Pique için intikam şarkısı mı?: Shakira'nın yeni şarkısının sözleri gündeme oturdu
Shakira ile Gerard Pique çifti, 12 yıllık ilişkilerini bitirdiklerini geçen haziran ayında yayınladıkları ortak bir bildiriyle duyurmuştu. Çift, çocuklarının mutluluğu için özel hayatlarına saygı istemişti. Ancak bu, dedikoduları durdurmaya yetmedi.
Shakira ile Gerard Pique çifti, 12 yıllık ilişkilerini bitirdiklerini geçen haziran ayında yayınladıkları ortak bir bildiriyle duyurmuştu. Çift, çocuklarının mutluluğu için özel hayatlarına saygı istemişti. Ancak bu, dedikoduları durdurmaya yetmedi.
Çiftin ayrılık sebebinin, 'ikinci bir kadın' olduğu konuşuldu. Pique kısa bir süre sonra söylentilerin odağındaki 22 yaşındaki yeni sevgilisi Clara Chia'yla samimi bir şekilde görüntülendi ve söylentileri doğrulamış oldu. Pique'nin sevgilisi Chia ile ayrılık açıklamasından daha önce birlikte olmaya başladığı belirtilirken, Chia'nın, Gerard Pique'nin şirketi Kosmos'un halkla ilişkiler departmanında çalıştığı da edinilen bilgiler arasında.
Çiftin ayrılık sebebinin, 'ikinci bir kadın' olduğu konuşuldu. Pique kısa bir süre sonra söylentilerin odağındaki 22 yaşındaki yeni sevgilisi Clara Chia'yla samimi bir şekilde görüntülendi ve söylentileri doğrulamış oldu. Pique'nin sevgilisi Chia ile ayrılık açıklamasından daha önce birlikte olmaya başladığı belirtilirken, Chia'nın, Gerard Pique'nin şirketi Kosmos'un halkla ilişkiler departmanında çalıştığı da edinilen bilgiler arasında.
Shakira ile Gerard Peque çifti, 2010 Dünya Kupası hazırlıkları sırasında Güney Afrika'da tanıştı. 45 yaşındaki Kolombiyalı Shakira Mebarak ile tam adı Gerard Piqué Bernabéu olan 35 yaşındaki futbolcu, 12 yıl mutlu bir birliktelik sürdürdü.
Shakira ile Peque hiç evlenmeseler de uzun yıllar boyu, ünlüler dünyasının ve mutlu ve uyumlu çiftlerinden biri olarak kabul edildi. Pique bir röportajında evlenmek istemeyen tarafın Shakira olduğu belirterek hallerinden mutlu olduklarını söylemişti. Shakira ise evlilik yerine sevgilisini 'yasak bir meyve gibi dikkatle tutmayı tercih ettiğini' belirtmişti. Her ikisi de iki çocuklarıyla mutlu ve uyumlu bir hayat sürdüklerini ve bu durumda evlenmelerine gerek olmadığını belirtmişti.
Shakira ile Gerard Peque çifti, 2010 Dünya Kupası hazırlıkları sırasında Güney Afrika'da tanıştı. 45 yaşındaki Kolombiyalı Shakira Mebarak ile tam adı Gerard Piqué Bernabéu olan 35 yaşındaki futbolcu, 12 yıl mutlu bir birliktelik sürdürdü.
Shakira ile Peque hiç evlenmeseler de uzun yıllar boyu, ünlüler dünyasının ve mutlu ve uyumlu çiftlerinden biri olarak kabul edildi. Pique bir röportajında evlenmek istemeyen tarafın Shakira olduğu belirterek hallerinden mutlu olduklarını söylemişti. Shakira ise evlilik yerine sevgilisini 'yasak bir meyve gibi dikkatle tutmayı tercih ettiğini' belirtmişti. Her ikisi de iki çocuklarıyla mutlu ve uyumlu bir hayat sürdüklerini ve bu durumda evlenmelerine gerek olmadığını belirtmişti.
Şarkı sözlerinde Shakira, 2018'de İspanya'da vergi ödememek için oturumunu Bahama Adaları'nda göstermekle ve 2012-2014 yıllarında toplamda 6 mali suç işleyerek 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlandığı olaya atıf yaptı. Pique ile birlikteliğinden dolayı İspanya'da yaşayan ve Esplugues de Llobregat'ta ev satın aldığı tespit edilen Shakira'nın bu ülkede de vergi ödemesi gerektiği belirtilmişti.
Shakira, şarkıda şu ifadelere yer verdi:
"Benim gibi bir dişi kurt sana göre değil, senin gibilere göre değil
Ben senin ötene geçtim ve bu yüzden şimdi tam da senin gibi bir kızla berabersin
Sana dönmeyeceğim, ağlasan da yalvarsan da
Ben sadece müzik yapıyorum, sana patlattıysam kusura bakma
Beni kaynanaya komşu olarak, kapımda gazetecilerle, borçla bıraktın
Beni incitebileceğini düşündün ama daha güçlü kıldın
Çünkü artık kadınlar ağlayıp sızlanmıyor, para kazanıyor."
Şarkı sözlerinde Shakira, 2018'de İspanya'da vergi ödememek için oturumunu Bahama Adaları'nda göstermekle ve 2012-2014 yıllarında toplamda 6 mali suç işleyerek 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlandığı olaya atıf yaptı. Pique ile birlikteliğinden dolayı İspanya'da yaşayan ve Esplugues de Llobregat'ta ev satın aldığı tespit edilen Shakira'nın bu ülkede de vergi ödemesi gerektiği belirtilmişti.
Shakira, şarkıda şu ifadelere yer verdi:
"Benim gibi bir dişi kurt sana göre değil, senin gibilere göre değil
Ben senin ötene geçtim ve bu yüzden şimdi tam da senin gibi bir kızla berabersin
Sana dönmeyeceğim, ağlasan da yalvarsan da
Ben sadece müzik yapıyorum, sana patlattıysam kusura bakma
Beni kaynanaya komşu olarak, kapımda gazetecilerle, borçla bıraktın
Beni incitebileceğini düşündün ama daha güçlü kıldın
Çünkü artık kadınlar ağlayıp sızlanmıyor, para kazanıyor."
"Onun iyi bir namı var, ama kulağa geldiği kadar iyi olmadığı açık
O kız tam senin gibi, tam senin gibilere göre
Ben senin ötene geçtim ve bu yüzden şimdi tam da senin gibi bir kızla berabersin
Kusura bakma, çoktan başka bir uçuşa geçtim
Bir daha geri dönmeyeceğim, bir başka pişmanlık daha istemiyorum
Bir şampiyonmuş gibi davranıp durdun
Ama sana ihtiyacım olduğunda, olabileceğin en kötü halini bana sundun
Üzgünüm bebeğim, üzerinden hayli zaman geçti
O kedicik halimi çoktan ardımda bırakmalıydım,
Çünkü benim gibi bir dişi kurt bir çaylağa göre değil."
"Onun iyi bir namı var, ama kulağa geldiği kadar iyi olmadığı açık
O kız tam senin gibi, tam senin gibilere göre
Ben senin ötene geçtim ve bu yüzden şimdi tam da senin gibi bir kızla berabersin
Kusura bakma, çoktan başka bir uçuşa geçtim
Bir daha geri dönmeyeceğim, bir başka pişmanlık daha istemiyorum
Bir şampiyonmuş gibi davranıp durdun
Ama sana ihtiyacım olduğunda, olabileceğin en kötü halini bana sundun
Üzgünüm bebeğim, üzerinden hayli zaman geçti
O kedicik halimi çoktan ardımda bırakmalıydım,
Çünkü benim gibi bir dişi kurt bir çaylağa göre değil."
Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nin bile "Rolex'i Casio'yla Değiştirmek mi?" yazılı bir paylaşım yapmasına neden olan şarkı sözleri şöyle devam ediyor:
"Aşk ile nefret arasında tek bir adım var
Artık geri dönüş yok, beni dinle
Alınmaca yok bebeğim, güya benim yerimi alacak olanla sana iyi şanslar dilerim
Ben iki tane 22'lik ederim
Ferrari'den inip Twingo'ya bindin
Rolex'i bırakıp Casio'ya geçtin
Hızlı gidiyorsun, yavaşla
Sürekli vücut çalışıyorsun ama biraz da beynini çalıştır
Nereye baksam fotoğraflar var
Burada rehin gibi hissediyorum, hiç sorun değil
Yarın gitmene izin vereceğim ve eğer onu da getirmek istersen onu da getir
Benim gibi bir dişi kurt sana göre değil, senin gibilere göre değil
Ben senin ötene geçtim ve bu yüzden şimdi tam da senin gibi bir kızla berabersin
Hepsi bu, hoşçakal."
Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nin bile "Rolex'i Casio'yla Değiştirmek mi?" yazılı bir paylaşım yapmasına neden olan şarkı sözleri şöyle devam ediyor:
"Aşk ile nefret arasında tek bir adım var
Artık geri dönüş yok, beni dinle
Alınmaca yok bebeğim, güya benim yerimi alacak olanla sana iyi şanslar dilerim
Ben iki tane 22'lik ederim
Ferrari'den inip Twingo'ya bindin
Rolex'i bırakıp Casio'ya geçtin
Hızlı gidiyorsun, yavaşla
Sürekli vücut çalışıyorsun ama biraz da beynini çalıştır
Nereye baksam fotoğraflar var
Burada rehin gibi hissediyorum, hiç sorun değil
Yarın gitmene izin vereceğim ve eğer onu da getirmek istersen onu da getir
Benim gibi bir dişi kurt sana göre değil, senin gibilere göre değil
Ben senin ötene geçtim ve bu yüzden şimdi tam da senin gibi bir kızla berabersin
Hepsi bu, hoşçakal."