https://sputniknews.com.tr/20230312/shakiranin-piqueye-gonderme-yaptigi-sarki-guinness-dunya-rekoru-kirdi-1068156125.html

Shakira'nın Pique'ye gönderme yaptığı şarkı Guinness Dünya Rekoru kırdı

Shakira'nın Pique'ye gönderme yaptığı şarkı Guinness Dünya Rekoru kırdı

Kolombiyalı şarkıcı Shakira kendisini aldatan Gerard Pique'ye gönderme yaptığı ‘Music Sessions Vol. 53’ adlı şarkısıyla 14 Guinness Dünya Rekoru kırdı. 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T17:39+0300

2023-03-12T17:39+0300

2023-03-12T17:39+0300

yaşam

shakira

gerard pique

şarkı

guinness rekorlar kitabı

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12 yıllık sevgilisi futbolcu Gerard Pique ile olaylı ayrılığı ile gündemden düşmeyen şarkıcı Shakira, son şarkısıyla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi. Shakira, DJ Bizarrap ile imza attığı ‘Music Sessions Vol. 53’ adlı şarkısı sayesinde 14 Guinness Rekoru kırdı.NTV’nin aktardığına göre, geçtiğimiz ocak ayında yeni şarkısını yayınlayan 46 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, Spotify'da bir günde en çok dinlenen Latin şarkı, bir gün içinde Youtube'da en çok izlenen İspanyolca müzik klibi ve daha birçok rekora imza atarak 14 Guinness rekoru kırmayı başardı.Futbolcu Pique ile birlikteliğini olaylı bir şekilde sonlandıran ünlü şarkıcının, "Music Sessions Vol. 53" adlı şarkısı, Pique'ye birçok göndermede bulunuyor. Şarkı sözlerindeki “Sana geri dönmeyeceğim, benim için ağlama ya da bana yalvarma/ Seni eleştirmelerinin benim hatam olmadığını anladım/ Sadece müzik yapıyorum, bu seni rahatsız ediyorsa üzgünüm” ifadelerinin Pique’yi işaret ettiğini düşünülüyor.

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shakira, gerard pique, şarkı, guinness rekorlar kitabı