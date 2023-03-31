https://sputniknews.com.tr/20230331/chatgpt-italyada-yasaklandi-1069004651.html
ChatGPT, İtalya'da yasaklandı
ChatGPT, İtalya'da yasaklandı
Teknoloji şirketi OpenAI'ın geliştirdiği yapay zeka robotu ChatGPT, kullanıcı verilerini depolamaya yönelik mevzuatı ihlal ettiği ve kullanıcıların yaşını... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T14:47+0300
2023-03-31T14:47+0300
2023-03-31T14:50+0300
dünya
chatgpt
italya
veri güvenliği
yasak
yapay zeka
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Yapay zeka odaklı start up OpenAI'ın geliştirdiği ve son aylarda revaçta olan yapay zeka robotu ChatGPT'ye İtalya makamları tarafından yasak getirildi.İtalyan Veri Koruma Kurumu'ndan yapılan açıklamada, uygulamanın kullanıcı verilerine saygı göstermediği ve kullanıcıların yaşını doğrulayamadığı belirtildi.Açıklamada, 'derhal yürürlüğe girecek olan' kararla OpenAI'ın İtalyan kullanıcıların verilerini işlenmesinin geçici olarak sınırlandırılacağı kaydedildi.Kurum, ayrıca uygulama hakkında soruşturma süreci başlattığını duyurdu.Bununla birlikte kurum, 20 Mart'ta uygulamanın kullanıcı konuşmalarını ve ödeme bilgilerini içeren bir veri ihlali yaşadığı bilgisini verdi.'Verilerin toplanması ve depolanması yasal değil'Öte yandan İtalyan yargısı, 'platformun işleyişinin temelini oluşturan algoritmaları 'eğitmek' amacıyla kişisel verilerin toplu olarak toplaması ve depolamasının' yasal olmadığına hükmetti.Ayrıca kullanıcıların yaşını doğrulamanın bir yolu olmadığından, uygulamanın 'reşit olmayanları gelişim ve farkındalık derecelerine kıyasla kesinlikle uygun olmayan cevaplara maruz bıraktığı' vurgulandı.İhlal durumunda 20 milyon euro para cezası uygulanacakŞirket, ilgili kararın ihlali durumunda 20 milyon euro ya da yıllık gelirlerinin yüzde 4'ü kadar para cezasına çarptırılacak.ChatGPT'nin İtalya'da engellenmesi, Avrupa polis teşkilatı Europol'ün suçluların uygulamayı kimlik avından kötü amaçlı yazılımlara kadar dolandırıcılık ve diğer siber suçlar için kullanacakları uyarısında bulunmasının ardından geldi.ABD'li startup OpenAI tarafından yaratılan ve Microsoft tarafından desteklenen ChatGPT, zor soruları net bir şekilde yanıtlayabiliyor, kod, şarkı ya da deneme yazabiliyor, hatta öğrenciler için zor sınavları geçebiliyor.Europol uyarmıştıGeçen yılın kasım ayında piyasa sürülen uygulama, öğrencilerin kopya çekmek için kullanmasından endişe duyan eğitimciler ve yanlış bilgilerin yayılmasına karşı önlem çabalarını artıran kurumlar arasında tartışma yarattı.
https://sputniknews.com.tr/20230330/elon-musk-dahil-sektorden-chatgpt-4ten-ustun-yapay-zeka-gelistirme-cabasina-ara-verilmesi-cagrisi-1068958348.html
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chatgpt, italya, veri güvenliği, yasak, yapay zeka
chatgpt, italya, veri güvenliği, yasak, yapay zeka
ChatGPT, İtalya'da yasaklandı
14:47 31.03.2023 (güncellendi: 14:50 31.03.2023) Abone ol
Teknoloji şirketi OpenAI'ın geliştirdiği yapay zeka robotu ChatGPT, kullanıcı verilerini depolamaya yönelik mevzuatı ihlal ettiği ve kullanıcıların yaşını doğrulamadığı gerekçesiyle İtalya hükümeti tarafından yasaklandı.
Yapay zeka odaklı start up OpenAI'ın geliştirdiği ve son aylarda revaçta olan yapay zeka robotu ChatGPT'ye İtalya makamları tarafından yasak getirildi.
İtalyan Veri Koruma Kurumu'ndan yapılan açıklamada, uygulamanın kullanıcı verilerine saygı göstermediği ve kullanıcıların yaşını doğrulayamadığı belirtildi.
Açıklamada, 'derhal yürürlüğe girecek olan' kararla OpenAI'ın İtalyan kullanıcıların verilerini işlenmesinin geçici olarak sınırlandırılacağı kaydedildi.
Kurum, ayrıca uygulama hakkında soruşturma süreci başlattığını duyurdu.
Bununla birlikte kurum, 20 Mart'ta uygulamanın kullanıcı konuşmalarını ve ödeme bilgilerini içeren bir veri ihlali yaşadığı bilgisini verdi.
'Verilerin toplanması ve depolanması yasal değil'
Öte yandan İtalyan yargısı, 'platformun işleyişinin temelini oluşturan algoritmaları 'eğitmek' amacıyla kişisel verilerin toplu olarak toplaması ve depolamasının' yasal olmadığına hükmetti.
Ayrıca kullanıcıların yaşını doğrulamanın bir yolu olmadığından, uygulamanın 'reşit olmayanları gelişim ve farkındalık derecelerine kıyasla kesinlikle uygun olmayan cevaplara maruz bıraktığı' vurgulandı.
İhlal durumunda 20 milyon euro para cezası uygulanacak
Şirket, ilgili kararın ihlali durumunda 20 milyon euro ya da yıllık gelirlerinin yüzde 4'ü kadar para cezasına çarptırılacak.
ChatGPT'nin İtalya'da engellenmesi, Avrupa polis teşkilatı Europol'ün suçluların uygulamayı kimlik avından kötü amaçlı yazılımlara kadar dolandırıcılık ve diğer siber suçlar için kullanacakları uyarısında bulunmasının ardından geldi.
ABD'li startup OpenAI tarafından yaratılan ve Microsoft tarafından desteklenen ChatGPT, zor soruları net bir şekilde yanıtlayabiliyor, kod, şarkı ya da deneme yazabiliyor, hatta öğrenciler için zor sınavları geçebiliyor.
Europol uyarmıştı
Geçen yılın kasım ayında piyasa sürülen uygulama, öğrencilerin kopya çekmek için kullanmasından endişe duyan eğitimciler ve yanlış bilgilerin yayılmasına karşı önlem çabalarını artıran kurumlar arasında tartışma yarattı.