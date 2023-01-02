https://sputniknews.com.tr/20230102/cevreci-grup-extinction-rebellion-eylemlerine-ara-verecegini-acikladi-1065277761.html
Çevreci grup Extinction Rebellion, eylemlerine ara vereceğini açıkladı
Çevreci grup Extinction Rebellion, eylemlerine ara vereceğini açıkladı
İngiltere'de iklim değişikliğine dikkati çekmek için sıklıkla tartışmalı eylemler düzenleyen çevreci grup Extinction Rebellion, geçici olarak eylemlerine ara... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T03:45+0300
2023-01-02T03:45+0300
2023-01-02T03:45+0300
dünya
ingiltere
çevreci
grup
aktivist
eylem
ara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/11/1062412281_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_8fe720a548c595e167500650d9112e24.jpg
İngiliz çevreci aktivist grubu Extinction Rebellion, yapılan 'Bırakıyoruz' başlıklı açıklamada, işlek yolları kapatan, kendilerini binalara yapıştıran ve çeşitli sivil itaatsizlik hareketlerine katılan aktivistlerin, eylemlerini geçici olarak durduracağı ifade edilerek, bu tür yöntemlerin istenen etkiyi sağlamadığına değinildi.Grubun, iklim değişikliğine dikkati çekmek için yaklaşık 4 yıl önce harekete geçtiği ancak bu süre zarfında çok az şeyin değiştiği ve emisyon salınımının artmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:Çevreci grup, gücünü ve etkisini artırmak için sayıca güçlenmeye ve köprüler kurmaya odaklanacağını bildirdi.Extinction Rebellion, daha önce birçok kez başkent Londra'nın merkezindeki önemli yol ve köprüleri kapatmış, petrol rafinerilerini abluka altına almış ve Barclays bankasının camların kırılması ve Maliye Bakanlığı binasının üzerine sahte kan püskürtülmesi gibi olaylara karışmıştı.Grubun düzenlediği çeşitli gösteri ve eylemlerde yüzlerce kişi de gözaltına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221017/almanyada-cevreciler-maliye-bakanligi-binasini-isgal-etti-1062412438.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/11/1062412281_68:0:1133:799_1920x0_80_0_0_fba34a218db9ad601df281368ab2f7a9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ingiltere, çevreci, grup, aktivist, eylem, ara
ingiltere, çevreci, grup, aktivist, eylem, ara
Çevreci grup Extinction Rebellion, eylemlerine ara vereceğini açıkladı
Abone ol
İngiltere'de iklim değişikliğine dikkati çekmek için sıklıkla tartışmalı eylemler düzenleyen çevreci grup Extinction Rebellion, geçici olarak eylemlerine ara vereceğini duyurdu.
İngiliz çevreci aktivist grubu Extinction Rebellion, yapılan 'Bırakıyoruz' başlıklı açıklamada, işlek yolları kapatan, kendilerini binalara yapıştıran ve çeşitli sivil itaatsizlik hareketlerine katılan aktivistlerin, eylemlerini geçici olarak durduracağı ifade edilerek, bu tür yöntemlerin istenen etkiyi sağlamadığına değinildi.
Grubun, iklim değişikliğine dikkati çekmek için yaklaşık 4 yıl önce harekete geçtiği ancak bu süre zarfında çok az şeyin değiştiği ve emisyon salınımının artmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yeni yıla girerken, birincil taktik olarak kamuyu rahatsız etmekten geçici olarak uzaklaşmak için tartışmalı bir karar alıyoruz. Şu anda en çok ihtiyaç duyulan şey, gücün kötüye kullanılmasını ve dengesizliği bozmak, fosil yakıt çağını sona erdirmek için birlikte çalışan adil bir topluma geçişi sağlamaktır. Açgözlülük bağımlısı ve kar peşinde koşan politikacılarımız, bunu baskı olmadan yapmayacak."
Çevreci grup, gücünü ve etkisini artırmak için sayıca güçlenmeye ve köprüler kurmaya odaklanacağını bildirdi.
Extinction Rebellion, daha önce birçok kez başkent Londra'nın merkezindeki önemli yol ve köprüleri kapatmış, petrol rafinerilerini abluka altına almış ve Barclays bankasının camların kırılması ve Maliye Bakanlığı binasının üzerine sahte kan püskürtülmesi gibi olaylara karışmıştı.
Grubun düzenlediği çeşitli gösteri ve eylemlerde yüzlerce kişi de gözaltına alınmıştı.