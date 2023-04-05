https://sputniknews.com.tr/20230405/piquenin-shakira-ve-hayranlarina-yonelik-sozleri-tepki-cekti-yani-eski-sevgilim-latin-amerikali-1069202694.html

Pique'nin Shakira ve hayranlarına yönelik sözleri tepki çekti: Eski sevgilim Latin Amerikalı...

Pique'nin Shakira ve hayranlarına yönelik sözleri tepki çekti: Eski sevgilim Latin Amerikalı...

Ünlü futbolcu Gerard Pique, bir YouTube kanalında Shakira ve hayranlarına ilişkin, "Yani, eski sevgilim Latin Amerikalı. Sosyal medyada hayranlarından nasıl... 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T11:46+0300

2023-04-05T11:46+0300

2023-04-05T12:14+0300

yaşam

gerard pique

shakira

futbol

ayrılık

açıklama

çocuk

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2022 yılının haziran ayında ünlü şarkıcı Shakira ile yollarını ayıran İspanyol futbolcu Gerard Pique, eski eşi hakkında açıklamalarda bulundu. Futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra 7'ye 7 halı saha formatında futbol ligi düzenleyerek yapımcılığını üstlenen ünlü futbolcu, ligin başkanı Gerard Romero'nun YouTube kanalına konuk oldu. Burada yaptığı açıklamalarda Pique, "Toplumun ne olduğu konusunda oldukça hayal kırıklığına uğradım" diyerek şu ifadeleri kullandı: Pique'nin, "Yani eski sevgilim Latin Amerikalı, hayranlarından nasıl mesajlar aldığımı bilmiyorsun" sözleri tepki çekti. Shakira'dan yanıt gecikmedi: Latin Amerikalı olmaktan gurur duyuyorumKolombiyalı şarkıcı İspanyolca tweet atarken Arjantin, Brezilya ve Venezüella da dahil olmak üzere 29 ülkenin bayraklarının emojilerini paylaştı. Yaptığı paylaşımda Shakira, "Latin Amerikalı olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.Geçen yıl haziran ayındaki ayrılığın ardından eski profesyonel futbolcu, ocak ayında 24 yaşındaki Clara Chia Marti ilişkisinin başladığını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Paylaşım, Pique'nin Shakira'yı aldattığı iddiaları gündemdeyken yapılmış ancak bu iddialar doğrulanamamıştı.Shakira ise Miami'de çocuklarıyla birlikte yeni bir hayata başlamak için uzun yıllar Pique ile yaşadığı Barselona'dan ayrılmıştı.

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gerard pique, shakira, futbol, ayrılık, açıklama, çocuk