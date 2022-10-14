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İklim aktivistleri Van Gogh'un ünlü tablosuna domates çorbası fırlattı
İklim aktivistleri Van Gogh'un ünlü tablosuna domates çorbası fırlattı
İngiltere'de 'Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun)' adlı çevreci grubun iki üyesi, başkent Londra'daki National Gallery'de sergilenen Vincent Van Gogh'un... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T17:03+0300
2022-10-14T17:08+0300
yaşam
vincent van gogh
ingiltere
iklim
aktivizm
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İklim aktivisti iki kadın, Hollandalı ressam Vincent van Gogh'un Londra'daki National Gallery'de yer alan ve yaklaşık 72.5 milyon sterlin değerindeki ünlü tablosunun üzerine iki konserve kutusundaki domates çorbasını fırlattı. 'Just Stop Oil' yazılı tişörtler giyen protestocular, Van Gogh'un 1888 tarihli 'Ayçiçekleri' adlı tablosuna domates çorbası attıktan sonra yapıştırıcıyla ellerini tablonun altındaki duvara yapıştırdı. Daha sonra aktivistlerden 21 yaşındaki Phoebe Plummer, "Daha değerli olan nedir? Sanat mı yoksa hayat mı?" diye bağırdı. Camla kaplı tablonun zarar görmediği ancak çerçevesinde ufak bir hasarın olduğu açıklandı. Polis, tabloya zarar verme girişiminde bulunan iki protestocuyu gözaltına aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221011/picasso-tablosuna-yapistiklari-icin-elestirilen-iklim-aktivistleri-aciliyet-sebebiyle-her-yol-mubah-1062177180.html
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vincent van gogh, ingiltere, iklim, aktivizm
vincent van gogh, ingiltere, iklim, aktivizm

İklim aktivistleri Van Gogh'un ünlü tablosuna domates çorbası fırlattı

17:03 14.10.2022 (güncellendi: 17:08 14.10.2022)
© AFP 2022 / ROBIN VAN LONKHUIJSENAyçiçekleri
Ayçiçekleri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
© AFP 2022 / ROBIN VAN LONKHUIJSEN
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İngiltere'de 'Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun)' adlı çevreci grubun iki üyesi, başkent Londra'daki National Gallery'de sergilenen Vincent Van Gogh'un 'Ayçiçekleri' tablosuna iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla domates çorbası attı.
İklim aktivisti iki kadın, Hollandalı ressam Vincent van Gogh'un Londra'daki National Gallery'de yer alan ve yaklaşık 72.5 milyon sterlin değerindeki ünlü tablosunun üzerine iki konserve kutusundaki domates çorbasını fırlattı.
'Just Stop Oil' yazılı tişörtler giyen protestocular, Van Gogh'un 1888 tarihli 'Ayçiçekleri' adlı tablosuna domates çorbası attıktan sonra yapıştırıcıyla ellerini tablonun altındaki duvara yapıştırdı.
Daha sonra aktivistlerden 21 yaşındaki Phoebe Plummer, "Daha değerli olan nedir? Sanat mı yoksa hayat mı?" diye bağırdı.
Camla kaplı tablonun zarar görmediği ancak çerçevesinde ufak bir hasarın olduğu açıklandı. Polis, tabloya zarar verme girişiminde bulunan iki protestocuyu gözaltına aldı.
Avustralya'da Yokoluş İsyanı (Extinction Rebellion) adlı çevreci gruptan aktivistler, Pablo Picasso'nun ABD'nin Kore Savaşı'ndaki politikasını protesto ettiği Kore'de Katliam isimli 1951 tarihli tablosunun cam kaplamasına ellerini zamkla yapıştırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
DÜNYA
Picasso tablosuna yapıştıkları için eleştirilen iklim aktivistleri: Aciliyet sebebiyle her yol mubah
11 Ekim, 12:16
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