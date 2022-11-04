https://sputniknews.com.tr/20221104/parti-videosu-ortaya-cikan-marin-aklandi-gorevi-ihmal-ettiginden-suphelenmek-icin-bir-neden-yok-1063078561.html

Parti videosu ortaya çıkan Marin aklandı: 'Görevi ihmal ettiğinden şüphelenmek için bir neden yok'

Parti videosu ortaya çıkan Marin aklandı: 'Görevi ihmal ettiğinden şüphelenmek için bir neden yok'

Finlandiya başbakanı Sanna Marin, ortaya çıkan parti görüntüleri nedeniyle hakkında açılan resmi soruşturma sonucunda 'görevi kötüye kullanma' iddiasından... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T16:44+0300

2022-11-04T16:44+0300

2022-11-04T16:44+0300

dünya

sanna marin

parti

uyuşturucu

test

yargılama

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Finlandiya başbakanı Sanna Marin hakkında, geçen Ağustos ayında ortaya çıkan parti görüntüleri nedeniyle açılan resmi soruşturma sonuçlandı.'Görevi kötüye kullanma' iddiasıyla soruşturma geçiren Marin, aklandı.Adalet Şansölyesi Tuomas Pöysti, “Başbakanın görevlerini yerine getirirken yasa dışı hareket ettiğinden veya resmi görevlerini ihmal ettiğinden şüphelenmek için hiçbir neden yok” dedi.Şansölyeye yapılan çok sayıda şikayette, Marin'in alkol tüketimi nedeniyle 'çalışmaya uygun olmadığı', 'davranışlarının bir başbakan için uygun olmadığı' ve 'Finlandiya'nın itibarını ve güvenliğini baltaladığı' iddia edilmişti.Marin de, uyuşturucu kullandığı iddialarını reddederek, sonucu negatif negatif çıkan bir uyuşturucu testi yaptırmıştı.

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Sputnik Türkiye

sanna marin, parti, uyuşturucu, test, yargılama