https://sputniknews.com.tr/20230405/piquenin-shakira-ve-hayranlarina-yonelik-sozleri-tepki-cekti-yani-eski-sevgilim-latin-amerikali-1069202694.html
Pique'nin Shakira ve hayranlarına yönelik sözleri tepki çekti: Eski sevgilim Latin Amerikalı...
Pique'nin Shakira ve hayranlarına yönelik sözleri tepki çekti: Eski sevgilim Latin Amerikalı...
Ünlü futbolcu Gerard Pique, bir YouTube kanalında Shakira ve hayranlarına ilişkin, "Yani, eski sevgilim Latin Amerikalı. Sosyal medyada hayranlarından nasıl... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T11:46+0300
2023-04-05T11:46+0300
2023-04-05T12:14+0300
yaşam
gerard pique
shakira
futbol
ayrılık
açıklama
çocuk
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2022 yılının haziran ayında ünlü şarkıcı Shakira ile yollarını ayıran İspanyol futbolcu Gerard Pique, eski eşi hakkında açıklamalarda bulundu. Futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra 7'ye 7 halı saha formatında futbol ligi düzenleyerek yapımcılığını üstlenen ünlü futbolcu, ligin başkanı Gerard Romero'nun YouTube kanalına konuk oldu. Burada yaptığı açıklamalarda Pique, "Toplumun ne olduğu konusunda oldukça hayal kırıklığına uğradım" diyerek şu ifadeleri kullandı: Pique'nin, "Yani eski sevgilim Latin Amerikalı, hayranlarından nasıl mesajlar aldığımı bilmiyorsun" sözleri tepki çekti. Shakira'dan yanıt gecikmedi: Latin Amerikalı olmaktan gurur duyuyorumKolombiyalı şarkıcı İspanyolca tweet atarken Arjantin, Brezilya ve Venezüella da dahil olmak üzere 29 ülkenin bayraklarının emojilerini paylaştı. Yaptığı paylaşımda Shakira, "Latin Amerikalı olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.Geçen yıl haziran ayındaki ayrılığın ardından eski profesyonel futbolcu, ocak ayında 24 yaşındaki Clara Chia Marti ilişkisinin başladığını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Paylaşım, Pique'nin Shakira'yı aldattığı iddiaları gündemdeyken yapılmış ancak bu iddialar doğrulanamamıştı.Shakira ise Miami'de çocuklarıyla birlikte yeni bir hayata başlamak için uzun yıllar Pique ile yaşadığı Barselona'dan ayrılmıştı.
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gerard pique, shakira, futbol, ayrılık, açıklama, çocuk
gerard pique, shakira, futbol, ayrılık, açıklama, çocuk
Pique'nin Shakira ve hayranlarına yönelik sözleri tepki çekti: Eski sevgilim Latin Amerikalı...
11:46 05.04.2023 (güncellendi: 12:14 05.04.2023) Abone ol
Ünlü futbolcu Gerard Pique, bir YouTube kanalında Shakira ve hayranlarına ilişkin, "Yani, eski sevgilim Latin Amerikalı. Sosyal medyada hayranlarından nasıl mesajlar aldığımı bilmiyorsun. Bu insanların bir hayatı yok" dedi. Shakira ise bu sözlere, "Latin Amerikalı olmaktan gurur duyuyorum" ifadesiyle karşılık verdi.
2022 yılının haziran ayında ünlü şarkıcı Shakira ile yollarını ayıran İspanyol futbolcu Gerard Pique, eski eşi hakkında açıklamalarda bulundu.
Futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra 7'ye 7 halı saha formatında futbol ligi düzenleyerek yapımcılığını üstlenen ünlü futbolcu, ligin başkanı Gerard Romero'nun YouTube kanalına konuk oldu.
Burada yaptığı açıklamalarda Pique, "Toplumun ne olduğu konusunda oldukça hayal kırıklığına uğradım" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Yani, eski sevgilim Latin Amerikalı... Sosyal medyada hayranlarından nasıl mesajlar aldığımı bilmiyorsun. Bu insanların bir hayatı yok ve onlarla asla tanışmayacaksın. İnsanların ne dediği umurumda değil, ben işimi yapıyorum, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hayatımın çok mutlu olduğum bir noktasındayım. Buradan sonra herkesin elinden gelenin en iyisini yapmasına imkan sağlayın."
Pique'nin, "Yani eski sevgilim Latin Amerikalı, hayranlarından nasıl mesajlar aldığımı bilmiyorsun" sözleri tepki çekti.
Shakira'dan yanıt gecikmedi: Latin Amerikalı olmaktan gurur duyuyorum
Kolombiyalı şarkıcı İspanyolca tweet atarken Arjantin, Brezilya ve Venezüella da dahil olmak üzere 29 ülkenin bayraklarının emojilerini paylaştı.
Yaptığı paylaşımda Shakira, "Latin Amerikalı olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Geçen yıl haziran ayındaki ayrılığın ardından eski profesyonel futbolcu, ocak ayında 24 yaşındaki Clara Chia Marti ilişkisinin başladığını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.
Paylaşım, Pique'nin Shakira'yı aldattığı iddiaları gündemdeyken yapılmış ancak bu iddialar doğrulanamamıştı.
Shakira ise Miami'de çocuklarıyla birlikte yeni bir hayata başlamak için uzun yıllar Pique ile yaşadığı Barselona'dan ayrılmıştı.