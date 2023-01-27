https://sputniknews.com.tr/20230127/shakirayla-ayrilan-gerard-pique-yeni-sevgilisiyle-ilk-fotografini-paylasti--1066273125.html
Shakira'yla ayrılan Gerard Pique, yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
Shakira'yla ayrılan Gerard Pique, yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
45 yaşındaki yıldız şarkıcı Shakira ile olan 12 yıllık ilişkisini sonlandıran 35 yaşındaki yıldız futbolcu Gerard Pique, Instagram hesabından yeni sevgilisi... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T17:43+0300
2023-01-27T17:43+0300
2023-01-27T17:43+0300
yaşam
gerard pique
shakira
sevgili
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45 yaşındaki yıldız şarkıcı Shakira ve 35 yaşındaki yıldız futbolcu Gerard Pique, 12 yıllık ilişkilerini sonlandırarak Haziran 2022’de ayrıldıklarını açıkladılar.Tartışmalı ayrılığın ardından yeni sevgilisi Clara Chia ile çektikleri bir ilk fotoğrafı Instagram hesabında yayınladı.Paylaşım, 6 saatte 2 milyondan fazla beğeni aldı ve fotoğrafa yapılan yorumların sayısı da 400 bine yaklaştı.Barcelona futbol takımında oynayan İspanyol yıldız Gerard Pique, 23 yaşındaki yeni kız arkadaşıyla ilk kez ağustos ayında görülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230113/pique-icin-intikam-sarkisi-mi-shakiranin-yeni-sarkisi-1065711585.html
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gerard pique, shakira, sevgili
gerard pique, shakira, sevgili
Shakira'yla ayrılan Gerard Pique, yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
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45 yaşındaki yıldız şarkıcı Shakira ile olan 12 yıllık ilişkisini sonlandıran 35 yaşındaki yıldız futbolcu Gerard Pique, Instagram hesabından yeni sevgilisi Clara Chia ile ilk fotoğrafını paylaştı.
45 yaşındaki yıldız şarkıcı Shakira ve 35 yaşındaki yıldız futbolcu Gerard Pique, 12 yıllık ilişkilerini sonlandırarak Haziran 2022’de ayrıldıklarını açıkladılar.
Tartışmalı ayrılığın ardından yeni sevgilisi Clara Chia ile çektikleri bir ilk fotoğrafı Instagram hesabında yayınladı.
Paylaşım, 6 saatte 2 milyondan fazla beğeni aldı ve fotoğrafa yapılan yorumların sayısı da 400 bine yaklaştı.
Barcelona futbol takımında oynayan İspanyol yıldız Gerard Pique, 23 yaşındaki yeni kız arkadaşıyla ilk kez ağustos ayında görülmüştü.