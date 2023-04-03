https://sputniknews.com.tr/20230403/almanya-chatgptyi-yasaklayabilir-1069126002.html

'Almanya ChatGPT'yi yasaklayabilir'

'Almanya ChatGPT'yi yasaklayabilir'

Alman hükümetinin veri güvenliği komiserliği, ülkenin gizlilik endişeleri nedeniyle teknoloji şirketi OpenAI'ın geliştirdiği yapay zeka robotu ChatGPT'yi... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T22:13+0300

2023-04-03T22:13+0300

2023-04-03T22:13+0300

yaşam

chatgpt

almanya

yapay zeka

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Yapay zeka odaklı teknoloji şirketi OpenAI'ın geliştirdiği sohbet botu ChatGPT'ye yönelik veri güvenliği ihlali kaygıları artıyor.Almanya Federal Veri Koruma Komiseri Ulrich Kelber, Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, Berlin'in 'gizlilik endişeleri' nedeniyle ChatGPT'ye erişimi daha önce İtalya'dakine benzer şekilde 'prensipte engelleyebileceğini' söyledi.Kelber, "Prensipte benzer bir prosedür Almanya'da da mümkün" diye konuştu.Sözcü, şu anda Almanya'da ChatGPT'yi yasaklamaya yönelik bir plan olmadığını ve söz konusu kararın ülkenin münferit eyaletlerinin yetki alanına gireceğini de sözlerine ekledi.Bununla birlikte Kelber, şu anda Alman kurumlarına iletmek üzere İtalyan makamlarından 'daha fazla bilgi talep ettiklerini' belirtti.Reuters'a göre Fransız ve İrlandalı kurumlar da halihazırda İtalya ile konuya ilişkin temas halinde.Daha önce İtalya'nın Ulusal Kişisel Verileri Koruma Otoritesi, uygulama tarafından kullanıcı verilerinin sızdırıldığı şüphesiyle ilgili soruşturma nedeniyle ChatGPT'ye erişimin geçici olarak engellenmesi kararını almıştı.Roma, ayrıca ChatGPT'yi kullanıcılara bilgilerini topladığını ve sakladığını bildirmediği ve kullanıcı yaşını doğrulamak için herhangi bir filtre kurmadığı için eleştirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230331/chatgpt-italyada-yasaklandi-1069004651.html

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