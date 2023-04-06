https://sputniknews.com.tr/20230406/almanyada-iklim-aktivistleri-ellerini-asfalta-yapistirdi-1069283838.html
Almanya'da iklim aktivistleri ellerini asfalta yapıştırdı
Almanya'da iklim aktivistleri ellerini asfalta yapıştırdı
Almanya'nın Hamburg kentinde iklim aktivistlerinin ellerini asfalta yapıştırması sonucu trafik durma noktasına geldi. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T16:29+0300
2023-04-06T16:29+0300
2023-04-06T16:33+0300
dünya
avrupa
almanya
gözaltı
iklim
aktivist
otoban
eylem
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Almanya'nın Hamburg kentinde 3 haftadır eylem yapan iklim aktivistleri, Elbe Tüneli'nin (Elbtünnel) girişi ve Elbe Köprüsü'nün (Elbbrücken) çıkışı olmak üzere iki ayrı noktada eylem gerçekleştirdi. Arabalardan inerek yola oturan eylemciler, ellerinde pankartlarla slogan attı. İklim aktivistlerinin ellerini asfalta yapıştırmasının ardından tünel ve köprü trafiğe kapatılırken, şehir merkezine kadar 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Uzman polis ekipleri yanlarında getirdiği zeytinyağı, ele zarar vermeyen çözücü ilaç ve diğer aletlerle uzun uğraşlar sonrası eylemcilerin ellerindeki yapıştırıcıyı çıkardı.Polis, eylemcileri gözaltına aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230103/italyada-iklim-aktivistlerinden-senato-binasina-boyali-saldiri-5-gozalti-1065312943.html
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avrupa, almanya, gözaltı, iklim, aktivist, otoban, eylem
avrupa, almanya, gözaltı, iklim, aktivist, otoban, eylem
Almanya'da iklim aktivistleri ellerini asfalta yapıştırdı
16:29 06.04.2023 (güncellendi: 16:33 06.04.2023) Abone ol
Almanya'nın Hamburg kentinde iklim aktivistlerinin ellerini asfalta yapıştırması sonucu trafik durma noktasına geldi.
Almanya'nın Hamburg kentinde 3 haftadır eylem yapan iklim aktivistleri, Elbe Tüneli'nin (Elbtünnel) girişi ve Elbe Köprüsü'nün (Elbbrücken) çıkışı olmak üzere iki ayrı noktada eylem gerçekleştirdi.
Arabalardan inerek yola oturan eylemciler, ellerinde pankartlarla slogan attı. İklim aktivistlerinin ellerini asfalta yapıştırmasının ardından tünel ve köprü trafiğe kapatılırken, şehir merkezine kadar 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Olay yerine çok sayıda polis ekipleri, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Uzman polis ekipleri yanlarında getirdiği zeytinyağı, ele zarar vermeyen çözücü ilaç ve diğer aletlerle uzun uğraşlar sonrası eylemcilerin ellerindeki yapıştırıcıyı çıkardı.
Polis, eylemcileri gözaltına aldı.