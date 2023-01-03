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https://sputniknews.com.tr/20230103/italyada-iklim-aktivistlerinden-senato-binasina-boyali-saldiri-5-gozalti-1065312943.html
İtalya’da iklim aktivistlerinden Senato binasına boyalı saldırı: 5 gözaltı
İtalya’da iklim aktivistlerinden Senato binasına boyalı saldırı: 5 gözaltı
Letzte Generation (Son Nesil) adlı çevreci grubun üyeleri, İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Senato binasına boyalı saldırı düzenledi. Polis 5 aktivisti... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
italya
iklim
aktivist
senato
boya
saldırı
avrupa
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İklim aktivistleri bu kez İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Senato binasını hedef aldı. Almanya merkezli Letzte Generation (Son Nesil) adlı çevreci grubun üyeleri, başkentteki Senato binasının dış cephesini turuncuya boyadı. Polis, 5 aktivisti gözaltına aldı.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yaptığı açıklamada, "Senato Başkanı'na ve tüm senatörlere yakınım ve herhangi bir sivil protestoyla bağdaşmayan çirkin hareketi kınıyorum" dedi.Senato Başkanı Ignazio La Russa da saldırıyı kınayarak, söz konusu saldırı için hiçbir mazeret ve gerekçe olmadığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230102/cevreci-grup-extinction-rebellion-eylemlerine-ara-verecegini-acikladi-1065277761.html
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italya, iklim, aktivist, senato, boya, saldırı, avrupa
italya, iklim, aktivist, senato, boya, saldırı, avrupa

İtalya’da iklim aktivistlerinden Senato binasına boyalı saldırı: 5 gözaltı

02:30 03.01.2023 (güncellendi: 02:37 03.01.2023)
© İHALetzte Generation (Son Nesil) adlı çevreci grubun üyeleri, İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Senato binasına boyalı saldırı düzenledi. Polis, 5 aktivisti gözaltına aldı.
Letzte Generation (Son Nesil) adlı çevreci grubun üyeleri, İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Senato binasına boyalı saldırı düzenledi. Polis, 5 aktivisti gözaltına aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© İHA
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Letzte Generation (Son Nesil) adlı çevreci grubun üyeleri, İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Senato binasına boyalı saldırı düzenledi. Polis 5 aktivisti gözaltına aldı.
İklim aktivistleri bu kez İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Senato binasını hedef aldı.
Almanya merkezli Letzte Generation (Son Nesil) adlı çevreci grubun üyeleri, başkentteki Senato binasının dış cephesini turuncuya boyadı. Polis, 5 aktivisti gözaltına aldı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yaptığı açıklamada, "Senato Başkanı'na ve tüm senatörlere yakınım ve herhangi bir sivil protestoyla bağdaşmayan çirkin hareketi kınıyorum" dedi.
Senato Başkanı Ignazio La Russa da saldırıyı kınayarak, söz konusu saldırı için hiçbir mazeret ve gerekçe olmadığını belirtti.
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