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Pique için intikam şarkısı mı?: Shakira'nın yeni şarkısının sözleri gündeme oturdu
Pique için intikam şarkısı mı?: Shakira'nın yeni şarkısının sözleri gündeme oturdu
Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira, 2023'ün ilk popüler şarkısı olmaya aday yeni bir parça yayınladı. Ayrılık temalı şarkı, sanatçının geçtiğimiz yıl ayrıldığı... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T14:13+0300
2023-01-13T14:16+0300
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shakira
gerard pique
şarkı
ayrılık
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Shakira, Arjantinli DJ Bizarrap ile birlikte hazırladığı 'BZRP Music Sessions #53' başlıklı yeni bir müzik klibi yayınladı. Yalnızca 1 günde 63 milyon izlenmeye ulaşan şarkı, Shakira'nın eski sevgilisi Pique'e bir intikam şarkısı olarak yazıldığı yönündeki yorumlarla gündeme oturdu. İspanyolca sosyal medya hesaplarında hakkında pek çok paylaşım yapılan şarkıda eski sevgili eleştirilirken, yeni ilişkisine de bazı göndermeler yapılıyor.Barcelona'da forma giyen ve jenerasyonunun en iyi defans oyuncularından biri olarak görülen Pique'in yeni Shakira şarkı sözlerine karşı kendisini nasıl savunacağı henüz bilinmiyor.
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shakira, gerard pique, şarkı, ayrılık, фото
shakira, gerard pique, şarkı, ayrılık, фото

Pique için intikam şarkısı mı?: Shakira'nın yeni şarkısının sözleri gündeme oturdu

14:13 13.01.2023 (güncellendi: 14:16 13.01.2023)
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Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira, 2023'ün ilk popüler şarkısı olmaya aday yeni bir parça yayınladı. Ayrılık temalı şarkı, sanatçının geçtiğimiz yıl ayrıldığı 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique'e dair bir intikam şarkısı olduğu şeklinde yorumlandı.
Shakira, Arjantinli DJ Bizarrap ile birlikte hazırladığı 'BZRP Music Sessions #53' başlıklı yeni bir müzik klibi yayınladı. Yalnızca 1 günde 63 milyon izlenmeye ulaşan şarkı, Shakira'nın eski sevgilisi Pique'e bir intikam şarkısı olarak yazıldığı yönündeki yorumlarla gündeme oturdu.
İspanyolca sosyal medya hesaplarında hakkında pek çok paylaşım yapılan şarkıda eski sevgili eleştirilirken, yeni ilişkisine de bazı göndermeler yapılıyor.
Barcelona'da forma giyen ve jenerasyonunun en iyi defans oyuncularından biri olarak görülen Pique'in yeni Shakira şarkı sözlerine karşı kendisini nasıl savunacağı henüz bilinmiyor.
© AP Photo / Manu Fernandez

Shakira ile Gerard Pique çifti, 12 yıllık ilişkilerini bitirdiklerini geçen haziran ayında yayınladıkları ortak bir bildiriyle duyurmuştu. Çift, çocuklarının mutluluğu için özel hayatlarına saygı istemişti. Ancak bu, dedikoduları durdurmaya yetmedi.

Shakira ile Gerard Pique çifti, 12 yıllık ilişkilerini bitirdiklerini geçen haziran ayında yayınladıkları ortak bir bildiriyle duyurmuştu. Çift, çocuklarının mutluluğu için özel hayatlarına saygı istemişti. Ancak bu, dedikoduları durdurmaya yetmedi. - Sputnik Türkiye
1/6
© AP Photo / Manu Fernandez

Shakira ile Gerard Pique çifti, 12 yıllık ilişkilerini bitirdiklerini geçen haziran ayında yayınladıkları ortak bir bildiriyle duyurmuştu. Çift, çocuklarının mutluluğu için özel hayatlarına saygı istemişti. Ancak bu, dedikoduları durdurmaya yetmedi.

© İHA

Çiftin ayrılık sebebinin, 'ikinci bir kadın' olduğu konuşuldu. Pique kısa bir süre sonra söylentilerin odağındaki 22 yaşındaki yeni sevgilisi Clara Chia'yla samimi bir şekilde görüntülendi ve söylentileri doğrulamış oldu. Pique'nin sevgilisi Chia ile ayrılık açıklamasından daha önce birlikte olmaya başladığı belirtilirken, Chia'nın, Gerard Pique'nin şirketi Kosmos'un halkla ilişkiler departmanında çalıştığı da edinilen bilgiler arasında.

Çiftin ayrılık sebebinin, &#x27;ikinci bir kadın&#x27; olduğu konuşuldu. Pique kısa bir süre sonra söylentilerin odağındaki 22 yaşındaki yeni sevgilisi Clara Chia&#x27;yla samimi bir şekilde görüntülendi ve söylentileri doğrulamış oldu. Pique&#x27;nin sevgilisi Chia ile ayrılık açıklamasından daha önce birlikte olmaya başladığı belirtilirken, Chia&#x27;nın, Gerard Pique&#x27;nin şirketi Kosmos&#x27;un halkla ilişkiler departmanında çalıştığı da edinilen bilgiler arasında. - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA

Çiftin ayrılık sebebinin, 'ikinci bir kadın' olduğu konuşuldu. Pique kısa bir süre sonra söylentilerin odağındaki 22 yaşındaki yeni sevgilisi Clara Chia'yla samimi bir şekilde görüntülendi ve söylentileri doğrulamış oldu. Pique'nin sevgilisi Chia ile ayrılık açıklamasından daha önce birlikte olmaya başladığı belirtilirken, Chia'nın, Gerard Pique'nin şirketi Kosmos'un halkla ilişkiler departmanında çalıştığı da edinilen bilgiler arasında.

© AP Photo / John Shearer

Shakira ile Gerard Peque çifti, 2010 Dünya Kupası hazırlıkları sırasında Güney Afrika'da tanıştı. 45 yaşındaki Kolombiyalı Shakira Mebarak ile tam adı Gerard Piqué Bernabéu olan 35 yaşındaki futbolcu, 12 yıl mutlu bir birliktelik sürdürdü.

Shakira ile Peque hiç evlenmeseler de uzun yıllar boyu, ünlüler dünyasının ve mutlu ve uyumlu çiftlerinden biri olarak kabul edildi. Pique bir röportajında evlenmek istemeyen tarafın Shakira olduğu belirterek hallerinden mutlu olduklarını söylemişti. Shakira ise evlilik yerine sevgilisini 'yasak bir meyve gibi dikkatle tutmayı tercih ettiğini' belirtmişti. Her ikisi de iki çocuklarıyla mutlu ve uyumlu bir hayat sürdüklerini ve bu durumda evlenmelerine gerek olmadığını belirtmişti.

Shakira ile Gerard Peque çifti, 2010 Dünya Kupası hazırlıkları sırasında Güney Afrika&#x27;da tanıştı. 45 yaşındaki Kolombiyalı Shakira Mebarak ile tam adı Gerard Piqué Bernabéu olan 35 yaşındaki futbolcu, 12 yıl mutlu bir birliktelik sürdürdü.Shakira ile Peque hiç evlenmeseler de uzun yıllar boyu, ünlüler dünyasının ve mutlu ve uyumlu çiftlerinden biri olarak kabul edildi. Pique bir röportajında evlenmek istemeyen tarafın Shakira olduğu belirterek hallerinden mutlu olduklarını söylemişti. Shakira ise evlilik yerine sevgilisini &#x27;yasak bir meyve gibi dikkatle tutmayı tercih ettiğini&#x27; belirtmişti. Her ikisi de iki çocuklarıyla mutlu ve uyumlu bir hayat sürdüklerini ve bu durumda evlenmelerine gerek olmadığını belirtmişti. - Sputnik Türkiye
3/6
© AP Photo / John Shearer

Shakira ile Gerard Peque çifti, 2010 Dünya Kupası hazırlıkları sırasında Güney Afrika'da tanıştı. 45 yaşındaki Kolombiyalı Shakira Mebarak ile tam adı Gerard Piqué Bernabéu olan 35 yaşındaki futbolcu, 12 yıl mutlu bir birliktelik sürdürdü.

Shakira ile Peque hiç evlenmeseler de uzun yıllar boyu, ünlüler dünyasının ve mutlu ve uyumlu çiftlerinden biri olarak kabul edildi. Pique bir röportajında evlenmek istemeyen tarafın Shakira olduğu belirterek hallerinden mutlu olduklarını söylemişti. Shakira ise evlilik yerine sevgilisini 'yasak bir meyve gibi dikkatle tutmayı tercih ettiğini' belirtmişti. Her ikisi de iki çocuklarıyla mutlu ve uyumlu bir hayat sürdüklerini ve bu durumda evlenmelerine gerek olmadığını belirtmişti.

© AP Photo / Greg Allen

Şarkı sözlerinde Shakira, 2018'de İspanya'da vergi ödememek için oturumunu Bahama Adaları'nda göstermekle ve 2012-2014 yıllarında toplamda 6 mali suç işleyerek 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlandığı olaya atıf yaptı. Pique ile birlikteliğinden dolayı İspanya'da yaşayan ve Esplugues de Llobregat'ta ev satın aldığı tespit edilen Shakira'nın bu ülkede de vergi ödemesi gerektiği belirtilmişti.

Shakira, şarkıda şu ifadelere yer verdi:

"Benim gibi bir dişi kurt sana göre değil, senin gibilere göre değil

Ben senin ötene geçtim ve bu yüzden şimdi tam da senin gibi bir kızla berabersin

Sana dönmeyeceğim, ağlasan da yalvarsan da

Ben sadece müzik yapıyorum, sana patlattıysam kusura bakma

Beni kaynanaya komşu olarak, kapımda gazetecilerle, borçla bıraktın

Beni incitebileceğini düşündün ama daha güçlü kıldın

Çünkü artık kadınlar ağlayıp sızlanmıyor, para kazanıyor."

Şarkı sözlerinde Shakira, 2018&#x27;de İspanya&#x27;da vergi ödememek için oturumunu Bahama Adaları&#x27;nda göstermekle ve 2012-2014 yıllarında toplamda 6 mali suç işleyerek 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlandığı olaya atıf yaptı. Pique ile birlikteliğinden dolayı İspanya&#x27;da yaşayan ve Esplugues de Llobregat&#x27;ta ev satın aldığı tespit edilen Shakira&#x27;nın bu ülkede de vergi ödemesi gerektiği belirtilmişti.Shakira, şarkıda şu ifadelere yer verdi:&quot;Benim gibi bir dişi kurt sana göre değil, senin gibilere göre değilBen senin ötene geçtim ve bu yüzden şimdi tam da senin gibi bir kızla berabersinSana dönmeyeceğim, ağlasan da yalvarsan daBen sadece müzik yapıyorum, sana patlattıysam kusura bakmaBeni kaynanaya komşu olarak, kapımda gazetecilerle, borçla bıraktınBeni incitebileceğini düşündün ama daha güçlü kıldınÇünkü artık kadınlar ağlayıp sızlanmıyor, para kazanıyor.&quot; - Sputnik Türkiye
4/6
© AP Photo / Greg Allen

Şarkı sözlerinde Shakira, 2018'de İspanya'da vergi ödememek için oturumunu Bahama Adaları'nda göstermekle ve 2012-2014 yıllarında toplamda 6 mali suç işleyerek 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlandığı olaya atıf yaptı. Pique ile birlikteliğinden dolayı İspanya'da yaşayan ve Esplugues de Llobregat'ta ev satın aldığı tespit edilen Shakira'nın bu ülkede de vergi ödemesi gerektiği belirtilmişti.

Shakira, şarkıda şu ifadelere yer verdi:

"Benim gibi bir dişi kurt sana göre değil, senin gibilere göre değil

Ben senin ötene geçtim ve bu yüzden şimdi tam da senin gibi bir kızla berabersin

Sana dönmeyeceğim, ağlasan da yalvarsan da

Ben sadece müzik yapıyorum, sana patlattıysam kusura bakma

Beni kaynanaya komşu olarak, kapımda gazetecilerle, borçla bıraktın

Beni incitebileceğini düşündün ama daha güçlü kıldın

Çünkü artık kadınlar ağlayıp sızlanmıyor, para kazanıyor."

© AP Photo / Manu Fernandez

"Onun iyi bir namı var, ama kulağa geldiği kadar iyi olmadığı açık

O kız tam senin gibi, tam senin gibilere göre

Ben senin ötene geçtim ve bu yüzden şimdi tam da senin gibi bir kızla berabersin

Kusura bakma, çoktan başka bir uçuşa geçtim

Bir daha geri dönmeyeceğim, bir başka pişmanlık daha istemiyorum

Bir şampiyonmuş gibi davranıp durdun

Ama sana ihtiyacım olduğunda, olabileceğin en kötü halini bana sundun

Üzgünüm bebeğim, üzerinden hayli zaman geçti

O kedicik halimi çoktan ardımda bırakmalıydım,

Çünkü benim gibi bir dişi kurt bir çaylağa göre değil."

&quot;Onun iyi bir namı var, ama kulağa geldiği kadar iyi olmadığı açıkO kız tam senin gibi, tam senin gibilere göreBen senin ötene geçtim ve bu yüzden şimdi tam da senin gibi bir kızla berabersinKusura bakma, çoktan başka bir uçuşa geçtimBir daha geri dönmeyeceğim, bir başka pişmanlık daha istemiyorumBir şampiyonmuş gibi davranıp durdunAma sana ihtiyacım olduğunda, olabileceğin en kötü halini bana sundunÜzgünüm bebeğim, üzerinden hayli zaman geçtiO kedicik halimi çoktan ardımda bırakmalıydım,Çünkü benim gibi bir dişi kurt bir çaylağa göre değil.&quot; - Sputnik Türkiye
5/6
© AP Photo / Manu Fernandez

"Onun iyi bir namı var, ama kulağa geldiği kadar iyi olmadığı açık

O kız tam senin gibi, tam senin gibilere göre

Ben senin ötene geçtim ve bu yüzden şimdi tam da senin gibi bir kızla berabersin

Kusura bakma, çoktan başka bir uçuşa geçtim

Bir daha geri dönmeyeceğim, bir başka pişmanlık daha istemiyorum

Bir şampiyonmuş gibi davranıp durdun

Ama sana ihtiyacım olduğunda, olabileceğin en kötü halini bana sundun

Üzgünüm bebeğim, üzerinden hayli zaman geçti

O kedicik halimi çoktan ardımda bırakmalıydım,

Çünkü benim gibi bir dişi kurt bir çaylağa göre değil."

© AP Photo / Manu Fernandez

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nin bile "Rolex'i Casio'yla Değiştirmek mi?" yazılı bir paylaşım yapmasına neden olan şarkı sözleri şöyle devam ediyor:

"Aşk ile nefret arasında tek bir adım var

Artık geri dönüş yok, beni dinle

Alınmaca yok bebeğim, güya benim yerimi alacak olanla sana iyi şanslar dilerim

Ben iki tane 22'lik ederim

Ferrari'den inip Twingo'ya bindin

Rolex'i bırakıp Casio'ya geçtin

Hızlı gidiyorsun, yavaşla

Sürekli vücut çalışıyorsun ama biraz da beynini çalıştır

Nereye baksam fotoğraflar var

Burada rehin gibi hissediyorum, hiç sorun değil

Yarın gitmene izin vereceğim ve eğer onu da getirmek istersen onu da getir

Benim gibi bir dişi kurt sana göre değil, senin gibilere göre değil

Ben senin ötene geçtim ve bu yüzden şimdi tam da senin gibi bir kızla berabersin

Hepsi bu, hoşçakal."

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi&#x27;nin bile &quot;Rolex&#x27;i Casio&#x27;yla Değiştirmek mi?&quot; yazılı bir paylaşım yapmasına neden olan şarkı sözleri şöyle devam ediyor:&quot;Aşk ile nefret arasında tek bir adım var Artık geri dönüş yok, beni dinleAlınmaca yok bebeğim, güya benim yerimi alacak olanla sana iyi şanslar dilerim Ben iki tane 22&#x27;lik ederimFerrari&#x27;den inip Twingo&#x27;ya bindin Rolex&#x27;i bırakıp Casio&#x27;ya geçtinHızlı gidiyorsun, yavaşlaSürekli vücut çalışıyorsun ama biraz da beynini çalıştırNereye baksam fotoğraflar varBurada rehin gibi hissediyorum, hiç sorun değilYarın gitmene izin vereceğim ve eğer onu da getirmek istersen onu da getirBenim gibi bir dişi kurt sana göre değil, senin gibilere göre değil Ben senin ötene geçtim ve bu yüzden şimdi tam da senin gibi bir kızla berabersin Hepsi bu, hoşçakal.&quot; - Sputnik Türkiye
6/6
© AP Photo / Manu Fernandez

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nin bile "Rolex'i Casio'yla Değiştirmek mi?" yazılı bir paylaşım yapmasına neden olan şarkı sözleri şöyle devam ediyor:

"Aşk ile nefret arasında tek bir adım var

Artık geri dönüş yok, beni dinle

Alınmaca yok bebeğim, güya benim yerimi alacak olanla sana iyi şanslar dilerim

Ben iki tane 22'lik ederim

Ferrari'den inip Twingo'ya bindin

Rolex'i bırakıp Casio'ya geçtin

Hızlı gidiyorsun, yavaşla

Sürekli vücut çalışıyorsun ama biraz da beynini çalıştır

Nereye baksam fotoğraflar var

Burada rehin gibi hissediyorum, hiç sorun değil

Yarın gitmene izin vereceğim ve eğer onu da getirmek istersen onu da getir

Benim gibi bir dişi kurt sana göre değil, senin gibilere göre değil

Ben senin ötene geçtim ve bu yüzden şimdi tam da senin gibi bir kızla berabersin

Hepsi bu, hoşçakal."

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