https://sputniknews.com.tr/20230407/ankarada-lavrov--cavusoglu-gorusmesi-basladi-1069315942.html

Ankara'da Lavrov- Çavuşoğlu görüşmesi başladı

Ankara'da Lavrov- Çavuşoğlu görüşmesi başladı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da dün akşamki iftar yemeğinin ardından bugün de resmi görüşmeler için bir araya... 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T10:10+0300

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dünya

sergey lavrov

mevlüt çavuşoğlu

ukrayna

rusya

ankara

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Ukrayna krizi, tahıl anlaşması ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi konuları görüşmek için Türkiye'de bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ankara'daki görüşmesi başladı.Görüşmenin ardından bakanların basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.Görüşme 1 saati aşkın süredir devam ediyor.

ukrayna

rusya

ankara

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sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu, ukrayna, rusya, ankara