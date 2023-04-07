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Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşen Çavuşoğlu: Tahıl koridoru, müzakerenin sonuç verdiğinin kanıtı
Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşen Çavuşoğlu: Tahıl koridoru, müzakerenin sonuç verdiğinin kanıtı
Ukrayna krizi, tahıl anlaşması ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi konuları görüşmek için Ankara'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Dışişleri Bakanı... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T11:56+0300
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türkiye
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
sergey lavrov
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ukrayna krizi
tahıl
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı basın toplantısında Bakan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:'Ankara-Şam arasında normalleşme için diyaloğun şeffaf bir şekilde devam etmesi gerekiyor''Libya'nın güvenlik gücüne ihtiyacı var''Rusya'dan daha fazla turist bekliyoruz'Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu şöyle devam etti:'Bize 'Rusya'yı mı destekliyorsunuz diyorlar, var olan mutabakatların yerine getirilmesi lazım, bizim söylediğimiz bu'Lavrov'a Çavuşoğlu'ndan teşekkür: Rusya'dan da böyle bir girişim görmedik zatenÖte yandan Bir Rus gazetecinin Rus gazetecinin Türkiye seçimlerine ilişkin sorusunu yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Beni kimseyle karıştırmadınız değil mi? Sizi Amerika temsilcileriyle basın toplantısına davet ediyorum. Rusya hiçbir zaman kimsenin iç işlerine karışmaz" ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, yöneltilen soruya ve Lavrov'un yanıtına "Sorunuzu garipsedim ama Lavrov'a bu cevabı için teşekkür ediyorum. Rusya'dan da böyle bir girişim görmedik zaten" yorumunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230407/ankarada-lavrov--cavusoglu-gorusmesi-basladi-1069315942.html
https://sputniknews.com.tr/20230407/lavrov-bizde-de-kara-gun-dostu-tabiri-var-turk-dostlarimizin-yaninda-olmaya-calisiyoruz-1069316093.html
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türkiye, mevlüt çavuşoğlu, sergey lavrov, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, tahıl
türkiye, mevlüt çavuşoğlu, sergey lavrov, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, tahıl

Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşen Çavuşoğlu: Tahıl koridoru, müzakerenin sonuç verdiğinin kanıtı

11:56 07.04.2023 (güncellendi: 13:05 07.04.2023)
© Sputnik / Turan SalcıSergey Lavrov- Mevlüt Çavuşoğlu
Sergey Lavrov- Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© Sputnik / Turan Salcı
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Ukrayna krizi, tahıl anlaşması ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi konuları görüşmek için Ankara'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı basın toplantısında Bakan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:
Deprem sonrası desteği için Rusya'ya teşekkür ediyoruz.
Savaşın bir an önce müzakere ile bitmesi gerektiğini söyledik. Türkiye olarak elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguladık.
Tahıl koridoru, diyalog ve müzakerenin sonuç verdiğinin bir kanıtı. Anlaşmanın devam etmesine önem veriyoruz. Bu aynı zamanda dünya gıda krizinin azaltılması bakımından da önem arz ediyor. Rus tahılı ve ihracatının önündeki engellerin de kaldırılması gerektiği konusunda mutabıkız. Bu engellerin kaldırılması için gayretleri destekliyoruz.
Moskova'da her ülke kendi görüşü ve tutumunu dile getirdi. Bir iki toplantıda her sorunun halledilemeyeceğini biliyoruz, gerçekçiyiz ama diyalogun devam etmesi lazım. Dörtlü dışişleri bakanları toplantısının ne zaman olacağını da değerlendirdik.

'Ankara-Şam arasında normalleşme için diyaloğun şeffaf bir şekilde devam etmesi gerekiyor'

Suriye'yi değerlendirdik. Bir toplantıda her konunun halledilemeyeceğinin farkındayız Gerçekçiyiz. Ankara-Şam hattında normalleşme için diyaloğun şeffaf bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Bugün diğer bölgesel meseleleri de ele aldık, özellikle Suriye'yi konuştuk. Bir iki toplantıda meselelerin çözülemeyeceğini biliyoruz ama görüşmelerin devam etmesinde fayda var.

'Libya'nın güvenlik gücüne ihtiyacı var'

Libya konusunu da ele aldık. Ülkenin bir an önce demokratik seçime hazırlanması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle çok sayıfa milis gruplar var. Libya'nın güvenlik gücüne ihtiyacı var. Ülkenin her anlamda birleştirilmesi için çabalarımızı sürdürüyoruz.
Güney Kafkasya'yı da değerlendirdik. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki süreç, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini değerlendirdik. Güney Kafkasya'nın kalıcı istikrar ve huzuru için adımların atılması gerekiyor. Arzumuz bir an önce Azerbaycan-Ermenistan arasında kalıcı barış anlaşmasının imzalanması.

'Rusya'dan daha fazla turist bekliyoruz'

Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk aşamasının açılışı 27 Nisan'da yapılacak. Rusya'dan daha fazla turistin gelmesini bekliyoruz. Bunun dışında yoğun bir gündemimiz var. Temas halinde olmaya devam edeceğiz.
Kıbrıs konusunda da görüş alış verişlerinde bulunduk. Mevcut konjektörde iş birliğimizi ilerletmek için neler yapabileceğimizi değerlendirdik.
Bugünkü toplantımızda Afganistan'ı da değerlendirdik. Taliban'ı tanımadan angajmanımız devam ediyor. Ancak kız çocukları ve kadınlar konusunda aldıkları kararları kabul etmemiz mümkün değil.
Sergey Lavrov- Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
DÜNYA
Lavrov ve Çavuşoğlu, Ankara'da bir araya geldi
10:10
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu şöyle devam etti:
İstanbul tahıl anlaşması geçen sene temmuz ayında imzalanmıştı. Şimdiye kadar 866 gemi 27 milyon tondan fazla tahıl ve gıdayı sevk etti. Dünyada bir gıda fiyat istikrarının getirilmesine katkı sağladı. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Erdoğan Sayın Putin ile her görüşmesinde en az gelişmiş ülkelere bu buğdayın gitmesi yönünde düşüncelerini vurguladı.
Ayrıca Rus tahılının bir miktarının Türkiye'ye getirilmesi ve burada un haline getirilip en az gelişmiş ülkelere unun ulaştırılması konusunda işbirliği başladı. Katar da buna destek veriyor. Kriz devam ediyor, savaş devam ediyor ama bu tür adımlarla dünya gıda krizinin en az şekilde hissedilmesi için önemli çaba sarf ediyoruz.
Rus tahıl, gübre ve amonyağının ihracatının sağlanması için BM ve Rusya arasında anlaşma var. Bunun da aynı şekilde sağlanması önem arz ediyor. ABD ve Birleşik Krallık ödemeler ve sigorta konusunda bazı adımlar attı ama sorun hala devam ediyor. Özellikle bankaların bu ürünler yaptırımlara dahil edilmemesine rağmen ödemeler konusunda adım atmadığını görüyoruz. New York'ta Guterres ile BM ve Türkiye olarak bu konuda ne yapabileceğimizi değerlendirdik.

'Bize 'Rusya'yı mı destekliyorsunuz diyorlar, var olan mutabakatların yerine getirilmesi lazım, bizim söylediğimiz bu'

Burada adil olmak zorundayız. Bunu söylediğimiz zaman bazen bize 'Siz Rusya'yı mı destekliyorsunuz?' diyorlar. Hayır, biz Rusya'yı desteklediğimizden değil, biz zaten Rusya'dan tahıl ve gübre ithal ediyoruz. Önemli olan bu anlaşmanın devamı için Ukrayna'dan tahıl ve gübrenin ihracatının devam edebilmesi için var olan mutabakatların yerine getirilmesi lazım, bizim söylediğimiz bu. Mesela Rusya Federasyonu'nun Ziraat Bankası halen SWIFT sistemine dahil edilmedi. Bu konuda da sorun devam ediyor.
Bugün maalesef İsrail'de güvenlik işleri en ırkçı en faşist isme verilmiştir.

Lavrov'a Çavuşoğlu'ndan teşekkür: Rusya'dan da böyle bir girişim görmedik zaten

Öte yandan Bir Rus gazetecinin Rus gazetecinin Türkiye seçimlerine ilişkin sorusunu yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Beni kimseyle karıştırmadınız değil mi? Sizi Amerika temsilcileriyle basın toplantısına davet ediyorum. Rusya hiçbir zaman kimsenin iç işlerine karışmaz" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, yöneltilen soruya ve Lavrov'un yanıtına "Sorunuzu garipsedim ama Lavrov'a bu cevabı için teşekkür ediyorum. Rusya'dan da böyle bir girişim görmedik zaten" yorumunu yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
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