https://sputniknews.com.tr/20230405/finlandiyada-secimi-kaybeden-marin-parti-liderligini-de-birakacagim-1069207875.html
Finlandiya'da seçimi kaybeden Marin: Parti liderliğini de bırakacağım
Finlandiya'da seçimi kaybeden Marin: Parti liderliğini de bırakacağım
Ülkesindeki seçimlerden mağlubiyetle ayrılan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Eylül ayında Sosyal Demokrat Parti liderliğinden de istifa edeceğini açıkladı. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T12:21+0300
2023-04-05T12:21+0300
2023-04-05T12:27+0300
dünya
finlandiya
sanna marin
seçimler
sosyal demokrat parti (spd)
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Hafta sonu yapılan genel seçimleri kaybeden Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Eylül ayında Sosyal Demokrat Parti (SDP) liderliğinden de istifa edeceğini açıkladı.Helsinki'de gazetecilere konuşan Marin, 'kendisini üst düzey bir uluslararası görevin beklediği yönündeki spekülasyonlara rağmen' milletvekili olarak devam edeceğini söyledi ve "Eylül ayında yapılacak parti konferansında SDP lideri olarak devam etmeye çalışmayacağım sonucuna vardım. Bana uluslararası bir görev teklif edilmedi. Milletvekili olarak görevime devam edeceğim” açıklamasında bulundu.Başbakanlık döneminin kendisine zarar verdiğini de söyleyen Marin, hükümetinin istifasını ise Perşembe günü sunacağını belirtti. Marin, "Bu yıllarda zaman zaman dayanıklılığım test edildi" ifadelerini kullandı. Marin ayrıca, bir sonraki hükümette Sosyal Demokratlar yer alırsa bakan olmayı beklemediğini söyledi."Benim de o bakanlar kadrosunda olma ihtimalimin yüksek olduğunu düşünmüyorum" dedi. Finlandiya'da düzenlenen genel seçimlerde, oylamayı muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi yüzde 20.8 ile birinci, Gerçek Finler Partisi yüzde 20 ile ikinci, Başbakan Sanna Marin'in liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SDP) ise yüzde 19.9 oyla sonuncu tamamlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230403/finlandiyada-basbakan-marin-liderligindeki-sdp-secimleri-geride-tamamladi-1069081535.html
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finlandiya, sanna marin, seçimler, sosyal demokrat parti (spd)
Finlandiya'da seçimi kaybeden Marin: Parti liderliğini de bırakacağım
12:21 05.04.2023 (güncellendi: 12:27 05.04.2023) Abone ol
Ülkesindeki seçimlerden mağlubiyetle ayrılan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Eylül ayında Sosyal Demokrat Parti liderliğinden de istifa edeceğini açıkladı.
Hafta sonu yapılan genel seçimleri kaybeden Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Eylül ayında Sosyal Demokrat Parti (SDP) liderliğinden de istifa edeceğini açıkladı.
Helsinki'de gazetecilere konuşan Marin, 'kendisini üst düzey bir uluslararası görevin beklediği yönündeki spekülasyonlara rağmen' milletvekili olarak devam edeceğini söyledi ve "Eylül ayında yapılacak parti konferansında SDP lideri olarak devam etmeye çalışmayacağım sonucuna vardım. Bana uluslararası bir görev teklif edilmedi. Milletvekili olarak görevime devam edeceğim” açıklamasında bulundu.
Başbakanlık döneminin kendisine zarar verdiğini de söyleyen Marin, hükümetinin istifasını ise Perşembe günü sunacağını belirtti. Marin, "Bu yıllarda zaman zaman dayanıklılığım test edildi" ifadelerini kullandı. Marin ayrıca, bir sonraki hükümette Sosyal Demokratlar yer alırsa bakan olmayı beklemediğini söyledi.
"Benim de o bakanlar kadrosunda olma ihtimalimin yüksek olduğunu düşünmüyorum" dedi.
Finlandiya'da düzenlenen genel seçimlerde, oylamayı muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi yüzde 20.8 ile birinci, Gerçek Finler Partisi yüzde 20 ile ikinci, Başbakan Sanna Marin'in liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SDP) ise yüzde 19.9 oyla sonuncu tamamlamıştı.