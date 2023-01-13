Pique için intikam şarkısı mı?: Shakira'nın yeni şarkısının sözleri gündeme oturdu

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Şarkı sözlerinde Shakira, 2018'de İspanya'da vergi ödememek için oturumunu Bahama Adaları'nda göstermekle ve 2012-2014 yıllarında toplamda 6 mali suç işleyerek 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlandığı olaya atıf yaptı. Pique ile birlikteliğinden dolayı İspanya'da yaşayan ve Esplugues de Llobregat'ta ev satın aldığı tespit edilen Shakira'nın bu ülkede de vergi ödemesi gerektiği belirtilmişti.

Shakira, şarkıda şu ifadelere yer verdi:

"Benim gibi bir dişi kurt sana göre değil, senin gibilere göre değil

Ben senin ötene geçtim ve bu yüzden şimdi tam da senin gibi bir kızla berabersin

Sana dönmeyeceğim, ağlasan da yalvarsan da

Ben sadece müzik yapıyorum, sana patlattıysam kusura bakma

Beni kaynanaya komşu olarak, kapımda gazetecilerle, borçla bıraktın

Beni incitebileceğini düşündün ama daha güçlü kıldın

Çünkü artık kadınlar ağlayıp sızlanmıyor, para kazanıyor."