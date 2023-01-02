https://sputniknews.com.tr/20230102/cevreci-grup-extinction-rebellion-eylemlerine-ara-verecegini-acikladi-1065277761.html

Çevreci grup Extinction Rebellion, eylemlerine ara vereceğini açıkladı

Çevreci grup Extinction Rebellion, eylemlerine ara vereceğini açıkladı

İngiltere'de iklim değişikliğine dikkati çekmek için sıklıkla tartışmalı eylemler düzenleyen çevreci grup Extinction Rebellion, geçici olarak eylemlerine ara... 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T03:45+0300

2023-01-02T03:45+0300

2023-01-02T03:45+0300

dünya

ingiltere

çevreci

grup

aktivist

eylem

ara

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İngiliz çevreci aktivist grubu Extinction Rebellion, yapılan 'Bırakıyoruz' başlıklı açıklamada, işlek yolları kapatan, kendilerini binalara yapıştıran ve çeşitli sivil itaatsizlik hareketlerine katılan aktivistlerin, eylemlerini geçici olarak durduracağı ifade edilerek, bu tür yöntemlerin istenen etkiyi sağlamadığına değinildi.Grubun, iklim değişikliğine dikkati çekmek için yaklaşık 4 yıl önce harekete geçtiği ancak bu süre zarfında çok az şeyin değiştiği ve emisyon salınımının artmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:Çevreci grup, gücünü ve etkisini artırmak için sayıca güçlenmeye ve köprüler kurmaya odaklanacağını bildirdi.Extinction Rebellion, daha önce birçok kez başkent Londra'nın merkezindeki önemli yol ve köprüleri kapatmış, petrol rafinerilerini abluka altına almış ve Barclays bankasının camların kırılması ve Maliye Bakanlığı binasının üzerine sahte kan püskürtülmesi gibi olaylara karışmıştı.Grubun düzenlediği çeşitli gösteri ve eylemlerde yüzlerce kişi de gözaltına alınmıştı.

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ingiltere, çevreci, grup, aktivist, eylem, ara