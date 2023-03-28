https://sputniknews.com.tr/20230328/fahis-fiyatla-kira-ilanina-gozalti-1068854993.html

Fahiş fiyatla kira ilanına gözaltı

Fahiş fiyatla kira ilanına gözaltı

Eskişehir'de fahiş fiyatla kira ilanı veren ve jandarmanın operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı. 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T15:11+0300

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türkiye

türkiye

eskişehir

kiralık

fahiş fiyat

gözaltı

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Yapılan açıklamaya göre; İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (SSM) unsurlarınca, Eskişehir il merkezinde internet ortamında kiralık ev ilanları ile ilgili yapılan araştırmalarda fahiş fiyatla kira ilanı veren 3 şahıs tespit edildi. Dün, KOM ve SSM Şubesi ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyon neticesinde 3 şahıs yakalandı. Şüpheliler hakkında, “TCK 237 Fiyatları Etkileme” suçundan adli tahkikat başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230328/satilik-ev-ilanlarinda-yeni-donem-kiracisi-olmayan-ev-araniyor-1068834926.html

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