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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230409/erdogan-kibleyi-bilmeyenler-seccadeye-ayakkabi-ile-basar-1069418400.html
Erdoğan: Kıbleyi bilmeyenler seccadeye ayakkabı ile basar
Erdoğan: Kıbleyi bilmeyenler seccadeye ayakkabı ile basar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbleyi bilmeyenler seccadeye ayakkabı ile basar... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T16:43+0300
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2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhurbaşkanı
açılış
pendik
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Pendik'te, toplu açılış töreninde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230406/kilicdaroglundan-erdogana-seccade-yaniti-cikar-agzindaki-baklayi-1069249402.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, açılış, pendik
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, açılış, pendik

Erdoğan: Kıbleyi bilmeyenler seccadeye ayakkabı ile basar

16:43 09.04.2023 (güncellendi: 17:17 09.04.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbleyi bilmeyenler seccadeye ayakkabı ile basar. İstismarla sağa sola savrulanlara benim milletim dersini 14 Mayıs'ta verecektir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Pendik'te, toplu açılış töreninde konuştu.
Seccadeyi gösteren biri var, niye gösterdiğini biliyorum. Kıbleyi bilmeyenler seccadeye ayakkabı ile basar. Ama bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz.
İstanbul'u ilçe ilçe ziyaret ettik. Amacımız mahalle sakinlerine selam vermek, kucaklaşmak hasbihal etmekti. Bir anda kahvenin önü miting alanına dönüştü. O gece Pendikli kardeşlerimizin bize gösterdiği sevgiyi asla unutamadım. Bakımlısızlığın pençesinde kıvranan o eski Pendik'i de hiç unutmadım.
Depremde en fazla zarar gören 7 ilde görevlendirdiğimiz belediyeler can hıraç bir şekilde çalışıyor. El birliği içinde yaralarımızı süratle sarıyoruz, saracağız.
Bizi size karşı mahcup edecek hiçbir adım atmadık. 1994 yılından bu yana karnemiz ortadadır.
Cumhur İttifakı ile 7'li kumar masası arasındaki vizyon ve gündem farkını siz de görüyorsunuz.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon’da İftar Buluşmasına katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'seccade' yanıtı: Çıkar ağzındaki baklayı
6 Nisan, 01:49
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