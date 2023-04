https://sputniknews.com.tr/20230409/vatan-partisi-milletvekili-aday-listesini-teslim-etti-1069432052.html

Vatan Partisi milletvekili aday listesini teslim etti

Vatan Partisi Genel Saymanı Şehmus Yıldırım Gençer başkanlığındaki parti heyeti, Yüksek Seçim Kurulu’na(YSK) giderek Milletvekili aday listelerini teslim etti. 09.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-09T19:09+0300

2023-04-09T19:09+0300

2023-04-09T19:09+0300

2023 türkiye seçimleri

vatan partisi

milletvekili adayı

liste

ysk

Vatan Partisi Genel Saymanı Şehmus Yıldırım Gençer, Vatan Partisi’nin 81 il ve 87 seçim bölgesinden 600 adayı ile seçimlere gireceğini bildirdi.Vatan Partisi’nin milletvekili aday listesi şu şekilde:ADANA 1 AHMET SUSEVEN GIDA MÜHENDİSİADANA 2 HATİCE NESRİN KILIÇAY AVUKATADANA 3 BANU KARAHAN ZİRAAT TEKNİKERİADANA 4 RIZA BEKE ESKİ SENDİKACIADANA 5 SELVER KAPLAN EMEKLİ İŞÇİADANA 6 VAHİDE BUDAK UĞUR EMEKLİ İŞÇİADANA 7 MUSTAFA KOZ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİADANA 8 NİYAZİ KOÇ GAZETECİADANA 9 ABDURRAHİM KÖYLÜ EMEKLİ MÜFETTİŞADANA 10 AYNIZAR YURTTAŞ EMEKLİ İŞÇİADANA 11 AHMET NİHAT ATA AVUKATADANA 12 SÜLEYMAN ÇELİK EMEKLİ ÖĞRETMENADANA 13 MUSTAFA IŞIK EMEKLİ ÖĞRETMENADANA 14 FURKAN OLGA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİADANA 15 ERKAN DİKMEN MUHASABECİADIYAMAN 1 MUSTAFA KABARCIK ÇİFTÇİADIYAMAN 2 MUSTAFA TURAN TURİZMCİADIYAMAN 3 SEFA SOLMAZ GÜNEŞ USTA ÖĞRETİCİADIYAMAN 4 MEHMET SADIK KARĞİLİ SERBEST MESLEKADIYAMAN 5 ALİ YAĞRI EMEKLİ İŞÇİAFYONKARAHİSAR 1 HÜSEYİN KARANLIK GAZETECİAFYONKARAHİSAR 2 ZİYA ÖZTÜRK EMEKLİ ÖĞRETMENAFYONKARAHİSAR 3 BİLAL KILIÇ EMEKLİAFYONKARAHİSAR 4 İLYAS ALTUNTAŞ EMEKLİ ÖĞRETMENAFYONKARAHİSAR 5 DEVRİM UÇAR ZİRAAT MÜHENDİSİAFYONKARAHİSAR 6 ALİM TOSUN ÇİFTÇİAĞRI 1 CELAL TURLU SERBEST MESLEKAĞRI 2 SAMİ GÖRMEZ SERBEST MESLEKAĞRI 3 TAHA KÜÇÜKUYGUN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİAĞRI 4 EZGİ ZEYNEP KAYA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİAMASYA 1 SEFER KILIÇ EMEKLİ MÜDÜRAMASYA 2 HASAN FARUK KURTOĞLU MÜHENDİSAMASYA 3 ALİ ÇAL ESNAFANKARA-1 1 HASAN KORKMAZCAN AVUKATANKARA-1 2 UTKU REYHAN GAZETECİANKARA-1 3 KAYAHAN ÇETİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİANKARA-1 4 FATMA SİBEL ARSLANTÜRK İŞ İNSANIANKARA-1 5 HASAN FIRAT KAYAÖNÜ AVUKATANKARA-1 6 FEHMİ DOĞAN İŞ İNSANIANKARA-1 7 AYSAN CANVER EMEKLİ DİPLOMATANKARA-1 8 AYKUT DİŞ GAZETECİANKARA-1 9 PARS TURAN EMEKLİ ALBAYANKARA-1 10 ÖZCAN GÜVEN İKTİSATÇIANKARA-1 11 CEMİL GÖZEL BİLİM YAYINCISIANKARA-1 12 CAN ALKAÇ SANAYİCİANKARA-1 13 SÜEDA SÜMEYYE BABACAN ÇALIŞMA EKONOMİSTİANKARA-2 1 ÖZGÜR BURSALI SİYASET BİLİMCİANKARA-2 2 NUSRET SENEM AVUKATANKARA-2 3 ZİYA KAFES İŞ İNSANIANKARA-2 4 DENİZ TOKGÖZ HUKUKÇUANKARA-2 5 MERVE AYVALI AVUKATANKARA-2 6 ERDEM CÖMERT AVUKATANKARA-2 7 ANIL EREN YILDIZ EĞİTİMCİANKARA-2 8 ŞULE UNCU EMEKLİ TÜBİTAK ÇALIŞANIANKARA-2 9 İBRAHİM TORAMAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİANKARA-2 10 SERAP ZEHAL MÜTERCİM TERCÜMANANKARA-2 11 AGAH KUTLU EMEKLİ İŞÇİANKARA-3 1 ŞEHMUS YILDIRIM GENÇER SİYASET BİLİMCİANKARA-3 2 ERCAN ENÇ İKTİSATÇIANKARA-3 3 TAHSİN MURAT DEMİRBAŞ TİYATRO SANATÇISIANKARA-3 4 MUSTAFA AYNUR İNŞAAT MÜHENDİSİANKARA-3 5 GÜLSER BEKTAŞ EMEKLİ ÖĞRETMENANKARA-3 6 BERKE MUSTAFA BERKİL AVUKATANKARA-3 7 AYDIN KARATAŞ EMEKLİ ÖĞRETMENANKARA-3 8 PERİHAN KARAGÖLLÜ EV HANIMIANKARA-3 9 ZÜBEYDE MERAL MADEN İŞ İNSANIANKARA-3 10 İBRAHİM ORÇUN GÖKTÜRK DIŞ POLİTİKA UZMANIANKARA-3 11 CAN AYBARS BİLGİCİER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİANKARA-3 12 ŞENAY KOÇYİĞİT ÖZDOĞAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANIANTALYA 1 SERDAR ÜSKÜPLÜ İNŞAAT MÜHENDİSİANTALYA 2 AHMET ÖZBAY EMEKLİ ÖĞRETMENANTALYA 3 SEDAT MÜNİROĞLU EMEKLİ PİLOTANTALYA 4 NİLAY GÜVEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİANTALYA 5 YAŞAR JALE YATBAZ EMEKLİ ÖĞRETMENANTALYA 6 FATMA ÖZDEMİR EMEKLİANTALYA 7 ALİ YÜKSER TURİZMCİANTALYA 8 ABDULHALİK PAMİR UÇANER TURİZMCİANTALYA 9 İBRAHİM YİĞİT EMEKLİANTALYA 10 EVREN KURTOĞLU BİLİŞİMCİANTALYA 11 İRFAN BİLGİN EMEKLİANTALYA 12 RAŞİT EKİNCİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİANTALYA 13 HÜSEYİN BARAN KARABULUT İŞ İNSANIANTALYA 14 VELİ ŞENOL SÜMBÜL ÇİFTÇİANTALYA 15 BARIŞ AKKAYA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİANTALYA 16 MUSTAFA ERTEM OTOPARK İŞLETMECİSİANTALYA 17 HANİFE YALÇIN HALKLA İLİŞKİLER UZMANIARTVİN 1 YUSUF VAYİÇ EMEKLİARTVİN 2 ERKİN UZUN EMEKLİAYDIN 1 ZÜHRE GENİŞEL AVUKATAYDIN 2 ALİ RIZA ODABAŞI KADIN DOĞUM UZMANIAYDIN 3 YALÇIN BÜYÜKDAĞLI YÜKSEK MİMARAYDIN 4 DOĞAN ÖZKAN SOSYAL POLİTİKACIAYDIN 5 BAHATTİN NAZLI EMEKLİ ÖĞRETMENAYDIN 6 AYŞE HANDAN ERSİN EMEKLİ POLİSAYDIN 7 HATİCE KOYUN EMEKLİ ÖĞRETMENAYDIN 8 MEHMET BAYDOĞAN EMEKLİ OKUL MÜDÜRÜBALIKESİR 1 EMRE ALBAYRAK İŞÇİBALIKESİR 2 ETHEM DÜLGEROĞLU ÇİFTÇİBALIKESİR 3 ENGİN DENİZ TÖREN AKSOY BİYOLOGBALIKESİR 4 AYFER YALÇIN EMEKLİBALIKESİR 5 İLHAN AĞAR EMEKLİBALIKESİR 6 ALİ SOLAK EMEKLİBALIKESİR 7 TUĞHAN ARBAK TURİZMCİBALIKESİR 8 RAMAZAN ERİŞEN EMEKLİBALIKESİR 9 ÜMMÜHAN GÜMÜŞ EMEKLİBİLECİK 1 DEVRİM SERİN İŞÇİBİLECİK 2 HAKAN USLU ESNAFBİNGÖL 1 SİNAN YEŞİLYURT SATIŞ VE PAZARLAMABİNGÖL 2 MÜCAHİT MECİT ETLİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİBİNGÖL 3 GAYE SUDE KOCABAY ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİBİTLİS 1 HAKİM ÜSTYOL İŞ İNSANIBİTLİS 2 BİŞAR TAŞKAYA İŞÇİBİTLİS 3 HASAN ALMIŞLAR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİBOLU 1 HAKAN BAKAN VETERİNER HEKİMBOLU 2 ÖMER YASA HUKUKÇUBOLU 3 MÜRVET KARATAŞ ÇİFTÇİBURDUR 1 OSMAN ERBİL GAZETECİBURDUR 2 İBRAHİM KILINÇ EMEKLİ ÖĞRETMENBURDUR 3 NİL SEVİL UÇAR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİBURSA-1 1 DİLEK ÇINAR EKONOMİSTBURSA-1 2 MUSTAFA ENVER YILMAZ İNŞAAT MÜHENDİSİBURSA-1 3 ERCÜMENT TEZEL ESNAFBURSA-1 4 SEVİM EROL EMEKLİBURSA-1 5 ERDAL SUSUZ EMEKLİ ÖĞRETMENBURSA-1 6 ASLAN İNCEYÜREK ESNAFBURSA-1 7 RİFAT NARHIN ESNAFBURSA-1 8 ELİF GÖKKUŞ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİBURSA-1 9 İSMAİL TIKIR İŞÇİBURSA-1 10 ŞÜKRAN KURTİŞ EV HANIMIBURSA-2 1 MEHMET ALANBEL MALİ MÜŞAVİRBURSA-2 2 FERHAT YILDIZ MÜTEAHHİTBURSA-2 3 MEHMET MAHİR PARILTAN EMEKLİ ÖĞRETMENBURSA-2 4 ERKAN YÜCEL SEYTİN MUHASEBECİBURSA-2 5 EMİRCAN FIRINCI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİBURSA-2 6 HÜLYA KARA EMEKLİBURSA-2 7 HÜSEYİN ERTAŞ EMEKLİBURSA-2 8 DURSUN ÇETİN EMEKLİBURSA-2 9 SÜZAN ERCAN EMEKLİBURSA-2 10 CUMA ÇİMEN HALK OYUNLARI EĞİTMENİÇANAKKALE 1 MUSA UZUN ZİRAAT MÜHENDİSİÇANAKKALE 2 NECATİ ÇİNÇE EMLAKÇANAKKALE 3 HÜSEYİN ÇAKICI EMEKLİ ASTSUBAYÇANAKKALE 4 SONER SEVİNDİK MİMARÇANKIRI 1 HAKAN ÇELİK İŞÇİÇANKIRI 2 MÜSLÜM CAFEROĞLU İŞÇİÇORUM 1 ÜMİT FARUK YENİCİ MÜHENDİSÇORUM 2 MEHMET PATLAR MİMARÇORUM 3 AYDIN KINACI EMEKLİ ASTSUBAYÇORUM 4 ALTAN BÖREKÇİ EMEKLİ İŞÇİDENİZLİ 1 IŞIL ÇETİN EĞİTİMCİDENİZLİ 2 AHMET GÜNDÜZ EMEKLİDENİZLİ 3 ELİF ÇOBANOĞLU EMEKLİDENİZLİ 4 UĞUR SAÇMA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİDENİZLİ 5 İBRAHİM CÜNEYT DOĞAN EMEKLİ ÖĞRETMENDENİZLİ 6 GÜLPERİ AYHAN SİYASET BİLİMCİDENİZLİ 7 SABRİ KASAPOĞLU EMEKLİ ÖĞRETMENDİYARBAKIR 1 FERDİ TANHAN TARİHÇİDİYARBAKIR 2 GİYASEDDİN MAHMUTOĞLU ESNAFDİYARBAKIR 3 ALİ ARINÇ ESNAFDİYARBAKIR 4 NECMETTİN ANAR İŞ İNSANIDİYARBAKIR 5 SÜLEYMAN AYDIN GAZETECİDİYARBAKIR 6 MEHMET HALUK MIHAİLOĞLU EMEKLİ İŞÇİDİYARBAKIR 7 MEHMET FIRAT KIRBOĞA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİDİYARBAKIR 8 HAMDİYE BAYRAK İŞÇİDİYARBAKIR 9 MEHMET HAŞTAK ESNAFDİYARBAKIR 10 SABAHAT ARSLAN EMEKLİ ÖĞRETMENDİYARBAKIR 11 CEM DAĞLIOĞLU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİDİYARBAKIR 12 RÜVEYDA MANKAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİEDİRNE 1 HASAN ATEŞ EĞİTİMCİEDİRNE 2 ÇETİN ALABAK EMEKLİ MEMUREDİRNE 3 YAĞMUR BİÇEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİEDİRNE 4 ŞÜKRÜ ÖZER EMEKLİ İŞÇİELAZIĞ 1 KAHRAMAN TAŞKIN ESNAFELAZIĞ 2 KADİR MUM EMEKLİ İŞÇİELAZIĞ 3 ATİLLA BULUT İŞÇİELAZIĞ 4 İSMET SEVİM EMEKLİ MEMURELAZIĞ 5 KAZİM ÜSTÜN İŞÇİERZİNCAN 1 NEVZAT YILDIRIM ESNAFERZİNCAN 2 BÜLENT GÜNDÜZ ÇİFTÇİERZURUM 1 NEDİM GÜLTEKİN EMEKLİERZURUM 2 NURETTİN YILDIZ ECZACIERZURUM 3 OĞUZ KARLIBEL ÇİFTÇİERZURUM 4 TEOMAN ALVER GAZETECİERZURUM 5 ÖZLEM BİÇER İŞLETMECİERZURUM 6 HALİL YİĞİT GÖK GAZETECİESKİŞEHİR 1 TEMEL ARAS EMEKLİESKİŞEHİR 2 RAİF EŞKİNAT ENDÜSTRİ MÜHENDİSİESKİŞEHİR 3 MESUT TUNA ESNAFESKİŞEHİR 4 HİLAL AYDIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİESKİŞEHİR 5 İSMAİL BAYRAKTAR EMEKLİESKİŞEHİR 6 MUSTAFA ERDÖNMEZ EMEKLİGAZİANTEP 1 FATMA BİNAY ABACI VETERİNER HEKİMGAZİANTEP 2 YUSUF GÖREN MUHASEBEGAZİANTEP 3 SİNAN BÜYÜKHATİPOĞLU İNŞAAT MÜHENDİSİGAZİANTEP 4 AYŞE BAKIŞGAN EV HANIMIGAZİANTEP 5 CUMA DAL EMEKLİGAZİANTEP 6 MUSTAFA GÖKÇAYIR ELEKTRİK MÜHENDİSİGAZİANTEP 7 HÜSEYİN KOZAN TERZİGAZİANTEP 8 MUSTAFA ASEFLER EMEKLİGAZİANTEP 9 IŞIKGÜN AKFIRAT FELSEFECİGAZİANTEP 10 OĞUZ POLATBİLEK GAZETECİGAZİANTEP 11 İLKNUR YILDIRIM ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİGAZİANTEP 12 ADNAN ÇELİK İŞLETMECİGAZİANTEP 13 ŞABAN CAN GİRGİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİGAZİANTEP 14 KUBİLAY ÇELİK YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİGİRESUN 1 HÜSEYİN ÖZGÜREL EMEKLİ ÖĞRETMENGİRESUN 2 AYŞE ÇOBANOĞLU EMEKLİ ÖĞRETMENGİRESUN 3 AHMET GÜRSOY KAYAALP KIRTASİYECİGİRESUN 4 İZZET ANIL IŞIK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİGÜMÜŞHANE 1 MUSTAFA ERDOĞAN EMEKLİ POLİSGÜMÜŞHANE 2 EBRU GÜL MÜEZZİNOĞLU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİHAKKARİ 1 BİLAL GÜRBÜZ ÇALIŞMA EKONOMİSTİHAKKARİ 2 NİHAL GÜNDOĞAN AVUKATHAKKARİ 3 CEMRE NİLSU ÇATAKOĞLU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİHATAY 1 ZERRİN ÖZTÜRK AVUKATHATAY 2 SADIK KARAKAŞ EMEKLİ ÖĞRETMENHATAY 3 ALİ ERDEM KÖZ GAZETECİHATAY 4 ALİ BAŞKUT EMEKLİ ÖĞRETMENHATAY 5 GÖNÜL GÖKKAN KURTUL ESNAFHATAY 6 ALİKAN UÇAR GAZETECİHATAY 7 BEŞİR BAYSOY ESNAFHATAY 8 MUSTAFA BEBEK İŞÇİHATAY 9 ŞEBNEM DİLŞEN SOSYOLOGHATAY 10 İSMAİL HIFZI COŞKUNER EMEKLİHATAY 11 İLHAN DİLŞEN EMEKLİ ASTSUBAYISPARTA 1 MELAHAT KÖSE SPORCUISPARTA 2 NECMİ ALKAN EMEKLİ ÖĞRETMENISPARTA 3 TURAN CANITEZ EMEKLİ ÖĞRETMENISPARTA 4 MUSA YEŞİLTAŞ ESNAFMERSİN 1 ALİ RIZA TAŞDELEN SOSYOLOGMERSİN 2 SUZAN FALCIOĞLU EMEKLİ MEMURMERSİN 3 FIRAT ARKALI SANAT TARİHÇİSİMERSİN 4 ERCÜMENT ÇAMLI SANAT YÖNETMENİMERSİN 5 TÜLAY ETİLER TURİZMCİMERSİN 6 MUSTAFA CENGİZ YILMAZ EMEKLİ LİMAN İŞÇİSİMERSİN 7 İLKNUR KALAN AVUKATMERSİN 8 YALÇIN ÖKTEM HAZİNE VE KAMBİYO UZMANIMERSİN 9 ALİ KALAN AVUKATMERSİN 10 ALİ GÜLLÜ EMEKLİ LİMAN İŞÇİSİMERSİN 11 CAN CENGİZ MAKİNE TEKNİKERİMERSİN 12 ALİ OSMAN İNCE İŞÇİMERSİN 13 DOĞAN BÜYÜKŞAHİN EMEKLİ İŞÇİİSTANBUL-1 1 DOĞU PERİNÇEK KAMU HUKUKU DOKTORUİSTANBUL-1 2 ADNAN ÇINAR İŞ İNSANIİSTANBUL-1 3 RAHMİ DAĞBAY İŞ İNSANIİSTANBUL-1 4 VEFA TÜRKSEVER İŞ İNSANIİSTANBUL-1 5 HAKAN TOPKURULU EKONOMİSTİSTANBUL-1 6 CEM DİKMEN SİYASET BİLİMCİİSTANBUL-1 7 FADİME BİLGİÇ SOSYAL MEDYA DANIŞMANIİSTANBUL-1 8 ESER DEMİRCİ İŞ İNSANIİSTANBUL-1 9 ELİF ESKİN AVUKATİSTANBUL-1 10 AYŞE AKTOK KİMYA MÜHENDİSİİSTANBUL-1 11 FATOŞ GÜDEN SERBEST MESLEKİSTANBUL-1 12 MELİH HÜSNÜ YILMAZ EMEKLİ SENDİKACIİSTANBUL-1 13 IRMAK İPEK ALTIN OYUNCUİSTANBUL-1 14 BEYHAN KORKMAN GAZETECİİSTANBUL-1 15 FERHAT ZORER ARMATÖRİSTANBUL-1 16 MERT EYMEN KAYAALP TERCÜME BÜROSU SAHİBİİSTANBUL-1 17 GÜL ÖYKÜ YILMAZ ÖZKAN AVUKATİSTANBUL-1 18 BEHLÜL SÜPHAN TOKER KAFE İŞLETMECİSİİSTANBUL-1 19 ERAY SEL OYUNCUİSTANBUL-1 20 UĞUR ÇETİNKAYA MAKİNE ÜRETİCİSİİSTANBUL-1 21 NURAY KAYA SOLMAZ İKTİSATÇIİSTANBUL-1 22 ŞÜKRAN ULUSOY KUAFÖRİSTANBUL-1 23 CEMAL IŞIK TEKNİKERİSTANBUL-1 24 SERCAN DURMUŞ MİMARİSTANBUL-1 25 YİĞİT ÇINAR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİİSTANBUL-1 26 TÜZİN TÜFEKÇİ EMEKLİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜİSTANBUL-1 27 SONGÜL ÇAĞLAR BELEDİYE ÇALIŞANIİSTANBUL-1 28 HAKAN EKİZ EMEKLİ DENİZ YARBAYİSTANBUL-1 29 ETEM KIRCA MALZEME VE METALURJİ MÜHENDİSİİSTANBUL-1 30 PERİHAN TEKİN EMEKLİ BANKACIİSTANBUL-1 31 HİMMET KIRIK İŞÇİİSTANBUL-1 32 UFUK ÖZGEN EMEKLİ BANKACIİSTANBUL-1 33 FUAT YILDIZ İŞ İNSANIİSTANBUL-1 34 EBDA OKUTUR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİİSTANBUL-1 35 YAKUP BÜRAY YILMAZ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİİSTANBUL-2 1 ETHEM SANCAK İŞ İNSANIİSTANBUL-2 2 HACER ŞULE PERİNÇEK GAZETECİİSTANBUL-2 3 BANU NOYAN ORGANİZATÖRİSTANBUL-2 4 ERKAN ÖNSEL ECZACIİSTANBUL-2 5 MEHMET MOLDİBİ SARRAFİSTANBUL-2 6 GÖKAY ATİLLA BOSTAN EMEKLİ BÜROKRATİSTANBUL-2 7 CEMAL AKYILDIZ MALİ MÜŞAVİRİSTANBUL-2 8 BARIŞ DEMİRALAY ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİİSTANBUL-2 9 YADİGAR ÖZEN VAKIF YÖNETİCİSİİSTANBUL-2 10 AHMET GÖKTAŞ SİGORTACIİSTANBUL-2 11 İBRAHİM OKAN ÖZKAN SİYASET BİLİMCİİSTANBUL-2 12 ATİLLA HAKAN GANİMGİL İŞ İNSANIİSTANBUL-2 13 BORA ÇELİK HOLDİNG YÖNETİCİSİİSTANBUL-2 14 DUYGU KARABULUT ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİİSTANBUL-2 15 MUHAMMET ATMACA ESNAFİSTANBUL-2 16 SAİM MEHMET SUBAŞI FİNANS UZMANIİSTANBUL-2 17 ALİ ULUSOY SANATÇIİSTANBUL-2 18 SAADETTİN BÜYÜKALP MÜHENDİSİSTANBUL-2 19 İZZETTİN ÖZGİBAR EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜİSTANBUL-2 20 EMİNE SAĞLAM AKFIRAT GAZETECİİSTANBUL-2 21 NEJLA UÇAK ŞİRKET ÇALIŞANIİSTANBUL-2 22 GÖKALP ERBAŞ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİİSTANBUL-2 23 MURAT GÜNEŞ GAZETECİİSTANBUL-2 24 AYHAN İLHAN REKLAMCIİSTANBUL-2 25 HASRET AYKUT YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİİSTANBUL-2 26 KAAN YİĞİT YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİİSTANBUL-2 27 CANSU ÇİRCİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİİSTANBUL-3 1 EMİN SELİM AKGÜL İŞ İNSANIİSTANBUL-3 2 BARBAROS BAHÇELİOĞLU DİŞ HEKİMİİSTANBUL-3 3 MUSTAFA İLKER YÜCEL GAZETECİİSTANBUL-3 4 HÜRMÜZ GÜLNUR BAYBURT BALE EĞİTMENİİSTANBUL-3 5 GÜNEŞ BATUM MİMARİSTANBUL-3 6 EROL ALTACA EĞİTİMCİİSTANBUL-3 7 GÜLŞEN ŞEN KORKMAN TURİZMCİİSTANBUL-3 8 OKTAY EKMEN ESNAFİSTANBUL-3 9 ZEYNEP ÇAKMAK EV HANIMIİSTANBUL-3 10 MEHMET KÜRŞAT BOZKURT ACİL TIP DOKTORUİSTANBUL-3 11 İSA ALTUN GAZETECİ YAZARİSTANBUL-3 12 AYHANIM KUZUGÜDENLİOĞLU BALE EĞİTMENİİSTANBUL-3 13 İSRAFİL ALTUN AVUKATİSTANBUL-3 14 İBRAHİM SEVİLMİŞ APARTMAN GÖREVLİSİİSTANBUL-3 15 İBRAHİM ETHEM ERÇİN İŞLETMECİİSTANBUL-3 16 ARİF DOĞAN İŞÇİİSTANBUL-3 17 İBRAHİM BENLİ İŞ İNSANIİSTANBUL-3 18 MURAT KATLANÇ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİİSTANBUL-3 19 YAĞIZHAN ONAT ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİİSTANBUL-3 20 VİLDAN KANBUR EMEKLİİSTANBUL-3 21 ŞEVKİ TERZİOĞLU İŞÇİİSTANBUL-3 22 MELİKE GÜLER KADAN GAZETECİİSTANBUL-3 23 ZAFER ALPUĞAN GAZETECİİSTANBUL-3 24 RAMAZAN EMRE OFLAZ FELSEFECİİSTANBUL-3 25 BARIŞ DİKMEN ÇALIŞMA EKONOMİSTİİSTANBUL-3 26 NURSEL IŞIKSOY EMEKLİ ÖĞRETMENİSTANBUL-3 27 BARAN ŞİMŞEK İŞÇİİSTANBUL-3 28 SERDAR ABATAY SAHAFİSTANBUL-3 29 İBRAHİM SERHAT ÖZBAŞ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİİSTANBUL-3 30 İBRAHİM ERDOĞAN AVUKATİSTANBUL-3 31 RASİME CEREN AKSU GAZETECİİSTANBUL-3 32 LATİF AYDIN İŞÇİİSTANBUL-3 33 ZUHAL ASLAN EMEKLİİSTANBUL-3 34 ANIL HANÇERLİ GAZETECİİSTANBUL-3 35 ELİF BEYZA TEKİN TARİHÇİİSTANBUL-3 36 KIYMET YILDARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİİZMİR-1 1 ÇAĞDAŞ CENGİZ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANIİZMİR-1 2 HÜSEYİN TUGAY ŞEN İŞ İNSANIİZMİR-1 3 İHSAN SEFA EMEKLİ HAVA KURMAY ALBAYİZMİR-1 4 TUNCAY SARIHAN ESNAFİZMİR-1 5 SEBAHAT KILIÇ EMEKLİ ÖĞRETMENİZMİR-1 6 BÜLENT KARAGÖZ AVUKATİZMİR-1 7 ASİL KOCAÇINAR AVUKATİZMİR-1 8 ELFİDE NUR ATALAY ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİİZMİR-1 9 AYŞE GÜL BATIGÜN KİMYA MÜHENDİSİİZMİR-1 10 ARMAĞAN GÖRENEL BİLGİSAYAR MÜHENDİSİİZMİR-1 11 ABDULLAH KARŞILAYAN ELEKTİRİK TEKNİSYENİİZMİR-1 12 FÜSÜN İKİKARDEŞ GAZETECİİZMİR-1 13 ALİ ÖZGÜR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİİZMİR-1 14 İNCİLAY ESEN PEDAGOGİZMİR-2 1 NURİYE KADAN AVUKATİZMİR-2 2 SERHAN BOLLUK TIP DOKTORUİZMİR-2 3 MELTEM AYVALI ECZACIİZMİR-2 4 NİLAY ÖZÇETİN ECZACIİZMİR-2 5 HÜSEYİN CEM ZEREN SPOR YAZARIİZMİR-2 6 LEVENT ÖZCİĞER ELEKTİRİK TEKNİSYENİİZMİR-2 7 SAMET KUNT ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİİZMİR-2 8 HASAN ATİLLA TÜRKÖZ MAKİNE MÜHENDİSİİZMİR-2 9 MESUT ÇALIŞKAN KİMYAGERİZMİR-2 10 BAİTTİN ERBEY İŞÇİİZMİR-2 11 NURTEN KURNAZ EMLAKÇIİZMİR-2 12 BETÜL KAYA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİİZMİR-2 13 MUSTAFA KARAÇAY TIP TEKNİSYENİİZMİR-2 14 MEHMET İZGİ MAKİNE TEKNİSYENİKARS 1 ATA PELVANOĞLU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİKARS 2 SEMRA KALKAN İŞÇİKARS 3 KAYRA ÇANAKÇI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİKASTAMONU 1 İSMAİL GÖK NAKLİYECİKASTAMONU 2 MUSTAFA DOĞAN ÇİFTÇİKASTAMONU 3 BÜNYAMİN GÜLCAN EĞİTİMCİKAYSERİ 1 EYÜP SALAHATTİN KARAKAŞ DOKTORKAYSERİ 2 GÜRKAN DEMİR GAZETECİKAYSERİ 3 ASIM BULUR TURİZMCİKAYSERİ 4 HACI BEKİR ÖZKARCI İŞÇİKAYSERİ 5 ERDOĞAN DEMİR EMEKLİ ÖĞRETMENKAYSERİ 6 ALİ DADI DEKORASYONCUKAYSERİ 7 İBRAHİM KANİ MADEN MÜHENDİSİKAYSERİ 8 ASİYE IŞIK EV HANIMIKAYSERİ 9 HASAN BEKER MÜTEAHHİTKAYSERİ 10 GÜZİDE KÜLAH EV HANIMIKIRKLARELİ 1 ŞEBNEM ÇAKIR MALİ MÜŞAVİRKIRKLARELİ 2 SELDA KILIÇ KOZMETİK UZMANIKIRKLARELİ 3 HÜSEYİN ŞAHİN ZİRAAT MÜHENDİSİKIRŞEHİR 1 VOLKAN KILIÇASLAN YAZILIMCIKIRŞEHİR 2 İLKER ÖZKAMALI EĞİTİMCİKOCAELİ 1 YALÇIN ARSLAN GAZETECİKOCAELİ 2 SALİH VEDAT OLGUNTÜRK PETROL MÜHENDİSİKOCAELİ 3 SULTAN CERİT EMEKLİKOCAELİ 4 ŞÜKRAN ETİLER EMEKLİKOCAELİ 5 AYŞEN TANRIKULU EV HANIMIKOCAELİ 6 LEYLA BÜYÜK ÇİFTÇİKOCAELİ 7 İSMAİL NAZMİ DAMARLI TERZİKOCAELİ 8 YAŞAR YALÇINKAYA EMEKLİKOCAELİ 9 ORHAN KADIOĞLU EMEKLİ MİMARKOCAELİ 10 EROL BALABAN ÇİFTÇİKOCAELİ 11 NURAN AYDOĞAN EMEKLİ USTABAŞIKOCAELİ 12 KEMAL BAYRAKTAR TERZİKOCAELİ 13 ORÇUN CEYLANDAĞ SAHAFKOCAELİ 14 EZGİ KARDELEN TURAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİKONYA 1 KAZIM KOÇER EMEKLİ MEMURKONYA 2 EYLEM GÖKSU YILDIRIM ÇOCUK GELİŞİMCİKONYA 3 HALİS LEVENT BAŞEĞMEZ EMEKLİ İŞÇİKONYA 4 FATMA GÖZDENUR MERCAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİKONYA 5 ALİ USLU ÇİFTÇİKONYA 6 FAHRETTİN KÜÇÜK EMEKLİ MEMURKONYA 7 MUSTAFA ÇİĞDEM İŞÇİKONYA 8 MEHMET ALİ ÖZTÜRK EMEKLİ MEMURKONYA 9 NEFİSE NİLGÜN BİTLİSLİ EMEKLİ MEMURKONYA 10 MUHAMMED KOZ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİKONYA 11 GÜRCAN GÜRSOY ÇİFTÇİKONYA 12 HALİL ULUDAĞ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİKONYA 13 ZEYNEP KOYUNCU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİKONYA 14 MÜNİRE TOMANA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİKONYA 15 MEVLÜDE DİNÇBUDAK EMEKLİ MEMURKÜTAHYA 1 İBRAHİM KAYA EMEKLİ ÖĞRETMENKÜTAHYA 2 ALİ EKBER ALTINKAYA SERBEST MESLEKKÜTAHYA 3 İBRAHİM KASAPOĞLU EMEKLİ ÖĞRETMENKÜTAHYA 4 ABDULLAH ÖZOĞLU EMEKLİ ÖĞRETMENKÜTAHYA 5 SERACETTİN KARAOĞLU EMEKLİ ŞEHİR UZAMANIMALATYA 1 MEHMET ÜMİT ŞUVAK İŞ İNSANIMALATYA 2 ADNAN TÜRKKAN TELEVİZYONCUMALATYA 3 FATİH BUDAK ESNAFMALATYA 4 İBRAHİM GÜÇLÜ ÇİFTÇİMALATYA 5 MELEK DOĞAN İŞÇİMALATYA 6 CEBRAİL ÜMİTLİ İŞLETME MÜDÜRÜMANİSA 1 MUSTAFA DABAN VETERİNER HEKİMMANİSA 2 ONUR ÖZCAN SERBEST MESLEKMANİSA 3 GÖKNUR KILIÇ SERBEST MESLEKMANİSA 4 İSHAK AYKAÇ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİMANİSA 5 MUSTAFA PALATIR EMEKLİ ÖĞRETMENMANİSA 6 RAMAZAN ÇALIŞKAN EMEKLİMANİSA 7 ZÜMBÜL ALMIŞLAR EV HANIMIMANİSA 8 MUSTAFA USLU EMEKLİ ÖĞRETMENMANİSA 9 BAŞAK AKÇAKIN ÇALIŞMA EKONOMİSTİMANİSA 10 ALİ ARDIÇ İŞÇİKAHRAMANMARAŞ 1 OSMAN YILMAZ SİSTEM ANALİZ UZMANIKAHRAMANMARAŞ 2 MEHMET GÜRBOSTAN EMEKLİKAHRAMANMARAŞ 3 EKREM YURDUSEV DIŞ TİCARETKAHRAMANMARAŞ 4 FATMA YARAŞIR SERBEST MESLEKKAHRAMANMARAŞ 5 MUSTAFA ORMAN SARITAŞ ESNAFKAHRAMANMARAŞ 6 YUNUS EMRE ÖZGÜN SANAT TARİHÇİSİKAHRAMANMARAŞ 7 HÜSEYİN MARANGOZ TOPOGRAFKAHRAMANMARAŞ 8 AHMET KURT BESİCİMARDİN 1 HÜSAMETTİN IŞIK SERBEST MESLEKMARDİN 2 MEHMET BOZAN ÇİFTÇİMARDİN 3 MEHMET ALİ ÖZTÜRK ÇİFTÇİMARDİN 4 ÜMİT KESKİN ESNAFMARDİN 5 KADRİ SIĞINÇ ÇİFTÇİMARDİN 6 VEDAT TOKAY NAKLİYECİMUĞLA 1 EMRE AYKIN AVUKATMUĞLA 2 SELÇUK SELVİ İŞLETMECİMUĞLA 3 ELİF ÇETİN İŞLEK BELEDİYE PERSONELİMUĞLA 4 MEHMET ŞEVKET ÖZTÜRK AVUKATMUĞLA 5 İLYAS YILMAZ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİMUĞLA 6 AYFER ÖZARSLAN KARA EMEKLİ HEMŞİREMUĞLA 7 MEHMET ÖZER ÖN MUHASEBEMUŞ 1 HAKAN SÜZGEÇ MAKİNA TEKNİSYENİMUŞ 2 ENVER GÖRMEZ ESNAFMUŞ 3 YUSUF BİNGÖL EMEKLİ MEMURNEVŞEHİR 1 CENK TÜMER ÖZDEMİR ZİRAAT MÜHENDİSİNEVŞEHİR 2 TAMER TARTAR ESNAFNEVŞEHİR 3 ELİF MURŞİL SERBESTNİĞDE 1 ŞEMAİL KAHRAMAN AVUKATNİĞDE 2 SÜLEYMAN YÜRÜK ESNAFNİĞDE 3 HASAN AKŞEN MALİ MÜŞAVİRORDU 1 OSMAN ERDAŞ ESNAFORDU 2 SEDAT KUTLU SERBEST MESLEKORDU 3 ŞADİ GENÇ EMEKLİ ÖĞRETMENORDU 4 İSMAİL KÜÇÜKKARAHAN GAYRİMENKUL DANIŞMANIORDU 5 KEMAL SÜMBÜL ELEKTRİK MÜHENDİSİORDU 6 TEMEL NÜCUMİ YILMAZ ORMAN MÜHENDİSİRİZE 1 SALİH ÖKSÜZ LOJİSTİK UZMANIRİZE 2 ERDOĞAN BAKOĞLU EMEKLİRİZE 3 KASIM YÜCEL BABUÇÇUOĞLU İKTİSATSAKARYA 1 BAHTİYAR BODUR TEKNİSYENSAKARYA 2 MELİKE TOY TEKNİK RESSAMSAKARYA 3 AYLİN KUM ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİSAKARYA 4 MELİH ERSÜKMEN EMEKLİ İŞÇİSAKARYA 5 MEHMET DİV EMEKLİ İŞÇİSAKARYA 6 ALİ AŞKAR SERBEST MESLEKSAKARYA 7 ŞENOL KORKMAZ EMEKLİ İŞÇİSAKARYA 8 ESRA KÖSE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİSAMSUN 1 HAYDAR ÇOLAK İMALATÇISAMSUN 2 LÜTFİ KARA İŞÇİSAMSUN 3 AYHAN ÇOLAK EMEKLİ İŞÇİSAMSUN 4 ALİ MURAT ENGİN GAZETECİSAMSUN 5 MUSTAFA KILIÇ EMEKLİ İŞÇİSAMSUN 6 EMEK KAYNAK İŞÇİSAMSUN 7 ASLI SEZEN SEZGİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİSAMSUN 8 İRFAN YİĞİT ŞİMDİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİSAMSUN 9 EYLÜL YILDIRIM ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİSİİRT 1 DENİZ BARAN DEMİR TÜRKÇE ÖĞRETMENİSİİRT 2 YILMAZ ŞENER FİZİK ÖĞRETMENİSİİRT 3 KEMAL YILDIZ SERBEST MESLEKSİNOP 1 ALİ GÜLEP EMEKLİ ÖĞRETMENSİNOP 2 HALİL İBRAHİM ARSLANBAŞ EMEKLİ ÖĞRETMENSİVAS 1 METİN ÇEKEN MÜHENDİSSİVAS 2 ZEYNEL SARPDAĞ MADEN İŞÇİSİSİVAS 3 ABBAS ASLANDOĞAN EMEKLİ İŞÇİSİVAS 4 CUMHUR AKBULUT EMEKLİSİVAS 5 FAHRİ GÖKÇE ELEKTRİKÇİTEKİRDAĞ 1 ERTUĞRUL ORTA İŞÇİTEKİRDAĞ 2 MEHMET YALÇIN İÇÖZ AVUKATTEKİRDAĞ 3 GÜRKAN TÜRKSOY ESNAFTEKİRDAĞ 4 FİLİZ İNCİ EV HANIMITEKİRDAĞ 5 ÖZKAN İNCİ ÇİFTÇİTEKİRDAĞ 6 KEMAL ENGİN ESNAFTEKİRDAĞ 7 ERKAN KAYA İŞÇİTEKİRDAĞ 8 MEHMET GÜVENÇ İŞÇİTOKAT 1 AYHAN ÇABUK SANATÇITOKAT 2 ZEKİ AKSOY ŞOFÖRTOKAT 3 ABDULLAH SEZGİN EMEKLİ ÖĞRETMENTOKAT 4 EBRU NUR DEMİR GENÇER BANKACITOKAT 5 ERGÜN ESERYAĞAR İŞÇİTRABZON 1 OSMAN NURİ SARAL EMEKLİ ÖĞRETMENTRABZON 2 İSMAİL ÇİL ÇİFTÇİTRABZON 3 YILMAZ GÜRSOY EMEKLİ ÖĞRETMENTRABZON 4 HARUN BÜLBÜL EMEKLİ ÖĞRETMENTRABZON 5 NİHAT SAĞIR İŞÇİTRABZON 6 ALİ BAYRAKTAR ESNAFTUNCELİ 1 BİRKAN YÜCE EMLAKÇIŞANLIURFA 1 MUSTAFA ATACA ÇİFTÇİŞANLIURFA 2 HASAN KONGÜL ESNAFŞANLIURFA 3 MEHMET DEMİR SATIŞ MÜDÜRÜŞANLIURFA 4 AYTAÇ TEKİN GAZETECİŞANLIURFA 5 MUAZZEZ BAĞIŞ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİŞANLIURFA 6 ŞEYH MÜSLÜM ŞAHİN ÇULCUOĞLU TERZİŞANLIURFA 7 ÇAĞDAŞ ALAETTİN BABACAN GAZETECİŞANLIURFA 8 SILA KOLTUK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİŞANLIURFA 9 EMEK KARABULUT ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİŞANLIURFA 10 AHMET SARAL ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİŞANLIURFA 11 MİRZA ÇELİK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİŞANLIURFA 12 ESİN ÜSKÜPLÜ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİŞANLIURFA 13 SİNEM YILDARI SATIŞ MÜDÜRÜŞANLIURFA 14 NURAN VERDA KASAPOĞLU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİUŞAK 1 HASAN ÖKTEM İŞÇİUŞAK 2 KADİR ALTUNKAYA ESNAFUŞAK 3 BÜLENT GÜRCAN İŞÇİVAN 1 AKİLE ÇEVİK ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK UZMANIVAN 2 ADEM BAYRAM TEKSTİLCİVAN 3 MEHMET KAAN TÜRKOĞLU ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANIVAN 4 MUHAMMET TEKİN GAZETECİVAN 5 HALİL HALİT TOKER TEKNİK DİREKTÖRVAN 6 MEHMET KOÇ EMLAKÇIVAN 7 SEYHAN TAŞDEMİR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİVAN 8 HABİP PÜLAT ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİYOZGAT 1 HASAN ASLAN NURDOĞDU SERBEST MESLEKYOZGAT 2 ORHAN NURİ KORKMAZ ESNAFYOZGAT 3 NURCAN UYAR HALKLA İLİŞKİLER UZMANIYOZGAT 4 BORA SARIKAYA İŞÇİZONGULDAK 1 SAVAŞ ORUÇ İKTİSATZONGULDAK 2 GÖKHAN YILMAZ AVUKATZONGULDAK 3 HASAN DEMİRKESEN ESNAFZONGULDAK 4 MEHMET USLUBAS EMEKLİ ÖĞRETMENZONGULDAK 5 BİRSEN AYAROĞLU EV HANIMIAKSARAY 1 MUSTAFA YILMAZ EMEKLİAKSARAY 2 ABDULLAH SERT EMEKLİ İŞÇİAKSARAY 3 ENES DEMİRKART ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİAKSARAY 4 MEHMET MÜCAHİT AKÇA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİBAYBURT 1 AYŞİN TATOĞLU EMEKLİKARAMAN 1 HASAN ÖZASLAN İNŞAAT USTASIKARAMAN 2 ZÜHAL NACAR MODA TASARIMCIKARAMAN 3 NEJLA MURATOĞLU EV HANIMIKIRIKKALE 1 SAMİ PEHLİVANLI AVUKATKIRIKKALE 2 NEZİH GÜLŞEN ZİRAAT MÜHENDİSİKIRIKKALE 3 ZEYNEL KAYA EMEKLİ İŞÇİBATMAN 1 AHMET ASLAN SAĞLIKÇIBATMAN 2 MELEK GÜVENÇ EMEKLİBATMAN 3 OĞUZHAN BALKAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİBATMAN 4 ZEYNEP FULYA BEDER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİBATMAN 5 METE İRFAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİŞIRNAK 1 İSMAİL KABUL ESNAFŞIRNAK 2 MUSTAFA BAYRAK İŞ İNSANIŞIRNAK 3 İBRAHİM HALİL YİĞİT RADYOLOJİ TEKNİKERİŞIRNAK 4 ÖZER ÇELİK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİBARTIN 1 ERTAN ÇOLAKOĞLU ESNAFBARTIN 2 ALİ AYDEMİR İŞÇİARDAHAN 1 MUSTAFA ERDOĞAN EMEKLİ İŞÇİARDAHAN 2 İLHAN ÖZTÜRK EMEKLİ İŞÇİIĞDIR 1 UĞUR BIÇAKLIOĞLU AVUKATIĞDIR 2 KİBELE SU TAŞCİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİYALOVA 1 MUSTAFA LÜTFİ BAL SOSYOLOGYALOVA 2 ŞENEL BİLGİN EMEKLİYALOVA 3 MUSTAFA SEVÜK EMEKLİ ÖĞRETMENKARABÜK 1 MEHMET PENÇEK EMEKLİKARABÜK 2 KAAN ARSLAN GAZETECİKARABÜK 3 SEHER YEŞİLDAĞ ECZACIKİLİS 1 KUTLAY BEKE EMEKLİKİLİS 2 EROL ASLAN HALKLA İLİŞKİLEROSMANİYE 1 ECDAT GÜVEL EMEKLİ ÖĞRETMENOSMANİYE 2 SADULLAH MERT ÇİFTÇİOSMANİYE 3 MEHMET NURİ BÖRÜBAN RESSAMOSMANİYE 4 BAHADIR BERKYEZ ZİRAAT MÜHENDİSİDÜZCE 1 FETHİ SÖNMEZ EMEKLİ ÖĞRETMENDÜZCE 2 SERAP NAZ BAŞAR EDİTÖRDÜZCE 3 GÖZEN ESMER GAZETECİ

