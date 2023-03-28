https://sputniknews.com.tr/20230328/satilik-ev-ilanlarinda-yeni-donem-kiracisi-olmayan-ev-araniyor-1068834926.html

Satılık ev ilanlarında yeni dönem: 'Kiracısı olmayan ev aranıyor'

Satılık ev ilanlarında yeni dönem: 'Kiracısı olmayan ev aranıyor'

Satılık ev ilanlarına yeni bir kriter daha eklendi. Eski kiracıların ödedikleri rakamın düşük olması ve tahliye zorluğu nedeniyle yeni ev alanlar artık... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T09:59+0300

2023-03-28T09:59+0300

2023-03-28T09:59+0300

ekonomi

kiralık

satılık

satılık ev

kiracı

ekonomi

konut

emlak

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Son 2 yılda hızla artan kiralar konut satışlarını da etkiledi. Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre; eski kiracıların ödediği rakam, yeni bedellerin çok altında kalınca kiracı olan ev almak dezavantajlı hale geldi. “Yatırımcı kiracılı ev istemiyor” diyen gayrimenkul danışmanı Yavuz Çınar şunları söyledi: Bir başka emlak danışmanı Görkem Çelikbilek ise kiracı olan evlerde pazarlık paylarının arttığına dikkat çekti. Çelikbilek, “Alım yapacak kişi kendi de kiracıysa ve alacağı eve yerleşmek istiyorsa zaten kiracılı mülke yanaşmıyor. Yatırım için alan da ‘içinde kiracı ile ben uğraşacağım’ diyerek indirim istiyor” şeklinde konuştu. Gayrimenkul danışmanı Oğuz Aktaş, evin fiyatını, konumunu beğenen alıcı adaylarının kiracılı olduğunu öğrenince vazgeçtiğini söyledi. Evin kiracısız olmasının satışı hızlandıran önemli bir faktör olduğunu belirten Aktaş, “Müşteri fiyatı, konumu ve deprem güvenliğini soruyor. Peşinden gelen ilk soru ise ‘kiracılı mı’ oluyor. Eski kiracının kötü niyetli ise 2-3 yıl uğraşacağını biliyor ve vazgeçiyor. Kimi ev sahipleri de düşük kira bedeli yüzünden satmak istiyor. Evin değeri 10 milyonun üzerinde, kiracı 4 bin lira ödüyor ve davalık. ‘Satıp kurtulmak istiyorum’ diyor. Alıcı bulması zor ama bu noktada da yüzde 15-20’ye varan indirimlerle iknaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

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kiralık, satılık, satılık ev, kiracı, ekonomi, konut, emlak