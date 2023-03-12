https://sputniknews.com.tr/20230312/shakiranin-piqueye-gonderme-yaptigi-sarki-guinness-dunya-rekoru-kirdi-1068156125.html
Shakira'nın Pique'ye gönderme yaptığı şarkı Guinness Dünya Rekoru kırdı
Shakira'nın Pique'ye gönderme yaptığı şarkı Guinness Dünya Rekoru kırdı
Kolombiyalı şarkıcı Shakira kendisini aldatan Gerard Pique'ye gönderme yaptığı ‘Music Sessions Vol. 53’ adlı şarkısıyla 14 Guinness Dünya Rekoru kırdı. 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T17:39+0300
2023-03-12T17:39+0300
2023-03-12T17:39+0300
yaşam
shakira
gerard pique
şarkı
guinness rekorlar kitabı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0d/1065711880_0:51:2561:1491_1920x0_80_0_0_2e72c0bacbe2eb366b2bba025d1b4644.jpg
12 yıllık sevgilisi futbolcu Gerard Pique ile olaylı ayrılığı ile gündemden düşmeyen şarkıcı Shakira, son şarkısıyla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi. Shakira, DJ Bizarrap ile imza attığı ‘Music Sessions Vol. 53’ adlı şarkısı sayesinde 14 Guinness Rekoru kırdı.NTV’nin aktardığına göre, geçtiğimiz ocak ayında yeni şarkısını yayınlayan 46 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, Spotify'da bir günde en çok dinlenen Latin şarkı, bir gün içinde Youtube'da en çok izlenen İspanyolca müzik klibi ve daha birçok rekora imza atarak 14 Guinness rekoru kırmayı başardı.Futbolcu Pique ile birlikteliğini olaylı bir şekilde sonlandıran ünlü şarkıcının, "Music Sessions Vol. 53" adlı şarkısı, Pique'ye birçok göndermede bulunuyor. Şarkı sözlerindeki “Sana geri dönmeyeceğim, benim için ağlama ya da bana yalvarma/ Seni eleştirmelerinin benim hatam olmadığını anladım/ Sadece müzik yapıyorum, bu seni rahatsız ediyorsa üzgünüm” ifadelerinin Pique’yi işaret ettiğini düşünülüyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0d/1065711880_0:0:2561:1921_1920x0_80_0_0_79fc48891d270b0764657cfefe323b56.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
shakira, gerard pique, şarkı, guinness rekorlar kitabı
shakira, gerard pique, şarkı, guinness rekorlar kitabı
Shakira'nın Pique'ye gönderme yaptığı şarkı Guinness Dünya Rekoru kırdı
Abone ol
Kolombiyalı şarkıcı Shakira kendisini aldatan Gerard Pique'ye gönderme yaptığı ‘Music Sessions Vol. 53’ adlı şarkısıyla 14 Guinness Dünya Rekoru kırdı.
12 yıllık sevgilisi futbolcu Gerard Pique ile olaylı ayrılığı ile gündemden düşmeyen şarkıcı Shakira, son şarkısıyla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi. Shakira, DJ Bizarrap ile imza attığı ‘Music Sessions Vol. 53’ adlı şarkısı sayesinde 14 Guinness Rekoru kırdı.
NTV’nin aktardığına
göre, geçtiğimiz ocak ayında yeni şarkısını yayınlayan 46 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, Spotify'da bir günde en çok dinlenen Latin şarkı, bir gün içinde Youtube'da en çok izlenen İspanyolca müzik klibi ve daha birçok rekora imza atarak 14 Guinness rekoru kırmayı başardı.
Futbolcu Pique ile birlikteliğini olaylı bir şekilde sonlandıran ünlü şarkıcının, "Music Sessions Vol. 53" adlı şarkısı, Pique'ye birçok göndermede bulunuyor. Şarkı sözlerindeki “Sana geri dönmeyeceğim, benim için ağlama ya da bana yalvarma/ Seni eleştirmelerinin benim hatam olmadığını anladım/ Sadece müzik yapıyorum, bu seni rahatsız ediyorsa üzgünüm” ifadelerinin Pique’yi işaret ettiğini düşünülüyor.