var, niye gösterdiğini biliyorum. Kıbleyi bilmeyenler seccadeye ayakkabı ile basar. Ama bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz. Seccadeyi gösteren biri var, niye gösterdiğini biliyorum. Kıbleyi bilmeyenler seccadeye ayakkabı ile basar. Ama bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz.

İstanbul'u ilçe ilçe ziyaret ettik. Amacımız mahalle sakinlerine selam vermek, kucaklaşmak hasbihal etmekti. Bir anda kahvenin önü miting alanına dönüştü. O gece Pendikli kardeşlerimizin bize gösterdiği sevgiyi asla unutamadım. Bakımlısızlığın pençesinde kıvranan o eski Pendik'i de hiç unutmadım. İstanbul'u ilçe ilçe ziyaret ettik. Amacımız mahalle sakinlerine selam vermek, kucaklaşmak hasbihal etmekti. Bir anda kahvenin önü miting alanına dönüştü. O gece Pendikli kardeşlerimizin bize gösterdiği sevgiyi asla unutamadım. Bakımlısızlığın pençesinde kıvranan o eski Pendik'i de hiç unutmadım.

Depremde en fazla zarar gören 7 ilde görevlendirdiğimiz belediyeler can hıraç bir şekilde çalışıyor. El birliği içinde yaralarımızı süratle sarıyoruz, saracağız. Depremde en fazla zarar gören 7 ilde görevlendirdiğimiz belediyeler can hıraç bir şekilde çalışıyor. El birliği içinde yaralarımızı süratle sarıyoruz, saracağız.

Bizi size karşı mahcup edecek hiçbir adım atmadık. 1994 yılından bu yana karnemiz ortadadır. Bizi size karşı mahcup edecek hiçbir adım atmadık. 1994 yılından bu yana karnemiz ortadadır.