https://sputniknews.com.tr/20230409/memleket-partisinin-28-donem-milletvekili-aday-listesi-yskya-sunuldu-1069436342.html
Memleket Partisi'nin 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ya sunuldu
Memleket Partisi'nin 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ya sunuldu
Memleket Partisi, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK)... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T19:22+0300
2023-04-09T19:22+0300
2023-04-09T19:30+0300
politika
memleket partisi
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
aday listesi
muharrem ince
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Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kayhan Yüreğir ve beraberindekiler aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim etti.Yüreğir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Memleket Partisi olarak tüm illerde 87 seçim bölgesinde 600 milletvekili adayını saat 14.30 itibarıyla YSK'ye teslim ettiklerini söyledi.Kurulda işlemlerin tamamlandığını aktaran Yüreğir, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230409/vatan-partisi-milletvekili-aday-listesini-teslim-etti-1069432052.html
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memleket partisi, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), aday listesi, muharrem ince
memleket partisi, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), aday listesi, muharrem ince
Memleket Partisi'nin 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ya sunuldu
19:22 09.04.2023 (güncellendi: 19:30 09.04.2023) Abone ol
Memleket Partisi, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu.
Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kayhan Yüreğir ve beraberindekiler aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim etti.
Yüreğir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Memleket Partisi olarak tüm illerde 87 seçim bölgesinde 600 milletvekili adayını saat 14.30 itibarıyla YSK'ye teslim ettiklerini söyledi.
Kurulda işlemlerin tamamlandığını aktaran Yüreğir, şunları kaydetti:
"600 milletvekilimizin içinde kadınlarımıza ve gençlerimize çok önem verdik. Özellikle Türkiye'nin en genç milletvekili listesini yaptığımızı düşünüyoruz. Bunu diğer milletvekili aday listesini gördükten sonra da görmüş olacaksınız. Biz Memleket Partisi olarak kadınlarımızla, gençlerimizle, tüm partililerimizle ve tüm halkımızla seçimden birinci parti çıkacağımıza, Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce'yi de cumhurbaşkanı yapacağımıza inanıyoruz."