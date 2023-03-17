Kiralık ve satılık evlere deprem zammı: 6 gün önce 2 milyon lira olan daire şimdi 4 milyon

"Yüzde 25 kuralı sadece 2 Temmuz 2023’e kadar yenilenen kontratlarla ilgili sınırlamadır. Yüzde 25 sınırlaması sıfır veya boş kiralık evler için geçerli değildir. Burada da yapılması gereken gayrimenkullere mutlaka bir kira standardı getirilmelidir. Her gayrimenkulün belediyede kayıtlı bir rayiç bedeli vardır. Yıllık kira bedeli o gayrimenkulün rayiç bedelinin yüzde 5’i ile sınırlandırılmalıdır. 1 milyon lira rayiç bedeli gözüken gayrimenkulün yıllık kirası 50 bin TL’yi geçmemelidir. Kanuna aykırı kira artışları talep edildiği taktirde kiracılar bunu vermek zorunda kalırlarsa sulh hukuk mahkemesine başvurarak iade talebinde bulunabilirler. Yani kiracı ev sahibini dava edebilir.”