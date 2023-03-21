Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230321/deprem-korkusu-emlak-piyasasini-hareketlendirdi-istanbulda-satilik-ev-ilanlari-artti-1068544152.html
Deprem korkusu, emlak piyasasını hareketlendirdi: İstanbul'da satılık ev ilanları arttı
Deprem korkusu, emlak piyasasını hareketlendirdi: İstanbul'da satılık ev ilanları arttı
Deprem endişesi, İstanbul’da satılık konut stokunu da etkiledi. Uzmanlar tarafından daha güvenli olduğu belirtilen bölgelere talebin artması ve pek çok kişinin... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T10:32+0300
2023-03-21T10:32+0300
ekonomi
türkiye
istanbul
konut
deprem
satılık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/18/1067462591_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4d14c04ca345eed26b5a7d4b5b1ffc0b.jpg
Şubat ayında İstanbul’da satılmayı bekleyen konutlar yüzde 49 artış gösterdi. CNN Türk'ün gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'dan aldığı verilere göre konut satış fiyatlarının son 1 yılda yüzde 156 arttığı İstanbul’da, şubat ayında değer artışı yüzde 6 oldu. İstanbul’da konutların ortalama metrekare satış fiyatı 25 bin 882 TL olurken, ortalama konut fiyatı 3 milyon 105 bin 840 TL’ye yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20230317/kiralik-ve-satilik-evlere-deprem-zammi-6-gun-once-2-milyon-lira-olan-daire-simdi-4-milyon-1068380662.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/18/1067462591_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_de78b198e3d9cf88de338b2207d7b4fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, istanbul, konut, deprem, satılık
türkiye, istanbul, konut, deprem, satılık

Deprem korkusu, emlak piyasasını hareketlendirdi: İstanbul'da satılık ev ilanları arttı

10:32 21.03.2023
© AAİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Deprem endişesi, İstanbul’da satılık konut stokunu da etkiledi. Uzmanlar tarafından daha güvenli olduğu belirtilen bölgelere talebin artması ve pek çok kişinin halihazırda ikamet ettiği konutu değiştirmek istemesi sonucu satılık konut piyasası hareketlendi.
Şubat ayında İstanbul’da satılmayı bekleyen konutlar yüzde 49 artış gösterdi.
CNN Türk'ün gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'dan aldığı verilere göre konut satış fiyatlarının son 1 yılda yüzde 156 arttığı İstanbul’da, şubat ayında değer artışı yüzde 6 oldu. İstanbul’da konutların ortalama metrekare satış fiyatı 25 bin 882 TL olurken, ortalama konut fiyatı 3 milyon 105 bin 840 TL’ye yükseldi.
Adalar’da satılık konut stoku yüzde 79 artış gösterdi. Yıllık değer artışı yüzde 119, şubat ayı değer artışı yüzde 6 oldu. Adalar’da ortalama metrekare fiyatı 43 bin 946 TL, ortalama konut fiyatı 5 milyon 712 bin 980 TL olarak gerçekleşti.
Şubatta konut fiyatlarının yüzde 7 artış gösterdiği Şile’de satılık konut stoku yüzde 75 arttı. Ortalama metrekare satış fiyatı 31 bin 431 TL’ye, ortalama konut fiyatı ise 5 milyon 500 bin 425 TL’ye çıktı.
Beykoz’da şubatta satılık konut stoku yüzde 72 artış gösterdi. Şubat ayı değer artışının yüzde 6 olduğu Beykoz’da, konutların ortalama metrekare fiyatı 46 bin 627 TL, ortalama fiyatı 9 milyon 418 bin 654 TL oldu.
Bakırköy’de şubat ayında satılık konut stoku yüzde 66 arttı. Şubat ayı değer artışının yüzde 3 olduğu Bakırköy’de konutların ortalama metrekare fiyatı 52 bin 087 TL, ortalama fiyatı ise 7 milyon 031 bin 745 TL olarak gerçekleşti.
Büyükçekmece’de şubat ayında satılık konut stoku yüzde 60 artış gösterdi. Şubat ayı değer artışı yüzde 7 oldu. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 23 bin 980 TL, ortalama konut fiyatı ise 3 milyon 597 bin TL olarak açıklandı.
Kadıköy’de şubatta satılık konut stoku yüzde 60 arttı. Şubat ayı değer artışı yüzde 5 oldu. Ortalama metrekare satış fiyatı 55 bin 779 TL, ortalama konut fiyatı 7 milyon 418 bin 607 TL oldu.
Beşiktaş’ta şubat ayında satılık konut stoku yüzde 59 artış gösterdi. Şubat ayı değer artışı yüzde 6 olurken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 73 bin 557 TL, ortalama konut fiyatı ise 10 milyon 297 bin 980 TL olarak hesaplandı.
Şubatta satılık stok artışı diğer ilçelerde şöyle oldu; Beyoğlu yüzde 51, Şişli yüzde 48, Çatalca ve Silivri yüzde 47, Üsküdar yüzde 46, Bağcılar yüzde 44, Güngören ve Maltepe yüzde 41, Ümraniye yüzde 40.
Adana'da konut - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
TÜRKİYE
Kiralık ve satılık evlere deprem zammı: 6 gün önce 2 milyon lira olan daire şimdi 4 milyon
17 Mart, 09:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала