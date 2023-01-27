https://sputniknews.com.tr/20230127/shakirayla-ayrilan-gerard-pique-yeni-sevgilisiyle-ilk-fotografini-paylasti--1066273125.html

Shakira'yla ayrılan Gerard Pique, yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı

Shakira'yla ayrılan Gerard Pique, yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı

45 yaşındaki yıldız şarkıcı Shakira ile olan 12 yıllık ilişkisini sonlandıran 35 yaşındaki yıldız futbolcu Gerard Pique, Instagram hesabından yeni sevgilisi... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

gerard pique

shakira

sevgili

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45 yaşındaki yıldız şarkıcı Shakira ve 35 yaşındaki yıldız futbolcu Gerard Pique, 12 yıllık ilişkilerini sonlandırarak Haziran 2022’de ayrıldıklarını açıkladılar.Tartışmalı ayrılığın ardından yeni sevgilisi Clara Chia ile çektikleri bir ilk fotoğrafı Instagram hesabında yayınladı.Paylaşım, 6 saatte 2 milyondan fazla beğeni aldı ve fotoğrafa yapılan yorumların sayısı da 400 bine yaklaştı.Barcelona futbol takımında oynayan İspanyol yıldız Gerard Pique, 23 yaşındaki yeni kız arkadaşıyla ilk kez ağustos ayında görülmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230113/pique-icin-intikam-sarkisi-mi-shakiranin-yeni-sarkisi-1065711585.html

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