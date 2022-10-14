https://sputniknews.com.tr/20221014/iklim-aktivistleri-van-goghun-unlu-tablosuna-domates-corbasi-firlatti--1062314272.html

İklim aktivistleri Van Gogh'un ünlü tablosuna domates çorbası fırlattı

İklim aktivistleri Van Gogh'un ünlü tablosuna domates çorbası fırlattı

İngiltere'de 'Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun)' adlı çevreci grubun iki üyesi, başkent Londra'daki National Gallery'de sergilenen Vincent Van Gogh'un... 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T17:03+0300

2022-10-14T17:03+0300

2022-10-14T17:08+0300

yaşam

vincent van gogh

ingiltere

iklim

aktivizm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0e/1062314497_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_4d622c3707ec9e881c1f91e86013bacf.jpg

İklim aktivisti iki kadın, Hollandalı ressam Vincent van Gogh'un Londra'daki National Gallery'de yer alan ve yaklaşık 72.5 milyon sterlin değerindeki ünlü tablosunun üzerine iki konserve kutusundaki domates çorbasını fırlattı. 'Just Stop Oil' yazılı tişörtler giyen protestocular, Van Gogh'un 1888 tarihli 'Ayçiçekleri' adlı tablosuna domates çorbası attıktan sonra yapıştırıcıyla ellerini tablonun altındaki duvara yapıştırdı. Daha sonra aktivistlerden 21 yaşındaki Phoebe Plummer, "Daha değerli olan nedir? Sanat mı yoksa hayat mı?" diye bağırdı. Camla kaplı tablonun zarar görmediği ancak çerçevesinde ufak bir hasarın olduğu açıklandı. Polis, tabloya zarar verme girişiminde bulunan iki protestocuyu gözaltına aldı.

https://sputniknews.com.tr/20221011/picasso-tablosuna-yapistiklari-icin-elestirilen-iklim-aktivistleri-aciliyet-sebebiyle-her-yol-mubah-1062177180.html

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vincent van gogh, ingiltere, iklim, aktivizm