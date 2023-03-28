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https://sputniknews.com.tr/20230328/fahis-fiyatla-kira-ilanina-gozalti-1068854993.html
Fahiş fiyatla kira ilanına gözaltı
Fahiş fiyatla kira ilanına gözaltı
Eskişehir'de fahiş fiyatla kira ilanı veren ve jandarmanın operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
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Yapılan açıklamaya göre; İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (SSM) unsurlarınca, Eskişehir il merkezinde internet ortamında kiralık ev ilanları ile ilgili yapılan araştırmalarda fahiş fiyatla kira ilanı veren 3 şahıs tespit edildi. Dün, KOM ve SSM Şubesi ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyon neticesinde 3 şahıs yakalandı. Şüpheliler hakkında, “TCK 237 Fiyatları Etkileme” suçundan adli tahkikat başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230328/satilik-ev-ilanlarinda-yeni-donem-kiracisi-olmayan-ev-araniyor-1068834926.html
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türkiye, eskişehir, kiralık, fahiş fiyat, gözaltı
türkiye, eskişehir, kiralık, fahiş fiyat, gözaltı

Fahiş fiyatla kira ilanına gözaltı

15:11 28.03.2023
© İHA / ŞENER URFAev, kira, konut, kiralık
ev, kira, konut, kiralık - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© İHA / ŞENER URFA
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Eskişehir'de fahiş fiyatla kira ilanı veren ve jandarmanın operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.
Yapılan açıklamaya göre; İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (SSM) unsurlarınca, Eskişehir il merkezinde internet ortamında kiralık ev ilanları ile ilgili yapılan araştırmalarda fahiş fiyatla kira ilanı veren 3 şahıs tespit edildi.
Dün, KOM ve SSM Şubesi ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyon neticesinde 3 şahıs yakalandı. Şüpheliler hakkında, “TCK 237 Fiyatları Etkileme” suçundan adli tahkikat başlatıldı.
Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
EKONOMİ
Satılık ev ilanlarında yeni dönem: 'Kiracısı olmayan ev aranıyor'
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