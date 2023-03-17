Kiralık ve satılık evlere deprem zammı: 6 gün önce 2 milyon lira olan daire şimdi 4 milyon
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYAAdana'da konut
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYA
Deprem felaketinin yaraları sarılmaya devam edilirken, depremzede vatandaşlar kendilerine yeniden hayat kurmak için çevre illere yöneldi. Depremzedelerin zorunlu olarak göç ettiği illerde bazı ev sahipleri satılık ve kiralık konutlara yüksek miktarda zam yaptı.
Konuyla ilgili Milliyet gazetesine açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Afetzedelerin kiralık ve satılık konut ihtiyaçlarını gören fırsatçılar fiyatlarını artırdılar. Bundan 6 gün önce 2 milyon 800 bin TL olan dairenin fiyatı bu sabah baktığımızda 4 milyon 300 bin TL’ye ulaşmıştı. Bu noktada herkesin şunu hatırlamasında yarar var. Haklı bir sebebe dayanmadan fiyat artışı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından cezalandırılır. TCK’nın 237 maddesi uyarınca 1 yıl ile 3 yıl arasında hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirler."
‘5 yıla kadar hapis cezası getirilecek'
"Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ afet dönemlerinde fırsatçılık yapanlara yönelik 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası getirileceğini açıkladı. Bu yasal düzenlemenin bir an önce çıkmasını ve fırsatçılık yaparak fahiş fiyat uygulayanların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na şikayet edilmesini istiyoruz."
"Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na başvuru internet üzerinden yapılıyor. Vatandaşlar gördükleri bu tür fahiş fiyat artışlarını belgeleyerek fotoğrafları ile birlikte Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na bildirirse gereken değerlendirme yapılacaktır."
"Bugün gittiğim bir sağlık kuruluşunda yardımcı sağlık personeli bana dedi ki: 'Ev kiraları çok arttı. Yanımdaki arkadaşım asgari ücretle çalışıyor. 10 bin TL’den aşağı ev bulamadı. Mecburen 10 bin TL’ye kiralamak zorunda kaldı' dedi. Peki bu kirayı nasıl ödeyecek? Belki kirayı ödeyemeyecek, davalık olacak. Aylarca davalar sürecek. Ev sahipleri vicdanlı olmalıdır. Barınma temel ihtiyaçtır. Fırsatçılara karşı devletin yaptırım uygulanmasını beklemek en doğal vatandaşlık hakkıdır."
Ev sahibi yüzde 25'ten fazla artış yapmak için diretirse kiracı ne yapmalı?
"Yüzde 25 kuralı sadece 2 Temmuz 2023’e kadar yenilenen kontratlarla ilgili sınırlamadır. Yüzde 25 sınırlaması sıfır veya boş kiralık evler için geçerli değildir. Burada da yapılması gereken gayrimenkullere mutlaka bir kira standardı getirilmelidir. Her gayrimenkulün belediyede kayıtlı bir rayiç bedeli vardır. Yıllık kira bedeli o gayrimenkulün rayiç bedelinin yüzde 5’i ile sınırlandırılmalıdır. 1 milyon lira rayiç bedeli gözüken gayrimenkulün yıllık kirası 50 bin TL’yi geçmemelidir. Kanuna aykırı kira artışları talep edildiği taktirde kiracılar bunu vermek zorunda kalırlarsa sulh hukuk mahkemesine başvurarak iade talebinde bulunabilirler. Yani kiracı ev sahibini dava edebilir.”