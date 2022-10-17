https://sputniknews.com.tr/20221017/almanyada-cevreciler-maliye-bakanligi-binasini-isgal-etti-1062412438.html
Almanya'da çevreciler Maliye Bakanlığı binasını işgal etti
Almanya'da çevreciler Maliye Bakanlığı binasını işgal etti
Almanya'da çevreciler, başkent Berlin'de Maliye Bakanlığı binasını işgal etti. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T16:49+0300
2022-10-17T16:49+0300
2022-10-17T16:49+0300
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extinction rebellion
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christian lindner
işgal
çevreci
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eylem
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Extinction Rebellion adlı çevreci grubun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, aktivistlerin, Berlin'deki Maliye Bakanlığını işgal ettiği, burada Maliye Bakanı Christian Lindner'in ofisinin de ablukaya alındığı ifade edildi.Bakanlığın işgaline ilişkin görseller de paylaşılan hesapta, çevrecilerin pankart açtığı ve slogan attığı görüldü.Göstericiler, Bakanlığın balkonundan astıkları pankartlarda, az gelişmiş ülkelerin borçlarının silinmesini ve yeni kolonyalist sömürünün durdurulmasını talep etti.Maliye Bakanı Lindner'den kendileriyle konuşması talebinde bulunan çevreciler, Lindner'in yoksul ülkelerin borçlarının silinmesine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmesini istedi.Alman Haber Ajansı DPA, Lindner'in, eylemcilerle konuştuğunu bildirdi.Aktivistler, daha önce de iklim krizine dikkati çekmek için Berlin'de otoyolların çıkışlarında ellerini yola yapıştırarak eylemler gerçekleştirmiş, Federal Meclis'te de yangın alarmını çalıştırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221014/iklim-aktivistleri-van-goghun-unlu-tablosuna-domates-corbasi-firlatti--1062314272.html
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extinction rebellion, almanya, christian lindner, işgal, çevreci, aktivist, eylem
extinction rebellion, almanya, christian lindner, işgal, çevreci, aktivist, eylem
Almanya'da çevreciler Maliye Bakanlığı binasını işgal etti
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Almanya'da çevreciler, başkent Berlin'de Maliye Bakanlığı binasını işgal etti.
Extinction Rebellion adlı çevreci grubun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, aktivistlerin, Berlin'deki Maliye Bakanlığını işgal ettiği, burada Maliye Bakanı Christian Lindner'in ofisinin de ablukaya alındığı ifade edildi.
Bakanlığın işgaline ilişkin görseller de paylaşılan hesapta, çevrecilerin pankart açtığı ve slogan attığı görüldü.
Göstericiler, Bakanlığın balkonundan astıkları pankartlarda, az gelişmiş ülkelerin borçlarının silinmesini ve yeni kolonyalist sömürünün durdurulmasını talep etti.
Maliye Bakanı Lindner'den kendileriyle konuşması talebinde bulunan çevreciler, Lindner'in yoksul ülkelerin borçlarının silinmesine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmesini istedi.
Alman Haber Ajansı DPA, Lindner'in, eylemcilerle konuştuğunu bildirdi.
Aktivistler, daha önce de iklim krizine dikkati çekmek için Berlin'de otoyolların çıkışlarında ellerini yola yapıştırarak eylemler gerçekleştirmiş, Federal Meclis'te de yangın alarmını çalıştırmıştı.