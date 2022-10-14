https://sputniknews.com.tr/20221014/iklim-aktivistleri-van-goghun-unlu-tablosuna-domates-corbasi-firlatti--1062314272.html
İklim aktivistleri Van Gogh'un ünlü tablosuna domates çorbası fırlattı
İklim aktivistleri Van Gogh'un ünlü tablosuna domates çorbası fırlattı
İngiltere'de 'Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun)' adlı çevreci grubun iki üyesi, başkent Londra'daki National Gallery'de sergilenen Vincent Van Gogh'un... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T17:03+0300
2022-10-14T17:03+0300
2022-10-14T17:08+0300
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vincent van gogh
ingiltere
iklim
aktivizm
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İklim aktivisti iki kadın, Hollandalı ressam Vincent van Gogh'un Londra'daki National Gallery'de yer alan ve yaklaşık 72.5 milyon sterlin değerindeki ünlü tablosunun üzerine iki konserve kutusundaki domates çorbasını fırlattı. 'Just Stop Oil' yazılı tişörtler giyen protestocular, Van Gogh'un 1888 tarihli 'Ayçiçekleri' adlı tablosuna domates çorbası attıktan sonra yapıştırıcıyla ellerini tablonun altındaki duvara yapıştırdı. Daha sonra aktivistlerden 21 yaşındaki Phoebe Plummer, "Daha değerli olan nedir? Sanat mı yoksa hayat mı?" diye bağırdı. Camla kaplı tablonun zarar görmediği ancak çerçevesinde ufak bir hasarın olduğu açıklandı. Polis, tabloya zarar verme girişiminde bulunan iki protestocuyu gözaltına aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221011/picasso-tablosuna-yapistiklari-icin-elestirilen-iklim-aktivistleri-aciliyet-sebebiyle-her-yol-mubah-1062177180.html
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vincent van gogh, ingiltere, iklim, aktivizm
vincent van gogh, ingiltere, iklim, aktivizm
İklim aktivistleri Van Gogh'un ünlü tablosuna domates çorbası fırlattı
17:03 14.10.2022 (güncellendi: 17:08 14.10.2022) Abone ol
İngiltere'de 'Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun)' adlı çevreci grubun iki üyesi, başkent Londra'daki National Gallery'de sergilenen Vincent Van Gogh'un 'Ayçiçekleri' tablosuna iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla domates çorbası attı.
İklim aktivisti iki kadın, Hollandalı ressam Vincent van Gogh'un Londra'daki National Gallery'de yer alan ve yaklaşık 72.5 milyon sterlin değerindeki ünlü tablosunun üzerine iki konserve kutusundaki domates çorbasını fırlattı.
'Just Stop Oil' yazılı tişörtler giyen protestocular, Van Gogh'un 1888 tarihli 'Ayçiçekleri' adlı tablosuna domates çorbası attıktan sonra yapıştırıcıyla ellerini tablonun altındaki duvara yapıştırdı.
Daha sonra aktivistlerden 21 yaşındaki Phoebe Plummer, "Daha değerli olan nedir? Sanat mı yoksa hayat mı?" diye bağırdı.
Camla kaplı tablonun zarar görmediği ancak çerçevesinde ufak bir hasarın olduğu açıklandı. Polis, tabloya zarar verme girişiminde bulunan iki protestocuyu gözaltına aldı.