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https://sputniknews.com.tr/20230328/satilik-ev-ilanlarinda-yeni-donem-kiracisi-olmayan-ev-araniyor-1068834926.html
Satılık ev ilanlarında yeni dönem: 'Kiracısı olmayan ev aranıyor'
Satılık ev ilanlarında yeni dönem: 'Kiracısı olmayan ev aranıyor'
Satılık ev ilanlarına yeni bir kriter daha eklendi. Eski kiracıların ödedikleri rakamın düşük olması ve tahliye zorluğu nedeniyle yeni ev alanlar artık... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T09:59+0300
2023-03-28T09:59+0300
ekonomi
kiralık
satılık
satılık ev
kiracı
ekonomi
konut
emlak
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Son 2 yılda hızla artan kiralar konut satışlarını da etkiledi. Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre; eski kiracıların ödediği rakam, yeni bedellerin çok altında kalınca kiracı olan ev almak dezavantajlı hale geldi. “Yatırımcı kiracılı ev istemiyor” diyen gayrimenkul danışmanı Yavuz Çınar şunları söyledi: Bir başka emlak danışmanı Görkem Çelikbilek ise kiracı olan evlerde pazarlık paylarının arttığına dikkat çekti. Çelikbilek, “Alım yapacak kişi kendi de kiracıysa ve alacağı eve yerleşmek istiyorsa zaten kiracılı mülke yanaşmıyor. Yatırım için alan da ‘içinde kiracı ile ben uğraşacağım’ diyerek indirim istiyor” şeklinde konuştu. Gayrimenkul danışmanı Oğuz Aktaş, evin fiyatını, konumunu beğenen alıcı adaylarının kiracılı olduğunu öğrenince vazgeçtiğini söyledi. Evin kiracısız olmasının satışı hızlandıran önemli bir faktör olduğunu belirten Aktaş, “Müşteri fiyatı, konumu ve deprem güvenliğini soruyor. Peşinden gelen ilk soru ise ‘kiracılı mı’ oluyor. Eski kiracının kötü niyetli ise 2-3 yıl uğraşacağını biliyor ve vazgeçiyor. Kimi ev sahipleri de düşük kira bedeli yüzünden satmak istiyor. Evin değeri 10 milyonun üzerinde, kiracı 4 bin lira ödüyor ve davalık. ‘Satıp kurtulmak istiyorum’ diyor. Alıcı bulması zor ama bu noktada da yüzde 15-20’ye varan indirimlerle iknaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230321/deprem-korkusu-emlak-piyasasini-hareketlendirdi-istanbulda-satilik-ev-ilanlari-artti-1068544152.html
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kiralık, satılık, satılık ev, kiracı, ekonomi, konut, emlak
kiralık, satılık, satılık ev, kiracı, ekonomi, konut, emlak

Satılık ev ilanlarında yeni dönem: 'Kiracısı olmayan ev aranıyor'

09:59 28.03.2023
© AAEv, bina, site, tokalaşma
Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© AA
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Satılık ev ilanlarına yeni bir kriter daha eklendi. Eski kiracıların ödedikleri rakamın düşük olması ve tahliye zorluğu nedeniyle yeni ev alanlar artık kiracılı mülkleri seçmiyor. Geçmişte ev ilanlarında ‘kiracısı hazır’ denilirken artık ‘kiracısız ev’ tanımı öne çıkıyor.
Son 2 yılda hızla artan kiralar konut satışlarını da etkiledi. Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre; eski kiracıların ödediği rakam, yeni bedellerin çok altında kalınca kiracı olan ev almak dezavantajlı hale geldi.
Yatırımcı kiracılı ev istemiyor” diyen gayrimenkul danışmanı Yavuz Çınar şunları söyledi:
“Eski kiracıların ödediği rakamlar yeni kiraya göre oldukça düşük, tahliye de zor. Bu nedenle yatırım için ev alan kiracılı eve bakmıyor. Boş bir evin satışa dönmesi ortalama 2 ay ise, kiracılıda 6 ay oluyor. Evde kiracı varsa alıcı indirim istiyor, bu yolla zararı telafi edeceğini belirtiyor. 7 milyon liralık bir evde 1 milyon indirimi zorluyorlar.” Gayrimenkul danışmanı Melih Babataş, “Ev arayanlar için en önemli kriterlerden biri evin kullanım durumu oldu. Geçmişte ev kiracılı ise avantaj sayılır ve böyle devam edelim denilirdi. Ama bugün eski kiracıların piyasa koşullarına göre düşük bedel ödemesi ve tahliye davalarının uzun yıllar alması tercihleri değiştirdi. Özellikle kiracısız ev istenildiği belirtiliyor. Kiracılı evi soran olmuyor, bir de kira rakamı çok düşükse satışı imkânsız hale geliyor. Kiracıların bir kısmı da durumu suiistimal ediyor. Eskiden kiracı taşınırken 20-30 bin lira taşınma masrafı veriliyordu. Bugün artık ödediği toplam kiradan fazla para talep edenler var. Mesela Cihangir’de bir kiracı evden çıkmak için 600 bin lira isteyebiliyor” diye konuştu.
Bir başka emlak danışmanı Görkem Çelikbilek ise kiracı olan evlerde pazarlık paylarının arttığına dikkat çekti. Çelikbilek, “Alım yapacak kişi kendi de kiracıysa ve alacağı eve yerleşmek istiyorsa zaten kiracılı mülke yanaşmıyor. Yatırım için alan da ‘içinde kiracı ile ben uğraşacağım’ diyerek indirim istiyor” şeklinde konuştu. Gayrimenkul danışmanı Oğuz Aktaş, evin fiyatını, konumunu beğenen alıcı adaylarının kiracılı olduğunu öğrenince vazgeçtiğini söyledi. Evin kiracısız olmasının satışı hızlandıran önemli bir faktör olduğunu belirten Aktaş, “Müşteri fiyatı, konumu ve deprem güvenliğini soruyor. Peşinden gelen ilk soru ise ‘kiracılı mı’ oluyor. Eski kiracının kötü niyetli ise 2-3 yıl uğraşacağını biliyor ve vazgeçiyor. Kimi ev sahipleri de düşük kira bedeli yüzünden satmak istiyor. Evin değeri 10 milyonun üzerinde, kiracı 4 bin lira ödüyor ve davalık. ‘Satıp kurtulmak istiyorum’ diyor. Alıcı bulması zor ama bu noktada da yüzde 15-20’ye varan indirimlerle iknaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
EKONOMİ
Deprem korkusu, emlak piyasasını hareketlendirdi: İstanbul'da satılık ev ilanları arttı
21 Mart, 10:32
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