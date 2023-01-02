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Çevreci grup Extinction Rebellion, eylemlerine ara vereceğini açıkladı
Çevreci grup Extinction Rebellion, eylemlerine ara vereceğini açıkladı
İngiltere'de iklim değişikliğine dikkati çekmek için sıklıkla tartışmalı eylemler düzenleyen çevreci grup Extinction Rebellion, geçici olarak eylemlerine ara... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T03:45+0300
2023-01-02T03:45+0300
dünya
ingiltere
çevreci
grup
aktivist
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ara
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İngiliz çevreci aktivist grubu Extinction Rebellion, yapılan 'Bırakıyoruz' başlıklı açıklamada, işlek yolları kapatan, kendilerini binalara yapıştıran ve çeşitli sivil itaatsizlik hareketlerine katılan aktivistlerin, eylemlerini geçici olarak durduracağı ifade edilerek, bu tür yöntemlerin istenen etkiyi sağlamadığına değinildi.Grubun, iklim değişikliğine dikkati çekmek için yaklaşık 4 yıl önce harekete geçtiği ancak bu süre zarfında çok az şeyin değiştiği ve emisyon salınımının artmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:Çevreci grup, gücünü ve etkisini artırmak için sayıca güçlenmeye ve köprüler kurmaya odaklanacağını bildirdi.Extinction Rebellion, daha önce birçok kez başkent Londra'nın merkezindeki önemli yol ve köprüleri kapatmış, petrol rafinerilerini abluka altına almış ve Barclays bankasının camların kırılması ve Maliye Bakanlığı binasının üzerine sahte kan püskürtülmesi gibi olaylara karışmıştı.Grubun düzenlediği çeşitli gösteri ve eylemlerde yüzlerce kişi de gözaltına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221017/almanyada-cevreciler-maliye-bakanligi-binasini-isgal-etti-1062412438.html
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ingiltere, çevreci, grup, aktivist, eylem, ara
ingiltere, çevreci, grup, aktivist, eylem, ara

Çevreci grup Extinction Rebellion, eylemlerine ara vereceğini açıkladı

03:45 02.01.2023
© AFP 2022 / ISABEL INFANTESExtinction Rebellion
Extinction Rebellion - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© AFP 2022 / ISABEL INFANTES
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İngiltere'de iklim değişikliğine dikkati çekmek için sıklıkla tartışmalı eylemler düzenleyen çevreci grup Extinction Rebellion, geçici olarak eylemlerine ara vereceğini duyurdu.
İngiliz çevreci aktivist grubu Extinction Rebellion, yapılan 'Bırakıyoruz' başlıklı açıklamada, işlek yolları kapatan, kendilerini binalara yapıştıran ve çeşitli sivil itaatsizlik hareketlerine katılan aktivistlerin, eylemlerini geçici olarak durduracağı ifade edilerek, bu tür yöntemlerin istenen etkiyi sağlamadığına değinildi.
Grubun, iklim değişikliğine dikkati çekmek için yaklaşık 4 yıl önce harekete geçtiği ancak bu süre zarfında çok az şeyin değiştiği ve emisyon salınımının artmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yeni yıla girerken, birincil taktik olarak kamuyu rahatsız etmekten geçici olarak uzaklaşmak için tartışmalı bir karar alıyoruz. Şu anda en çok ihtiyaç duyulan şey, gücün kötüye kullanılmasını ve dengesizliği bozmak, fosil yakıt çağını sona erdirmek için birlikte çalışan adil bir topluma geçişi sağlamaktır. Açgözlülük bağımlısı ve kar peşinde koşan politikacılarımız, bunu baskı olmadan yapmayacak."
Çevreci grup, gücünü ve etkisini artırmak için sayıca güçlenmeye ve köprüler kurmaya odaklanacağını bildirdi.
Extinction Rebellion, daha önce birçok kez başkent Londra'nın merkezindeki önemli yol ve köprüleri kapatmış, petrol rafinerilerini abluka altına almış ve Barclays bankasının camların kırılması ve Maliye Bakanlığı binasının üzerine sahte kan püskürtülmesi gibi olaylara karışmıştı.
Grubun düzenlediği çeşitli gösteri ve eylemlerde yüzlerce kişi de gözaltına alınmıştı.
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