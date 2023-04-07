https://sputniknews.com.tr/20230407/bakan-cavusoglu-rus-mevkidasi-lavrov-ile-ortak-aciklama-yapiyor-1069322413.html

Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşen Çavuşoğlu: Tahıl koridoru, müzakerenin sonuç verdiğinin kanıtı

Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşen Çavuşoğlu: Tahıl koridoru, müzakerenin sonuç verdiğinin kanıtı

Ukrayna krizi, tahıl anlaşması ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi konuları görüşmek için Ankara'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Dışişleri Bakanı... 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T11:56+0300

2023-04-07T11:56+0300

2023-04-07T13:05+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı basın toplantısında Bakan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:'Ankara-Şam arasında normalleşme için diyaloğun şeffaf bir şekilde devam etmesi gerekiyor''Libya'nın güvenlik gücüne ihtiyacı var''Rusya'dan daha fazla turist bekliyoruz'Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu şöyle devam etti:'Bize 'Rusya'yı mı destekliyorsunuz diyorlar, var olan mutabakatların yerine getirilmesi lazım, bizim söylediğimiz bu'Lavrov'a Çavuşoğlu'ndan teşekkür: Rusya'dan da böyle bir girişim görmedik zatenÖte yandan Bir Rus gazetecinin Rus gazetecinin Türkiye seçimlerine ilişkin sorusunu yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Beni kimseyle karıştırmadınız değil mi? Sizi Amerika temsilcileriyle basın toplantısına davet ediyorum. Rusya hiçbir zaman kimsenin iç işlerine karışmaz" ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, yöneltilen soruya ve Lavrov'un yanıtına "Sorunuzu garipsedim ama Lavrov'a bu cevabı için teşekkür ediyorum. Rusya'dan da böyle bir girişim görmedik zaten" yorumunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230407/ankarada-lavrov--cavusoglu-gorusmesi-basladi-1069315942.html

https://sputniknews.com.tr/20230407/lavrov-bizde-de-kara-gun-dostu-tabiri-var-turk-dostlarimizin-yaninda-olmaya-calisiyoruz-1069316093.html

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türkiye, mevlüt çavuşoğlu, sergey lavrov, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, tahıl