https://sputniknews.com.tr/20230405/depremlerin-ardindan-fahis-kira-artisi-yapan-42-kisi-hakkinda-sorusturma-1069210286.html
Depremlerin ardından fahiş kira artışı yapan 42 kişi hakkında soruşturma
Depremlerin ardından fahiş kira artışı yapan 42 kişi hakkında soruşturma
Konya'da, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konut kira bedellerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 42 kişi hakkında soruşturma... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T12:35+0300
2023-04-05T12:35+0300
2023-04-05T12:35+0300
ekonomi
fahiş fiyat
konya
deprem
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Depremden etkilenen illerden afetzedelerin geldiği Konya'da, bazı ev sahibi ve emlakçıların konut kiralarında fahiş fiyat artışı yaptığı iddia edildi.Yürütülen çalışmalar sonucu Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, ev kiralarını fahiş miktarda artıran emlakçı ve ev sahibi 42 kişi hakkında soruşturma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230328/fahis-fiyatla-kira-ilanina-gozalti-1068854993.html
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fahiş fiyat, konya, deprem
fahiş fiyat, konya, deprem
Depremlerin ardından fahiş kira artışı yapan 42 kişi hakkında soruşturma
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Konya'da, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konut kira bedellerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 42 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Depremden etkilenen illerden afetzedelerin geldiği Konya'da, bazı ev sahibi ve emlakçıların konut kiralarında fahiş fiyat artışı yaptığı iddia edildi.
Yürütülen çalışmalar sonucu Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, ev kiralarını fahiş miktarda artıran emlakçı ve ev sahibi 42 kişi hakkında soruşturma başlattı.