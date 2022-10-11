https://sputniknews.com.tr/20221011/picasso-tablosuna-yapistiklari-icin-elestirilen-iklim-aktivistleri-aciliyet-sebebiyle-her-yol-mubah-1062177180.html

Picasso tablosuna yapıştıkları için eleştirilen iklim aktivistleri: Aciliyet sebebiyle her yol mubah

Picasso tablosuna yapıştıkları için eleştirilen iklim aktivistleri: Aciliyet sebebiyle her yol mubah

Avustralya'da kendilerini paha biçilmez bir Picasso tablosunun pleksi kaplamasına yapıştıran Yokoluş İsyanı aktivistleri "İklim krizini çözmenin aciliyetine... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T12:16+0300

2022-10-11T12:16+0300

2022-10-11T12:29+0300

dünya

pablo picasso

avustralya

melbourne

sanat galerisi

extinction rebellion

iklim kriziyle mücadele

iklim değişikliği

protesto

tablo

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Avustralya'nın Melbourne kentinde ünlü bir Pablo Picasso tablosuna kendilerini yapıştıran Yokoluş İsyanı (Extinction Rebellion) grubundan iki aktivist gözaltına alındı. Pazar günü Victoria Ulusal Galerisi'nde yere "İklim Kaosu = Savaş ve Kıtlık" yazan bir pankart seren iki iklim aktivisti, Pablo Picasso'nun ABD'nin Kore Savaşı politikasını protesto ettiği Kore'de Katliam isimli 1951 tarihli tablosunun pleksi kaplamasına ellerini zamkla yapıştırdı. Eylem sırasında “Kömürü durdur, gazı durdur, petrolü durdur, ağaç kesmeyi durdur” diye bağıran 59 yaşında erkek ile 49 yaşında kadın, çağrılan uzmanlar tarafından tabloya yapışık durumdan çıkarılmalarının ardından gözaltına alındı. Daha sonra herhangi bir suçlamada bulunulmadan serbest bırakıldı.Victoria Ulusal Galerisi, Picasso Yüzyılı sergisinin parçası olarak galeriye ödünç verilen tablonun eylem sırasında zarar görmediğini açıkladı.Yokoluş İsyanı, en son 2015 yılında 179 milyon ABD dolarına satılan tabloya 'zarar verme riski içeren çirkin ve tehlikeli bir eylemde bulunduklarına' dair eleştirileri reddetti. Yokoluş İsyanı sözcülerinden Brad Homewood, "Bu eylemi sanat eserinin kendisine zarar vermeden yapabileceğimizi biliyorduk. Onu koruyan pleksi kaplamaya yapışmaktan başka bir niyetimiz yoktu" dedi. Homewood, galeri çalışanlarının asetonla zamkı çıkardığını belirtti. Diğer sözcü Catherine Strong, "İnsanlar istedikleri kadar ahmak olduğumuza inanabilir ve belki de ahmağız, kim bilir? Bunun insanlar için uygunsuz bir şey olduğunu kabul ediyoruz" diyerek ekledi:"İnsanlara bu tür şeyler yapmaktan hoşlanmıyoruz, bu konuda kendimizi kötü hissediyoruz ve çok üzgünüz."Gözaltına alınan iki aktivistten biri olan Tony Gleeson, eylemi tabloya zarar vermemek için çok özenle planladıklarını söyleyerek "Şu anda bu sorunu çözmenin aciliyetine dikkat çekmek için hiçbir eylem çok aşırı kaçmaz" diye konuştu.5 torun sahibi emekli öğretmen, pişman olmadığını belirterek benzer eylemleri tekrarlama sözü verdi."Yaptıklarımızın sorumluluğunu kabul ediyoruz… Olmamız gereken noktaya ulaşmak için şiddete başvurmadan ne gerekiyorsa yapacağız" mesajını veren Gleeson, 'genel olarak protestonun başarılı olduğunu ve Yokoluş İsyanı'nın amacına dikkat çektiğini' belirterek şu vurguyu yaptı:"Bu çalışmada başarılı olmak için insanları sekteye uğratmanız gerekiyor ve pazar günü bazı kişilere rahatsızlık verdik ki, biz bunu yapmayı tercih etmiyoruz, ama durumun aciliyeti bakımından gerekli olduğunu düşünüyoruz."Yokoluş İsyanı, Victoria eyaleti seçimleri öncesinde, eyaletteki kömür, gaz ve petrol projelerinin sona erdirilmesi ve daha fazla ağaç kesimi yapılmaması çağrısını duyurmak için 'bahar isyanı' adı altında iki haftalık protesto eylemleri gerçekleştireceğini duyurdu.

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pablo picasso, avustralya, melbourne, sanat galerisi, extinction rebellion, iklim kriziyle mücadele, iklim değişikliği, protesto, tablo