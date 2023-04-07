https://sputniknews.com.tr/20230407/ankarada-lavrov--cavusoglu-gorusmesi-basladi-1069315942.html
Ankara'da Lavrov- Çavuşoğlu görüşmesi başladı
Ankara'da Lavrov- Çavuşoğlu görüşmesi başladı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da dün akşamki iftar yemeğinin ardından bugün de resmi görüşmeler için bir araya... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T10:10+0300
2023-04-07T10:10+0300
2023-04-07T11:29+0300
dünya
sergey lavrov
mevlüt çavuşoğlu
ukrayna
rusya
ankara
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Ukrayna krizi, tahıl anlaşması ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi konuları görüşmek için Türkiye'de bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ankara'daki görüşmesi başladı.Görüşmenin ardından bakanların basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.Görüşme 1 saati aşkın süredir devam ediyor.
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sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu, ukrayna, rusya, ankara
sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu, ukrayna, rusya, ankara
Ankara'da Lavrov- Çavuşoğlu görüşmesi başladı
10:10 07.04.2023 (güncellendi: 11:29 07.04.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da dün akşamki iftar yemeğinin ardından bugün de resmi görüşmeler için bir araya geldi.
Ukrayna krizi, tahıl anlaşması ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi konuları görüşmek için Türkiye'de bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ankara'daki görüşmesi başladı.
Görüşmenin ardından bakanların basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Görüşme 1 saati aşkın süredir devam ediyor.