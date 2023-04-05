https://sputniknews.com.tr/20230405/kanada-yapay-zeka-sohbet-robotu-chatgpt-hakkinda-sorusturma-baslatti-1069206886.html

Kanada yapay zeka sohbet robotu ChatGPT hakkında soruşturma başlattı

Kanada yapay zeka sohbet robotu ChatGPT hakkında soruşturma başlattı

Kanada Gizlilik Denetleme Ofisi, yapay zeka geliştirme şirketi OpenAI'ın yapay zeka robotu ChatGPT hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T12:15+0300

2023-04-05T12:15+0300

2023-04-05T12:16+0300

dünya

kanada

yapay zeka

robot

chatgpt

openai

soruşturma

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The Canadian Press'in haberine göre, Gizlilik Denetleme Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ABD'li OpenAI şirketi hakkındaki soruşturmanın, 'kişisel verilen izinsiz olarak toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi' şikayetleri üzerine başlatıldığı aktarıldı.Soruşturmanın detaylarına ilişkin şu aşamada bilgi paylaşılmayacağı kaydedilen açıklamada, soruşturmanın sonuç raporunun kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.Kanada'da kişisel verilerin korunmasından sorumlu Denetçi Philippe Dufresne de açıklamasında, yapay zeka ve kişisel verilerin korunması üzerindeki etkilerinin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, hızlı hareket eden teknolojik gelişmelerin önünde kalmaları gerektiğini belirtti.Daha önce İtalya'da yasaklanan ChatGPT'nin Almanya'da da yasaklanması gündemde.

https://sputniknews.com.tr/20230403/almanya-chatgptyi-yasaklayabilir-1069126002.html

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kanada, yapay zeka, robot, chatgpt, openai, soruşturma