Pique'nin Shakira ve hayranlarına yönelik sözleri tepki çekti: Eski sevgilim Latin Amerikalı...

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Laykon Bilişim Operasyon Müdürü Akkoyunlu: Fidye yazılım saldırıları yüzde 435 arttı
07:07
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Gürsel Tekin: Milletvekilleri ‘el kaldır, el indir makinesi’ haline dönüştü
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
11:10
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
12:10
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
EYT başvurularında son durum ne?
12:46
50 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
13:36
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş’tan 4 gollü derbi galibiyeti
14:07
49 dk
ANKARA FARKI
İttifaklarda son durum
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suriye’nin Arap Birliği’ne dönüşü
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Sandığa 40 gün kala son hamleler
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Medyada kapışma, Fransa'da ayaklanma
18:34
86 dk
Z RAPORU
İttifaklarda liste mesaisi
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve ücretsiz afet eğitimi
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:09
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:08
52 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:01
6 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
11:08
2 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
11:16
2 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 39 gün kala Türkiye gündeminin sıcak başlıkları
12:46
129 dk
VERİ MAÇ
Derbi haftası sonrası 4 büyüklerde son durum
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Türkiye tarım toprağına sahip çıkıyor mu?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230405/piquenin-shakira-ve-hayranlarina-yonelik-sozleri-tepki-cekti-yani-eski-sevgilim-latin-amerikali-1069202694.html
Pique'nin Shakira ve hayranlarına yönelik sözleri tepki çekti: Eski sevgilim Latin Amerikalı...
Pique'nin Shakira ve hayranlarına yönelik sözleri tepki çekti: Eski sevgilim Latin Amerikalı...
Ünlü futbolcu Gerard Pique, bir YouTube kanalında Shakira ve hayranlarına ilişkin, "Yani, eski sevgilim Latin Amerikalı. Sosyal medyada hayranlarından nasıl... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T11:46+0300
2023-04-05T12:14+0300
yaşam
gerard pique
shakira
futbol
ayrılık
açıklama
çocuk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0d/1065711802_11:0:1467:819_1920x0_80_0_0_5ad4b917b9b99d5ffce2f23e8fec789c.jpg
2022 yılının haziran ayında ünlü şarkıcı Shakira ile yollarını ayıran İspanyol futbolcu Gerard Pique, eski eşi hakkında açıklamalarda bulundu. Futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra 7'ye 7 halı saha formatında futbol ligi düzenleyerek yapımcılığını üstlenen ünlü futbolcu, ligin başkanı Gerard Romero'nun YouTube kanalına konuk oldu. Burada yaptığı açıklamalarda Pique, "Toplumun ne olduğu konusunda oldukça hayal kırıklığına uğradım" diyerek şu ifadeleri kullandı: Pique'nin, "Yani eski sevgilim Latin Amerikalı, hayranlarından nasıl mesajlar aldığımı bilmiyorsun" sözleri tepki çekti. Shakira'dan yanıt gecikmedi: Latin Amerikalı olmaktan gurur duyuyorumKolombiyalı şarkıcı İspanyolca tweet atarken Arjantin, Brezilya ve Venezüella da dahil olmak üzere 29 ülkenin bayraklarının emojilerini paylaştı. Yaptığı paylaşımda Shakira, "Latin Amerikalı olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.Geçen yıl haziran ayındaki ayrılığın ardından eski profesyonel futbolcu, ocak ayında 24 yaşındaki Clara Chia Marti ilişkisinin başladığını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Paylaşım, Pique'nin Shakira'yı aldattığı iddiaları gündemdeyken yapılmış ancak bu iddialar doğrulanamamıştı.Shakira ise Miami'de çocuklarıyla birlikte yeni bir hayata başlamak için uzun yıllar Pique ile yaşadığı Barselona'dan ayrılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230127/shakirayla-ayrilan-gerard-pique-yeni-sevgilisiyle-ilk-fotografini-paylasti--1066273125.html
https://sputniknews.com.tr/20230312/shakiranin-piqueye-gonderme-yaptigi-sarki-guinness-dunya-rekoru-kirdi-1068156125.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0d/1065711802_193:0:1285:819_1920x0_80_0_0_a84de76114f1533fbb2604e2f2a84307.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gerard pique, shakira, futbol, ayrılık, açıklama, çocuk
gerard pique, shakira, futbol, ayrılık, açıklama, çocuk

Pique'nin Shakira ve hayranlarına yönelik sözleri tepki çekti: Eski sevgilim Latin Amerikalı...

11:46 05.04.2023 (güncellendi: 12:14 05.04.2023)
© AP Photo / Manu FernandezShakira ve Gerard Pique
Shakira ve Gerard Pique - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Manu Fernandez
Abone olTelegram
Ünlü futbolcu Gerard Pique, bir YouTube kanalında Shakira ve hayranlarına ilişkin, "Yani, eski sevgilim Latin Amerikalı. Sosyal medyada hayranlarından nasıl mesajlar aldığımı bilmiyorsun. Bu insanların bir hayatı yok" dedi. Shakira ise bu sözlere, "Latin Amerikalı olmaktan gurur duyuyorum" ifadesiyle karşılık verdi.
2022 yılının haziran ayında ünlü şarkıcı Shakira ile yollarını ayıran İspanyol futbolcu Gerard Pique, eski eşi hakkında açıklamalarda bulundu.
Futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra 7'ye 7 halı saha formatında futbol ligi düzenleyerek yapımcılığını üstlenen ünlü futbolcu, ligin başkanı Gerard Romero'nun YouTube kanalına konuk oldu.
Burada yaptığı açıklamalarda Pique, "Toplumun ne olduğu konusunda oldukça hayal kırıklığına uğradım" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Yani, eski sevgilim Latin Amerikalı... Sosyal medyada hayranlarından nasıl mesajlar aldığımı bilmiyorsun. Bu insanların bir hayatı yok ve onlarla asla tanışmayacaksın. İnsanların ne dediği umurumda değil, ben işimi yapıyorum, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hayatımın çok mutlu olduğum bir noktasındayım. Buradan sonra herkesin elinden gelenin en iyisini yapmasına imkan sağlayın."

Pique'nin, "Yani eski sevgilim Latin Amerikalı, hayranlarından nasıl mesajlar aldığımı bilmiyorsun" sözleri tepki çekti.
Gerard Pique ve sevgilisi Clara Chia - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
YAŞAM
Shakira'yla ayrılan Gerard Pique, yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
27 Ocak, 17:43

Shakira'dan yanıt gecikmedi: Latin Amerikalı olmaktan gurur duyuyorum

Kolombiyalı şarkıcı İspanyolca tweet atarken Arjantin, Brezilya ve Venezüella da dahil olmak üzere 29 ülkenin bayraklarının emojilerini paylaştı.
Yaptığı paylaşımda Shakira, "Latin Amerikalı olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Geçen yıl haziran ayındaki ayrılığın ardından eski profesyonel futbolcu, ocak ayında 24 yaşındaki Clara Chia Marti ilişkisinin başladığını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.
Paylaşım, Pique'nin Shakira'yı aldattığı iddiaları gündemdeyken yapılmış ancak bu iddialar doğrulanamamıştı.
Shakira ise Miami'de çocuklarıyla birlikte yeni bir hayata başlamak için uzun yıllar Pique ile yaşadığı Barselona'dan ayrılmıştı.
Shakira ve Gerard Pique - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
YAŞAM
Shakira'nın Pique'ye gönderme yaptığı şarkı Guinness Dünya Rekoru kırdı
12 Mart, 17:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала