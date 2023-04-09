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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Son birkaç haftada yaptıklarımız' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Son birkaç haftada yaptıklarımız' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece son birkaç haftada yapılan eserleri ve yatırımı sosyal medya hesabından paylaştı. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T19:59+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sadece son birkaç haftada milletimizin gurur hanesine yazılacak pek çok eseri, reformu, yatırımı ülkemize kazandırdık. 'Durmak yok, yola devam' diyerek insanımız için çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımda yer alan görselde şu ifadelere yer verildi:
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recep tayyip erdoğan, paylaşım, istanbul, eser, twitter
recep tayyip erdoğan, paylaşım, istanbul, eser, twitter

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Son birkaç haftada yaptıklarımız' paylaşımı

19:59 09.04.2023 (güncellendi: 20:03 09.04.2023)
© İHA / MERT YILDIRIM-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© İHA / MERT YILDIRIM-
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece son birkaç haftada yapılan eserleri ve yatırımı sosyal medya hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sadece son birkaç haftada milletimizin gurur hanesine yazılacak pek çok eseri, reformu, yatırımı ülkemize kazandırdık. 'Durmak yok, yola devam' diyerek insanımız için çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımda yer alan görselde şu ifadelere yer verildi:
"Bağcılar'da 3 milyar 412 milyon liralık 97 projeyi hizmete sunduk. Milli Muharip Uçak ile Hürjet'i hangardan çıkardık. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kayaşehir Metro Hattı'nı açtık. İnsansız savaş uçağı Kızılelma'nın irtifa testlerini gerçekleştirdik. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin insanın talebini karşıladık. Bor Karbür Üretim Tesisi'ni devreye aldık. En düşük emekli maaşını 7 bin 500, bayram ikramiyesini 2 bin liraya yükselttik. 60 yıllık bir hayal olan Togg'u yollara uğurladık. Türkiye'yi Körfez bölgesine bağlayacak Kalkınma Yolu'nun imzasını Irak Başbakanı ile birlikte attık. Deprem bölgelerini ziyaret ettik, bugüne kadar 78 bin konut ve köy evinin inşa sürecini başlattık."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
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